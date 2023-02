Grégaire - Untitled Album Chronique Untitled Album

doom post hardcore qui trempe ses gros doigts graisseux dans le sludge, vous appréciez aussi ? Eh bien dans ce cas il va vous falloir faire un sort au tout premier album des Français de GREGAIRE : « Untitled Album ». Hop, fin de la chronique, ce fut une affaire rondement menée !



Comment ça il faudrait en dire davantage ? Bon… Alors du côté de l’instrumentation, à l’image du titre de ce LP, il ne va pas falloir rechercher autre chose que la sobriété maximale : une batterie, une basse, deux guitares et c’est marre. En effet, ce n’est pas parce que tu n’as pas de chanteur qu’il faut te sentir obligé de foutre des arrangements de partout et de traîner à la sortie des conservatoires pour tenter de dévergonder une petite violoncelliste pré pubère ou une vieille harpiste vivant seule avec ses chats. Que nenni ! Ici, on n’entend que ce que l’on voit, c’est-à-dire quatre bonhommes, quatre instruments, accordés graves et citant SUMAC ou encore le génial (et tant regretté)



J’avoue cependant que, dans ce genre de registre, une fois que j’ai entendu un groupe, j’ai un peu le sentiment de les avoir tous entendus : des ambiances plombées, des crescendos de puissance suivis de retombées mélodramatiques en arpèges clairs, des introductions éthérées ou des silences pesants, des explosions brutales, des caresses amoureuses, des langueurs d’apitoiement, des colères brusques, violentes, qui disparaissent aussi vite qu’elles sont apparues… C’est quand même dur de meubler sans chanteur dans le metal je trouve… Sauf si tu t’appelles



Pour comparer, je prendrai par exemple GREGAIRE introduit un sample de discours dans « Instinct », c’est évident pour mes oreilles que l’intensité vocale fait décoller le titre et lui apporte une profondeur qu’il n'aurait pas eu sans. Bien entendu, cela est foncièrement subjectif, un avis certainement dicté par le fait que je ne me suis pas encore affranchi des codes métalliques où des cordes vocales sont nécessaires, c’est juste que lorsque la musique tend à principalement se construire sur des bases rythmiques, je trouve que l’on atteint vite les limites de l’exercice. Je n’écouterai pas aussi souvent



