Asunder - The Loss of Innocence Chronique The Loss of Innocence

Lundi, Mimi m’a demandé :

« Sakrifiss, tu aurais un groupe de black chinois à me présenter ? »

J’ai répondu : « ASUNDER ».



Mardi, Mimi m’a demandé :

« Sakrifiss, tu aurais un groupe qui vient de sortir son premier album à me présenter ? »

J’ai répondu : « ASUNDER ».



Mercredi, Mimi m’a demandé :

« Sakrifiss, tu aurais un groupe qui parle de dépression, de drogues et de problèmes mentaux à me présenter ? »

J’ai répondu : « ASUNDER ».



Jeudi, Mimi m’a demandé :

« Sakrifiss, tu aurais un groupe tenu par une femme seule à me présenter ? »

J’ai répondu : « ASUNDER ».



Vendredi, Mimi m’a demandé :

« Sakrifiss, tu aurais un groupe avec une belle pochette à me présenter ? »

J’ai répondu : « ASUNDER ».



Samedi, Mimi m’a demandé :

« Sakrifiss, tu aurais un groupe avec un album d’une seule très longue piste à me présenter ? »

J’ai répondu : « ASUNDER ».



Dimanche, Mimi m’a demandé :

« Sakrifiss, tu aurais un bon groupe de black à me présenter ? »

J’ai répondu : « BROUILLARD ».



Comme quoi, il y a des questions à poser avant d’autres… The Loss of Innocence a quelques bonnes parties, mais perdues dans d’autres beaucoup plus inutiles… Du black dépressif, atmosphérique, parfois un peu enragé, mais qui ne réussit pas à s’imposer.

2022 - Indépendant Black Metal "basique" notes Chroniqueur : 4 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal "basique" - 2019 - Chine

tracklist 01. The Loss of Innocence

Durée : 50:38

parution 29 Décembre 2022