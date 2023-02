Ontborg - Following The Steps Of Damnation Chronique Following The Steps Of Damnation

Following the Steps of Damnation.



Accrocheur et capteur à nuque à l’aura 90’s, la simple recette “HM-2 mélodique” de Ontborg reste imparable mais non sans défaut… Le groupe italien a encore des progrès à faire, compliqué de ne pas décrocher à la moitié de l’album, la faute à des compositions à rallonge et encore à affiner. Cela n’en demeure pas moins une découverte forte plaisante en ce début d’année et la suite pourrait faire de gros dégâts. Si vous avez cliqué sur la chronique vous avez certainement cru à un artwork de Dan Seagrave… Raté. Le stakhanoviste Juanjo Castellano rendra encore une fois un hommage plus qu’appuyé au maître avec un niveau de détails étonnant (je peux comprendre le grincement de dents ceci-dit). Mais restez, la galette vaut son écoute. Formé en 2017 par des membres de Graveworm, Ontborg sortira un premier album autoproduit deux ans plus tard. Le groupe italien signera sur le label suédois en ascension à fortes appétences extrêmes mélodiques, Black Lion Records (Fatal Embrace arrive dans quelques semaines) pour ce deuxième opus“Death mélodique” ? Oui mais avec un grand “D”. Guitares “tronçonneuse” bien épaisses (potards au maximum, Dismember “mon Amour”) et mélodies en tremolo pour titiller nos esgourdes sous un riffing méchamment groovy (l’introduction de “Steps Of Damnation”, “Underneath”, “I Am The Night” à 2:17). Pédale HM-2 couplée à du death mélodique de Göteborg, forcément l’on pensera aux défunts et malheureux Evocation (dans leur bonne période, de 2007 à 2010 donc). Côté swedeath en provenance d’Italie cela reste plutôt une surprise, de suite je pense à Helslave (Castellano encore aux crayons). J’aurais pu aussi écrire “Death Mélodique” avec un grand “M” à vrai dire. Chaque morceau possède sa mélodie sombre et glaciale entêtante à la fibre “nineties” (l’ouverture, le refrain de “Purgatory”, “Echoes Of Time”, “I Am The Night” ou “The Tower” sentant le No Fashion Records).A l’instar de vocaux (monocordes écorchés au sang) et d’une rythmique primaire (skank-beat ad lib) qui pourront paraître rébarbatives sur 55 minutes, une musique quelque peu redondante passé la moitié de la galette. Il sera difficile d’ailleurs de bien différencier chaque morceau lors des premières écoutes. La faute à des structures et des riffs plutôt prévisibles mais surtout des morceaux aisément tronquables (1 ou 2 minutes en trop sur certains titres), l’efficience aurait pu être encore plus grande. Dommage car plutôt osé de faire un titre comme “To The North” (près de 9 minutes) pour ce genre.Accrocheur et capteur à nuque à l’aura 90’s, la simple recette “HM-2 mélodique” de Ontborg reste imparable mais non sans défaut… Le groupe italien a encore des progrès à faire, compliqué de ne pas décrocher à la moitié de l’album, la faute à des compositions à rallonge et encore à affiner. Cela n’en demeure pas moins une découverte forte plaisante en ce début d’année et la suite pourrait faire de gros dégâts.

