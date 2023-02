Brouillard - Brouillard Chronique Brouillard

VERTIGE qui a fini dans le top de tout auditeur normalement constitué, et tu reviens tout juste un an plus tard avec la nouvelle sortie de BROUILLARD : le 15 février. Pour la Saint-Valentin ? Pour ton anniversaire ? Non, non, ne réponds pas, je ne peux pas t’entendre puisque j’ai encore les écouteurs vissés sur la tête, à savourer tes quatre nouvelles compositions en boucle…



En fait, je me suis fait avoir par cet album. Je connaissais bien évidemment les 4 opus précédents (ou 5 si l’on compte le mal-aimé de 2021), et j’avais déjà une haute estime de leurs ambiances. J’étais donc paré à retrouver une suite logique, d’autant plus que s’il y avait eu une révolution de style, Marie n’aurait pas hésité à créer une nouvelle entité. Une de plus ou une de moins… Mais voilà, s’il s’agit bien d’une suite logique, il ne s’agit pas d’une redite pour autant. Ces 4 morceaux, évidemment appelés



Le premier titre plante le décor. Le long de 18 minutes intenses, il réveille le BROUILLARD que l’on connaissait, celui où la nervosité et la mélancolie se frictionnent et s’entremèlent. Le deuxième va plus loin, et il contribue fortement à l’envie de se noyer dans une nature imparfaitement magnifique, loin des hommes. Que ce soit grâce à des vocaux désespérés, à des chœurs bien intégrés ou au rythme soutenu tout en étant éclairé, les ambiances prennent une autre dimension et atteignent une intensité jouissive sur la 9ème minute. Le troisième est par contre une surprise encore plus forte, puisqu’il est instrumental. Il semble murmurer que la crieuse s’est peut-être endormie, lasse de hurler ses complaintes. L’endroit lui offre du réconfort et lui permet cette accalmie. Le brouillard n’est plus un endroit dans lequel on se perd, mais un endroit dans lequel on se trouve. Cela n’empêche pas le dernier morceau de repartir dans des effets douloureux, car les blessures ne sont pas que physiques. Il reste toujours ces satanés souvenirs, ces pensées maudites et ces salissures qui gangrènent le cœur. Il fallait bien 20 minutes pour essayer de les exorciser. La tension est encore à un niveau très juste, très fort, et particulièrement sublimé par la constatation qui se voudrait libératrice : « J’y arrive pas, j’y arrive pas, putain ! ».



2023 - Transcendance Black metal atmosphérique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

plus d'infos sur Brouillard

Black Metal - 2013 - France

nouveaute A paraître le 15 Février 2023

tracklist 01. Brouillard 02. Brouillard 03. Brouillard 04. Brouillard

Durée : 59:07

