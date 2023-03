Poison Ruïn - Poison Ruïn Chronique Poison Ruïn (Compil.)

Parmi les dernières sensations underground du moment, les Américains de Poison Ruïn tiennent assurément une place de choix. Après deux démos et un EP de qualité qui ont fait le bonheur de tous ceux ayant eu le flair de lancer une lecture hasardeuse que ce soit sur YouTube (l’algorithme des recommandations fonctionne parfois de manière très pertinente) ou ailleurs (Bandcamp notamment), le groupe a récemment signé un contrat avec Relapse Records (une collaboration à vrai dire des plus surprenantes) pour la sortie le 14 avril prochain d’un premier album intitulé Härvest.



Originaire de Philadelphie, Poison Ruïn se fait remarquer en 2020 avec la sortie d’une première démo éponyme disponible alors au seul format cassette. À celle-ci succèdera un an plus tard (enfin presque) une seconde démo cassette intitulée Poison Ruïn II. Se faisant, le groupe attire l’attention du label australien Urge Records (Concrete Lawn, Melissa, Utopian, Dead Finks...) qui au même moment (février 2021) proposera de compiler ces deux démos sur un seul et même vinyle aujourd’hui vendu plus de soixante-cinq euros sur Discogs... Cependant, inutile de céder à ce genre d’escroquerie puisque cette compilation a déjà été rééditée. Une première fois par le label anglais Drunken Sailor Records (Iron Chic, Low Culture, Chain Whip...) et une seconde fois par Relapse Records (sortie à venir) qui entend bien capitaliser sur le "buzz" généré par les Américains.



Pour illustrer et donner un nom à cette compilation, Poison Ruïn ne s’est pas vraiment foulé puisque le groupe s’est contenté de reprendre les deux photos des dites démos et de les accoler l’une à côté de l’autre. Il s’en dégage un feeling médiéval particulièrement désuet dont les poses évoquent (en tout cas chez moi) quelques séries japonaises telles que San Ku Kai ou X-OR… Bref, c’est ultra cheap et poussiéreux mais il y a ce petit truc qui donne envie d’y adhérer sans même y avoir jeté une seule oreille...

Les Américains n’étant pas du genre à se compliquer la vie, la répartition des titres à été faite de manière tout ce qu’il y a de plus simple avec sur la face A ceux de Poison Ruïn et sur la face B ceux de Poison Ruïn II. Soit à peu près trente-deux minutes d’un heureux mélange entre Punk Rock, Post-Punk et Heavy Metal (désolé les gars mais je ne vois rien de ces influences Dungeon Synth évoquées à tour de bras ici et là).



Première chose, bien qu’une petite année sépare la sortie des deux premières démos de Poison Ruïn, dans les faits leurs enregistrements ne sont finalement espacés que de quelques mois (quatre ou cinq, tout au plus). Aussi d’une démo à l’autre la production s’avère relativement identique avec notamment pour fil conducteur un son et une approche hyper naturel, pour ne pas dire dépouillé, qui leur confère d’emblée un caractère tout aussi obsolète que ces deux photographies évoquées un petit peu plus haut. Ces productions volontairement archaïques sont ici au service de compositions tout aussi rudimentaires qui brillent par leur simplicité, leur énergie et leurs mélodies à la fois entêtantes et évocatrices. Une formule depuis longtemps éprouvée qui rappelle beaucoup l’Angleterre des années 80 et ses différents courants musicaux prolétaires et contestataires ayant enflammé cette décennie mouvementée.

Ne s’embarrassant d’aucune fioriture si ce n’est ces quelques introductions / conclusions instrumentales (les premiers et/ou derniers instants de "Carrion", "Demon Wind", "Fog Of War", "Paladin’s Wrath", "Exiles"...) aux atmosphères obscures et médiévales (alors je vous vois venir avec vos gros sabots mais à l’écoute de ces dix titres je ne trouve pas que cela soit suffisant pour véritablement parler d’influences Dungeon Synth), Poison Ruïn va prendre plaisir à s’exprimer à travers des compositions simples et concises ne dépassant jamais les trois minutes. Des titres relativement énergiques (malgré quelques séquences qui le sont évidemment un peu moins comme sur "Sacrosanct" ou bien "Morning Star") menés par une section rythmique dynamique (on se régalera notamment de cette batterie volontaire ou bien encore de cette basse saturées aux rondeurs affriolantes). Naturellement, ce n’est pas pied au plancher que les garçons de Poison Ruïn s’exécutent durant cette grosse demi-heure mais pour autant on se laisse vite entraîner par ces compositions à l’énergie particulièrement communicative ("Carrion", "Crucifix", "Demon Wind", "Fog Of War", "Paladin's Wrath"...).

Parmi les autres atouts qui participent aux charmes de Poison Ruïn, un sens de la mélodie qui ne manque jamais de faire mouche. Que ce soit à travers ces riffs simples mais entêtants ("Carrion", "Crucifix", "Demon Wind", "Fog Of War", "Doppelgänger", "Hell Hounds"...) ou lors de quelques leads et autres solos particulièrement sympathiques ("Carrion" à 2:56, "Crucifix" à 2:15, "Demon Wind" à 2:29, "Paladin's Wrath" à 3:14), les Américains apportent à leur mélange de Punk Rock, de Post-Punk et de Heavy Metal (il ya un truc qui me rappelle personnellement Thin Lizzy chez eux) cette fibre mélodique qui finit de rentre le tout particulièrement convaincant.



Si vous êtes donc amateurs des genres évoqués dans cette chronique et cela dans leur interprétation la plus dépouillée et la plus primitive, vous ne devriez pas manquer de tomber sous le charme de cette compilation aux allures de premier album. Certes, la production poussiéreuse et volontairement bancale choisi par Poison Ruïn en laissera peut-être certains d’entre vous sur le bas côté mais cela pourrait être compensé par cette énergie et ce caractère entrainant, ces mélodies faciles qui s’impriment rapidement dans le cortex et ces atmosphères médiévales évoquants châteaux en ruines, chevaliers de pacotilles et autres révoltes paysannes qui constituent assurément les quelques réjouissances entendues tout au long de ces deux démos hors du temps. Bref, vous l’aurez compris, Poison Ruïn n’a pas volé l’excellente réputation que tous lui ont collé au gré de ses différentes sorties. Une réputation qui devrait vite être confirmée avec la sortie prochaine de son véritable premier album.

2021 - Urge Records Post-Punk / Heavy Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Post-Punk / Heavy Metal - Etats-Unis

tracklist 01. Carrion (03:48) 02. Crucifix (02:39) 03. Demon Wind (03:45) 04. Sacrosanct (02:14) 05. Fog Of War (03:21) 06. Paladin's Wrath (03:42) 07. Doppelgänger (03:57) 08. Morning Star (02:59) 09. Exiles (03:05) 10. Hellhounds (02:18)

Durée : 31:48

parution 11 Février 2021

