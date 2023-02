Pharmacist - Unstoppable Lymphatic Liquefaction II Chronique Unstoppable Lymphatic Liquefaction II (Single)

Nous, les chroniqueurs, avons sur Thrashocore un outils qui permet d’entrer nos articles en base de données et de les mettre en attente. C’est à dire de faire des chroniques à vide (renseigner le tracklisting, le label, la date de sortie, télécharger l’artwork, etc) le temps de rédiger nos textes et de les publier. Parmi tous mes collègues, je suis celui qui utilise le plus cette possibilité avec plus de deux cents chroniques en attente... Pourquoi je vous raconte cela ? Parce qu’après chaque article publié, je pense naturellement à la suite et que là j’avais très envie de vous parler du premier album d’Anatomical Amusements, groupe dans lequel on retrouve Kyrylo Stefanskyi de Pharmacist. Mais alors, où est le souci ? Eh bien c’est juste que j’avais tout de même cette petite voix dans ma tête qui n’a pas cessé de me rappeler que je n’en avais pas encore tout à fait terminé avec Pharmacist...



Me voilà donc devant vous pour conclure (momentanément) ce chapitre avec la chronique de Unstoppable Lymphatic Liquefaction II (en réponse à "Unstoppable Lymphatic Liquefaction I" présent sur un split avec Expurgo paru en 2020), simple single de quatre minutes paru en mai 2021 sur le label mexicain Grotesque Records (Golem Of Gore, Gruesome Stuff Relish, Lymphatic Phlegm, Butcher ABC...). D’abord disponible sous la forme d’un 7’’ rapidement épuisé, il faudra attendre 2022 pour voir le groupe nous en offrir une version CD auto-produite. Pour l’occasion, c’est Adrián Thule qui signe l’artwork, lui qui avait déjà collaboré avec Pharmacist dans le cadre d’un split avec Oozing.



Les chroniques portant sur un seul titre n’étant bien évidemment pas les plus plébiscitées par vous, cher lectorat, on sera tous d’accord pour que je fasse preuve de concision. Enregistré au Void)))Lab Studios et produit par Kyrylo Stefanskyi, "Unstoppable Lymphatic Liquefaction II" hérite une fois de plus d’une batterie au son beaucoup trop synthétique pour être honnête. N’en étant pas particulièrement friand, son utilisation n’est bien évidemment pas pour me satisfaire même si, en toute honnêteté, le Japonais use de celle-ci de manière modérée, c’est à dire sans excès de blasts improbables comme on peut parfois en entendre dans le Goregrind. Bref, cette batterie pue en effet la boîte à rythmes à plein nez mais en dépit de ces cymbales au trigg pour le moins irritant et de ce mix la mettant malheureusement trop en avant, celle-ci reste dans les limites de l’acceptable.

Mené bon train, "Unstoppable Lymphatic Liquefaction II" enchaîne donc les blasts sur un riffing simple et relativement répétitif en dépit de nombreuses petites variations. Mais ce que l’on retiendra surtout, ce sont ces petits changements de rythmes constatés à 1:44, 2:31 et 3:19 qui apportent ainsi un peu de nuance et de relief à l’ensemble ainsi que ces leads sous forme de fulgurances sonores qui dans leur forme et leur son m’évoquent le titre Infectious Grooves par le groupe du même nom...



Sympathique mais certainement pas indispensable, Unstoppable Lymphatic Liquefaction II n’apporte en effet pas grand chose à la discographie déjà conséquente de Pharmacist. Son caractère un poil trop redondant et sa production mettant un peu trop en avant cette batterie synthétique lui confèrent un caractère quelque peu anecdotique que sa sorti sous forme de single n’arrange évidemment en aucun cas. Bref, vous l’aurez compris, on a connu Pharmacist plus inspiré et efficace même si dans l’ensemble ce titre reste plutôt correct.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE