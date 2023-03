Apparition - Granular Transformation Chronique Granular Transformation (EP)

Originaire de la Cité des Anges, Apparition commence à doucement faire parler de lui avec la sortie en décembre 2019 d’un premier EP intitulé Subarachnoid Space. Un premier jet extrêmement confidentiel puisqu’en dehors de Bandcamp, ce ne sont que vingt-cinq cassettes qui auront été éditées par le label Criminalized Records (Kruelty, Dead Heat, Zous...). Pour autant, le groupe réussi à attirer l’attention d’un label à la réputation bien installée puisqu’il signe dès l’année suivante sur Profound Lore Records pour la sortie d’un second EP intitulé Granular Transformation. Après ces deux titres prometteurs et quelques réajustements d’effectifs (évoluant dans un premier temps sous la forme d’un simple duo le groupe est aujourd’hui un quatuor avec les arrivées d’Andrew Solis et Taylor Young) qui permettront aux Californiens de prendre du galon, ces derniers poursuivent leur petit bout de chemin avec la sortie en octobre 2021 de Feel, premier album sur lequel je ne manquerai pas de revenir dans les prochaines semaines...



Si vous avez suivi cette introduction vous devez alors vous demander pourquoi entamer cette première rencontre par une chronique du second EP d’Apparition ? Eh bien parce que le label mexicain Chaos Records (Astriferous, Bastard Priest, Cenotaph, Decrepisy, Morbus Grave...) en propose depuis octobre dernier une version CD qui a le bon gout d’embarquer avec elle les trois titres de Subarachnoid Space en guise de bonus. Du coup, autant faire d’une pierre deux coups et combler ainsi une partie de mon retard grâce à ce EP aux allures de compilation.



Réédition fidèle à l’édition vinyle proposée initialement par le label canadien, cette version épicée de Granular Transformation use naturellement du même artwork signé Stewart Cole (Bastard Grave, Contaminated, Internal Rot, Noxis, Of Feather And Bone...). Côté production, Apparition a fait appel aux services de Taylor Young (avant que celui-ci ne rejoigne le groupe) et Nick Townsend (Akasha, Alice In Chains, High Command, Kruelty, Momentum, Nails, Zous...) pour un résultat propre et compact alliant à la fois puissance et caractère. Alors coupons court à tout mystère, Apparition ne brille absolument pas par l’originalité de son propos qui à vrai dire doit beaucoup à Incantation, ce groupe source d’inspiration pour une bonne moitié de la scène Death Metal actuelle... On passera donc sur l’absence flagrante d’originalité pour se concentrer sur la capacité de ces jeunes américains à reprendre le flambeau des mains d’un groupe malheureusement en perte de vitesse depuis déjà quelques années. On va donc retrouver chez Apparition l’essentiel de ce qui caractérise le Death Metal d’Incantation à commencer par ce riffing sombre et fuligineux qui pue le blasphème et les messes noires pratiquées dans les plus sinistres caveaux. On va également retrouver chez les Californiens cette alternance d’accélérations plus ou moins soutenues ("Soul Secretion" à 0:28, 4:07, "Fluid Memories" à 0:43 et 4:47) et de séquences nettement plus pesantes ("Soul Secretion" à 2:25 et 5:01, "Fluid Memories" à 2:45), ce growl profond et intransigeant et bien évidemment ces quelques leads infernaux ("Soul Secretion" à 0:50 et 5:33, "Fluid Memories" à 1:37 et 2:45) qui concourent également à ces atmosphères résolument sinistres dans lesquelles trempent le Death Metal des Américains. Cependant et même s’il s’inspire copieusement du passé, Apparition reste un groupe de son époque. C’est pourquoi celui-ci a choisi d’apporter à sa formule ce groove que l’on retrouve chez beaucoup de ses contemporains tels que Tomb Mold, Phobophilic, Fetid, Cerebral Rot, Autophagy et j’en passe... Un choix qui offre une autre dynamique à ses compositions et qui ne manquera pas l’amateur de ce genre de moments chaloupés.



Concernant les trois titres bonus issus du EP Subarachnoid Space, on ne peut pas dire qu’il y ait beaucoup de différence sur le fond puisque déjà Incantation s’imposait comme la source majeure d’inspiration d’Andrew Morgan et Miles McIntosh. La plus flagrante concerne plutôt la forme avec cette production plus rugueuse et caverneuse qui sans dénaturer le propos des Américains va tout de même le rendre un petit peu moins impactant. Cela étant dit, l’essentiel est déjà là puisqu’Apparition fait preuve pour une première sortie de prédispositions particulièrement encourageantes qui expliquent pourquoi les Californiens n’ont eu aucun mal à décrocher un deal avec Profound Lore Records. Dans la mesure où l’on retrouve peu ou prou les mêmes caractéristiques que celles évoquées un petit peu plus haut (une pointe de groove en moins), vous m’excuserez de ne pas rentrer davantage dans le détail de ces trois compositions déjà très efficaces qui pour l’amateur de ce genre de Death Metal ne réservera aucune véritable surprise mais seulement une sincère satisfaction.



Si comme moi vous ne faites pas parti des vingt-cinq chanceux à posséder le premier EP d’Apparition au format cassette, cette version CD de Granular Transformation ne devrait pas manquer de vous intéresser au plus haut point. Effectivement, les Californiens ne font rien d’autre que reprendre à leur compte une formule qui ne date pas d’hier et que de nombreuses autres formations ont déjà généreusement pompé avant lui avec plus ou moins de talent mais ça ne fait pas de ces derniers un second couteau moins intéressant pour autant. Au contraire, bien que l’originalité ne soit effectivement pas au rendez-vous, il faudrait quand même sacrément difficile pour ne pas succomber aux charmes sombres et sinistres d’Apparition.

