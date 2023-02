Funeral Winds - Stigmata Mali Chronique Stigmata Mali

Je peux ma lâcher ? J’ai le droit d’être sincère, mais sincère au point d’être un poil blessant ? Bien sûûûûûûr ! Bon bah voilà, FUNERAL WINDS m’a toujours bien, bien, bien cassé les oreilles et les couilles en même temps. Ça fait trente ans que Hellchrist Xul a lancé sa formation, et ça fait trente ans que chacune de ses sorties m’irrite totalement les oreilles. Il arrive que ce soit une bonne chose avec d’autres formations, avec celles qui parviennent à créer des compositions agressives et tranchantes qui te décapitent d’un coup sec. Mais avec ce Hollandais, ce n’est jamais le cas. Je me souviens encore très bien de l’un de ses albums que j’ai le plus écouté, Nexion Xul - The Cursed Bloodline, sorti en 2007, l’année où j’ai commencé à écrire des chroniques. J’avais prévu d’en parler, puis j’avais abandonné en cours de route, totalement écœuré par des pistes sans saveur.



Le groupe tenu par Hellchrist Xul avait mis du temps à revenir d’ailleurs, faisant son retour en 2018 avec son quatrième méfait : Sinister Creed. Il avait retrouvé la flamme et ne l’a plus perdue, proposant un nouvel opus pratiquement chaque année. Du coup Stigmata Mali est déjà le septième, et il est enfin pour moi l’occasion de m’exprimer et d’extérioriser toute la frustration que FUNERAL WINDS m’a toujours fait subir… JE NE SUPPORTE PAS CE BLACK METAL CHAOTIQUE ET PREVISIBLE ! Ouf… Pourtant j’ai bien conscience des « avantages » qu’il a toujours proposés, qu’il continue de mettre en avant, et qui parviennent toujours à en convaincre certains : « Ce groupe, c’est la véritable essence du black metal ! C’est la pure destruction, la pure haine, la pure manifestation de SATAN comme il aurait continuellement dû être représenté. ».



En fait FUNERAL WINDS, c’est exactement ce que la pire frange des puristes bornés du style espèrent entendre dans le black. On les rencontre toujours sur Facebook, YouTube et tout autre réseau social qu’ils sont pourtant censés fuir, à expliquer que c’est ça l’esprit du BM ! « Il faut pisser sur tout ce qui s’en éloigne ! », « il faut vomir sur tout ce qui a ajouté un élément extérieur ! », et aussi assez fréquemment « I fot k’tu maites un Like si T dacord ! ». Franchement, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que moi aussi je me laisse parfois embarqué par des albums bourrins, qui sentent le caca du diable et réchauffent comme si on était tombé dedans. Mais FUNERAL WINDS… Il sent trop le cliché, il n’apporte rien, il ne réussit jamais à me convaincre… D’autres sont tout de même conquis, et je vois bien que chaque sortie est proposée sur un nouveau label, preuve que le groupe trouve facilement ses adeptes. C’est d’ailleurs cette fois-ci sur Osmose que sort cet album… Je le dis une dernière fois : « il m’insupporte, mais il sera pour quelques-uns une grande rasade de black vilain intemporel comme « il aurait toujours dû le rester… ».

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Osmose Productions Trve Black Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Funeral Winds

Trve Black Metal - 1991 - Pays-Bas

nouveaute A paraître le 24 Février 2023

écoutez Stigmata Mali

tracklist 01. Open the Wounds 02. Stigmata Mali 03. By these Hands, by Your Command 04. Odious Emanations 05. The Angles of Darkness 06. Ferocious Revelations 07. Purified by Acausal Flames 08. The Bornless Forever

Durée : 34:58

Essayez plutôt Trono Além Morte

O Olhar Atento da Escuridão

2017 - Signal Rex Unhuman Disease

De Templi Autem Veteris Serpentis

2016 - Moribund Records Tezcatlipoca

Tlayohualtlapelani

2018 - Iron Bonehead Productions Амезарак

Daemonolatreia

2014 - Satanath Records White Death

White Death

2017 - Werewolf Records