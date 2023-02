Cyprine - Mendekua Chronique Mendekua

Mendekua » signifierait « venger » ou « vengeance ». Comme CYPRINE est de Pau (64), j’imagine que ce n’est pas un hasard en termes de choix d’intitulé. Une autre particularité que le trio partage avec son voisin Tarbais de death metal américain des 90’s, gras et huileux, puisant son inspiration première chez les ténors du genre :



Car oui, la musique de CYPRINE est radicale. Certes, le niveau technique n’est pas encore celui des idoles citées précédemment, ce qui amène probablement les musiciens à devoir rester sur des tempos plutôt mediums afin de privilégier le travail sur les rythmiques épaisses ainsi que les breaks cassants plutôt que les pointes de vitesse, le manque de variations d’intensité ou encore l’absence totale de solos finissant tout de même par rendre ces douze compositions parfois un peu monotones. Cependant, ne perdons pas de vue qu’il s’agit avant tout d’un premier album et que même si l’on sent bien que les membres sont déjà bien aguerris, avec des morceaux compacts et en place, la marge de progression me semble cependant encore importante. A ce titre, nous pourrions par exemple nous dispenser des interludes acoustiques, de l’intro ainsi que de l’outro, le trio me semblant ensuite définitivement le plus à son aise dès lorsqu’il joue sur la lourdeur des rythmes, à l’image du final de « Mauvais œil » qui aurait gagné à être développé et davantage exploité. C’est en revanche selon moi plus maladroit lorsqu’il y a des tentatives de mélodies guitaristiques (« Les désirs sauvages ») et que le chant s’inscrit dans un registre plus « parlé » si je puis dire. On sent qu’il y a une volonté de mettre en place une ambiance différente mais, pour le moment, j’aurais préféré que tout soit concentré pour maximiser l’impact, quitte à laisser momentanément les expérimentations sur le bord de la route.



2021 - Indépendant Death Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cyprine

Death Metal - 2013 - France

formats CD / 2021 - Indépendant

écoutez Dernier souffle

Mauvais oeil

tracklist 01. Intro (rituel) (01:01) 02. Dernier souffle (03:31) 03. Hystérique agonie (03:47) 04. Gynarchie (02:30) 05. Interlude 1 (01:23) 06. Résidu (03:34) 07. Dégradation (03:44) 08. Porteuse du néant (03:34) 09. Interlude 2 (01:07) 10. Mauvais oeil (03:19) 11. Les désirs sauvages (03:50) 12. Affleurement (01:18)

Durée : 32:38

line up Kaos (Cyprine) / Chant, Guitare

Substance / Chant

Ordem / Batterie

parution 10 Décembre 2021

