Intitulé Moments Of Clarity, on ne peut pas dire que celui-ci soit particulièrement engageant visuellement parlant, notamment en comparaison de ses deux prédécesseurs dont les illustrations s’avèrent effectivement bien plus convaincantes. Eh oui, sans forcément parler de catastrophe, il est vrai que ces aplats de gris et de bleus (qui de près ressemblent à s’y méprendre à du papier de verre ou au grip que l’on pose sur un skateboard) ne sont pas vraiment du meilleur goût et renvoient à ce qui se faisait au début des années 2000 au sein de certaines scènes dites alternatives (Emo, Indie Rock, Nu Metal, Grunge...). Certes, tout cela est parfaitement raccord avec la musique que pratique Narrow Head mais pour autant, difficile de se montrer enthousiaste à la découverte de cette réalisation pour le moins quelconque.



Quoi qu’il en soit, ne vous laissez surtout par décourager par cette illustration discutable, surtout si comme moi vous êtes un tant soit peu client de Nu Metal, de Grunge et de Shoegaze, trois genres dont les jeunes texans se sont emparés avec brio depuis déjà quelques années maintenant et qu’ils continuent de mélanger habilement. Produit par Sonny Diperri (Interpol, Warpaint, Thirty Seconds To Mars, Emma Ruth Rundle...) et Howie Weinberg (Rush, Thin Lizzy, The Velvet Underground, Scorpions...), Moments Of Clarity est malgré un faciès difficile un album particulièrement bien né. Pourtant, on ne peut pas dire que Satisfaction souffrent véritablement de la comparaison, juste que ce dernier longue-durée est d’un équilibre parfait entre notamment la force et l’abrasivité de ces guitares particulièrement déterminées et la nature beaucoup plus vaporeuse de ces vocalises aériennes et mélancoliques.



Paru un petit peu moins de trois ans après l’excellent Moments Of Clarity n’en reprend pas moins les choses là où Narrow Head les avait laissé à l’été 2020. A l’époque, je citais comme influences principales des groupes tels que Deftones, Helmet, The Smashing Pumpkins, My Bloody Valentine, Failure ou Nirvana. De ce côté-là, rien n’a vraiment changé puisqu’en effet même si certaines de ces influences s’avèrent peut-être un petit peu plus ténues que par le passé (je pense notamment à Helmet) d’autres continuent par contre de s’imposer de manière toujours aussi évidente à commencer par The Smashing Pumpkins et Deftones.

De Billy Corgan et sa bande, Narrow Head a ainsi hérité de ce son de guitare particulièrement épais, de ce riffing Rock alternatif largement inspiré par le Hard Rock et la musique Psychédélique des années 70’s et bien évidemment de ces mélodies particulièrement efficaces et addictives présentées notamment sous la forme de leads et autres solos comme sur "Sunday" à 1:47 et 2:56, "Breakup Song" à 2:34, 2:51 et 3:28, "Fine Day" à 2:31, "Caroline" à 1:45 et 2:28 ou bien encore "The Comedown" à 3:21 et 4:41. Des gimmicks tout droits sortis de Siamese Dream qui ne laissent planer absolument aucun doute sur l’amour que portent les Texans à l’un des plus grands groupes de la scène alternative des années 90.

De la formation originaire de Sacramento, les cinq texans vont emprunter le caractère plus agressif ayant fait en grande partie le succès de Deftones au milieu des années 90. Des titres comme "Trepanation", "Gearhead" ou "Flesh & Solitude" tranchent ainsi de manière relativement significative avec la nature souvent plus aérienne et vaporeuse entretenue par Narrow Head tout au long de l’album. Pour autant, c’est également aux Californiens et notamment à Chino Moreno que l’on pense lorsque l’on entend la voix un brin nasillarde et brumeuse du chanteur et guitariste Jacob Duarte. Une voix qui, au-delà de ces guitares particulièrement imposantes, fait largement écho au terme Shoegaze et donc à ce lien de parenté évoqué plus tôt avec les Anglais de My Bloody Valentine. D’ailleurs, même lorsque le groupe s’essaie à des choses un petit peu différentes comme sur "Soft To Touch", difficile de ne pas penser une fois encore à Deftones.



Alors effectivement, dit comme ça, on pourrait penser que la musique de Narrow Head manque cruellement de personnalité. Sauf que tous ces éléments s’avèrent parfaitement digérés et surtout intelligemment agencés au sein d’une formule plus variée et personnelle qu’il n’y paraît de prime abord. Certes, on commence désormais à les voir passer tous ces groupes relativement jeunes inspirés aussi ouvertement par la scène Grunge des années 90 que par la scène Shoegaze anglaise mais le fait est que Narrow Head n’a toujours aucun mal à convaincre. Au contraire, après deux albums déjà particulièrement bien ficelés, le groupe texan prouve qu’il en a encore sous le pied et qu’il est capable de faire au moins aussi bien si ce n’est mieux. Dynamique, abrasif, mélodique, généreux, émotionnellement chargé et pourtant faussement désinvolte, Moments Of Clarity régale à chaque instant de ces quarante-huit minutes qui jamais ne faiblissent. Peut-être que celui-ci n’est pas aussi immédiat que ses deux prédécesseurs (et encore) mais il finit vite par s’imposer comme l’album le plus abouti de la discographie des Texans. Bref, une franche réussite et un futur classique parmi ces albums les plus récents mélangeant Grunge, Shoegaze, Post-Hardcore et Nu Metal. On se connait bien vous et moi, aussi vous savez qu’avec l’arrivée des beaux jours je suis nettement plus enclin à vous rabâcher les oreilles avec toutes ces formations qui pourtant ne rentrent pas vraiment dans la ligne éditoriale fixée par Thrashocore mais que mes collègues ont néanmoins la politesse de tolérer (d’ailleurs j’en profite une fois encore pour les remercier). 