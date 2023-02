Høstsol - L​ä​nge leve dö​den Chronique L​ä​nge leve dö​den

Depuis déjà bien longtemps, le fameux Niklas Kvarforth fait des infidélités à son propre groupe, SHINING, pour aller poser sa voix sur les compositions des autres. Il ne fait pas nécessairement la fine bouche, et on pourrait presque lui reprocher de s’être acoquiné avec quiconque lui faisait la proposition. Il a ainsi chanté pour LIVSNEKAD, SO MUCH FOR NOTHING, SIGH, DARKEND, SEIDE et encore beaucoup d’autres. Mais même si le talent musical n’a pas toujours été au rendez-vous, il faut reconnaître que la voix du Suédois, tout de suite reconnaissable, a à chaque fois réussi à faire monter d’un cran la qualité d’une composition.



Et l’homme ne s’arrête jamais. Il commence même 2023 sur les chapeaux de roue en se retrouvant sur deux albums sortant exactement le même jour : le 13 janvier. S’il fait une apparition le temps d’un titre sur le premier album des Grecs de WOTHROSCH, c’est en tant que membre à part entière qu’il se dévoile ches un nouveau venu très prometteur : HØSTSOL. Mais arrêtons tout de suite l’injustice et présentons également les autres musiciens, qui ont eux aussi déjà beaucoup bourlingué. Le guitariste n’est autre que Cernunnus, membre fondateur de MANES, et donc de MANII. Le batteur est Rainer Tuomikanto, un ancien de SHINING, qui est depuis longtemps comme cul et chemise avec le bassiste Kalmos. Ils se retrouvent donc dans HØSTSOL après avoir partagé ensemble l’affiche de WOLAND, DECOMPOSTER ou encore AJATTARA. Donc oui, c’est injuste de mettre Niklas en avant quand on a un tel line-up, surtout qu’après l’écoute de ces cinq compositions, on est conquis par tous les éléments et pas uniquement par les vocaux.



Les 45 minutes de cet album sont particulièrement réjouissantes. Le black metal y est à la fois furieux et atmosphérique, capable de mettre de grosses mandales comme de proposer des envolées bien émotives. Et c’est bien la plus grosse qualité de cette formation que d’être douée pour équilibrer les sensations. Tout en restant cohérents les morceaux variant les rythmes et les influences. Ça commence fort avec « As Seen Through the Eyes of the Prophet , introduit par un chant féminin éthéré imposant tout de suite une ambiance mystique. Des cloches résonnent et des mélodies imparables prennent le relais. C’est un morceau idéal pour pénétrer l’univers du groupe. Mais attention, ce n’est même pas le meilleur. Le meilleur, c’est sans aucun doute le troisième : « Länge leve den ansiktslöse mördaren ». Lui aussi a sa petite introduction, sauce orthodoxe, mais il change vite de cap et se révèle être très atmosphérique, avec un très bon côté FLUISTERAARS. Il prouve surtout que ce ne sont pas les vocaux qui rendent cet opus si réussi car c’est sur une longue partie instrumentale que la jouissance est à son comble.



J’aimerais dire autant de bien des 3 autres morceaux, mais c’était difficile de rééditer un exploit similaire. Ils sont donc d’un niveau bien suffisant pour confirmer qu’HØSTSOL est un groupe à suivre, mais ils ne mettent pas non plus dans le même état. Il reste donc une petite marge pour se placer à un rang encore supérieur.

