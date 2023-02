Ashen Tomb - Ashen Tomb Chronique Ashen Tomb (EP)

Décidément toujours aussi productive quel que soit le style joué la Finlande est devenue depuis quelques années une pépinière de nouvelles formations, qu’elles soient composées de jeunes loups ambitieux ou de vieux briscards n’ayant plus rien à prouver cherchant seulement à se faire plaisir, comme c’est ici le cas pour ce quintet d’Helsinki. Formé courant 2021 par des vétérans locaux (où l’on retrouve notamment le chanteur de GOD DISEASE) le combo évolue dans un bon gros Death à l’ancienne épuré et granuleux sans prétention, ponctué d’accents Doom humides particulièrement putrides et froids. Livrant aujourd’hui un premier Ep d’un peu moins d’un quart-d’heure le groupe ne cherche nullement à réinventer quoi que ce soit mais juste à faire vivre l’esprit des anciens, où l’on retrouve autant l’influence de son pays pour les passages rampants (qui lorgnent vers CORPSESSED et LIE IN RUINS) que celle de son voisin Suédois pour les relents Swedeath sans chichis et joués à fond la caisse.



Ce mélange des deux nations va être dévoilé d’entrée sur l’excellent « They Live Beneath » qui va servir de parfait condensé de ce que savent faire les mecs, vu qu’on a droit autant à des riffs gelés et glauques abondement poisseux (qui débordent de lourdeur du côté de la rythmique), qu’à des plans enlevés et énervés graisseux au possible… tout en voyant l’ajout d’un solo joué à l’arrache qui ajoute à ce côté direct et frontal. Car techniquement ça reste basique et sobre et cela convient parfaitement au rendu proposé qui joue sur les deux opposés, afin d’offrir une musique violente et nocturne qui ne s’encombre pas de futilités à l’instar du tout aussi réussi « Graveless Abomination », qui va reprendre grosso-modo le même schéma directeur. Proposant un soupçon de virulence supplémentaire (via l’apport de blasts bien sentis) l’ensemble va voir aussi des passages mid-tempo apparaître, histoire de headbanguer un peu et d’ajouter de la densité à une écriture impeccable et qui envoie la purée comme il faut durant deux parties différentes mais hyper complémentaires. Et après ces redoutables promesses pour l’avenir les nordiques vont clôturer tout ça avec « Bleak Earth That Used To Host The Ignorant Race That Foresaw It’s Doom And Did Nothing (Exterminated The Pests That Once Depraved It’s Body) » (sérieux ce nom à rallonge impossible à retenir…) qui ne va pas dépareiller par rapport aux deux morceaux en alternant toujours entre bridage et rapidité, et ce même si ça semble un peu se répéter sur la durée et donner l’impression d’être interchangeable.



Néanmoins tout cela passe facilement le cap des écoutes et offre un court et bon moment sans prise de tête qui décrasse les émetteurs comme il se doit (que ce soit durant les plans guerriers autant que neigeux), et ce même s’il manque encore un truc pour être vraiment marquant et incontournable. Car contrairement à nombre de ses compatriotes ASHEN TOMB est encore un peu juste pour espérer grimper dans la hiérarchie malgré des qualités globales intéressantes, en effet il lui faudra à l’avenir être moins scolaire et passe-partout pour pouvoir captiver plus de monde vu que globalement c’est intéressant et bien foutu… mais hélas oublié dès qu’on est arrivé au bout de l’écoute. A voir donc ce que donnera la prochaine livraison car il y’a du potentiel qui ne demande qu’à être mieux exploité, et aussi affiner un peu plus le propos musical pour que l’entité devienne incontournable. Car pour l’instant elle est dans le statut des espoirs à suivre dont on attend un supplément d’âme, au risque pour elle de se retrouver noyée dans la masse des sorties sympathiques de deuxième division mais qui passent totalement inaperçues… ce qui serait dommage vu le pedigree de ses membres et les bonnes choses entrevues pour l’instant. Affaire à suivre donc et on est curieux de voir ce que le futur va leur réserver et si tout cela valait le coup de s’enflammer… ou pas !

