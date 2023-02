Enisum - Forgotten Mountains Chronique Forgotten Mountains

Ce que j’aime avec ENISUM, c’est qu’il casse les codes. Et bien entendu qu’il divise. C’est toujours une marque importante, de provoquer des réactions différentes, ça montre qu’une identité est bien présente et qu’elle va même jusqu’à réveiller les détracteurs. ENISUM est un groupe italien qui commence à être connu pour quatre raisons principales :

1. Il a déjà plus de 15 ans d’existence puisqu’il a été formé en 2006.

2. Il sort en 2023 son 7ème album, ce qui commence à faire un bon paquet.

3. Son label est le très apprécié Avantgarde Music depuis 2017. Forgotten Mountains est le troisième album de suite sur cette écurie, preuve d’une belle confiance et collaboration.

4. La musique.



Bah oui, la musique, bien entendu. Et la particularité d’ENISUM est de proposer sur ces 8 nouvelles compositions un black metal atmosphérique développé, enrichi d’influences plus vastes, et surtout trempé dans une espèce de grunge désabusé. Oui, du grunge désabusé. Et là, les plus fidèles de mes lecteurs se diront… « Mais il me semble que Sakrifiss a déjà parlé d’un groupe qui lui rappelait NIRVANA il n’y a pas si longtemps… ». Bingo ! C’était en octobre 2021, à la sortie du premier album de LYS : Silent Woods. C’était flagrant, et un morceau en particulier ne s’en cachait absolument pas. Eh bien ENISUM est un groupe qui comprend le membre unique de LYS, donc tout s’explique. Il s’agit de Lys (oui, il s’appelle comme son groupe solo), et il s’occupe aussi bien des guitares que des vocaux et des compositions. Sauf qu’ici, il est accompagné d’un bassiste et d’un batteur, et qu’il mélange son grunge avec plus de parcimonie, laissant tout de même l’atmosphérique en premier plan.



Et l’harmonie est très belle, très réussie. La mixture emmène l’auditeur dans des contrées encore peu foulées. Le voyage est assurée dès les premières secondes de « Where You Live Again », sur lesquelles une guitare acoustique pleure déjà sa nostalgie. Les ambiances y sont très mélancoliques, presque dépressives tout en étant envolées, comme si la mort n’était plus devant mais derrière nous. Elle est déjà passée, et elle a apporté la sérénité du désert. Ce premier titre est magique, et lorsqu’il se termine, au bout de 9 minutes, on aimerait qu’il reprenne. Et il reprend ! QUOI ? Oui, le titre qui suit, « Forgotten Mountains » en est pratiquement une copie ! Et alors qu’on vient de dire qu’on adorerait que le plaisir du 1er titre continue, on se surprend à reprocher une trop grosse similitude. Et on s’inquiète pour la suite, car 45 minutes sans assez de variations seraient fatidiques. Ce n’est pas le cas. La troisième composition, « Night Forest », est la première à mettre plus en avant les apports « grunge », principalement grâce à un timbre de voix fatigué, exprimant dans des raclements de gorge un désespoir désabusé. L’intérêt est alors relancé, et la lassitude qui était crainte s’évanouit pour toujours.



Le résultat proposé sur cet album va en séduire certains et agacer les autres. Ces autres relèveront sans doute le fait que la musique n’est pas en soi révolutionnaire, et que les compositions sont finalement simples dans leurs structures. Ils critiqueront aussi sûrement les vocaux black qui sont la plupart du temps des cris allongés que n’importe qui aurait pu imaginer. Seulement voilà, ça prend. On peut avoir des idées simples et un niveau artistique qui n’est pas ouf, mais trouver une formule qui fonctionne tout de même. Ça a marché sur moi.

2023 - Avantgarde Music Black Metal atmosphérique à relents grunge

tracklist 01. Where You Live Again 02. Forgotten Mountains 03. Night Forest 04. Woods of Sorrow 05. Nothing 06. Galaverna 07. Pure Sadness 08. The Wind Smells of You

Durée : 45:03