Tryglav - The Ritual Chronique The Ritual

TRYGLAV s’est pointé en 2019 avec son premier album (« Night of Whispering Souls »), la réception de ce black metal d’obédience nordique, en dépit de son enracinement transalpin, avait plutôt séduit. Comme souvent aujourd’hui, la formation est un one man band mené par Boris Behara qui s’entoure de musiciens anonymes pour les concerts (nous les voyons d’ailleurs sur la pochette) et du chanteur anglais Callum Wright pour ce deuxième album : « The Ritual ».



C’est donc une nouvelle fois sur le label Extreme Metal Music (au moins, on sait où l’on met les pieds) que le groupe propose ses sept nouvelles compositions pour une durée honnête et bien suffisante de trente minutes. Non, cette phrase ne sonne effectivement pas comme quelque chose de très gentil mais l’honnêteté journalistique me pousse à reconnaître que je n’ai guère été estomaqué par le registre somme toute très convenu de la musique proposée. De la Suède, le principal compositeur en a retenu les aspects les plus mélodiques du black et, même si l’interprétation est en tout point impeccable, l’auditeur aguerri risque de n’y trouver qu’une énième resucée de ses petits chouchous (insérez ici les noms que vous voulez.)



Je constate cependant une nette amélioration dans l’écriture, préférant donc largement « The Ritual » à son ainé « Night of Whispering Souls » : plus épique, plus incisif dans ses attaques guitaristiques, plus rapide également et, surtout, moins de riffs bancals hérités d’un morne heavy metal ou d’un thrash de troisième zone, même les solos me semblent mieux maîtrisés et davantage inspirés. Idem pour le chant d’ailleurs, qui sonne bien plus radical (ainsi que bien plus à sa place) que celui de Morbid, alias Cain Cressall, pourtant vocaliste de Void » (2011) et les LP « Flesh is Heir » (2013) puis « Revelator » (2021). Mais au sein de TRYGLAV, il n’y a pour moi aucun doute, le choix de Callum Wright me semble bien plus judicieux.



A ces progrès notables s’ajoute une production également plus soignée : claire et puissante, elle convient parfaitement à ce black mélodique qui a le mérite de laisser la facilité des claviers de côté pour donner un semblant de profondeur à sa musique, le groupe concentrant donc ses efforts sur une instrumentation « classique », bien entendu électrique et finalement suffisante pour les ambitions affichées : un metal pur, exécuté sans emphase inutile.



Il reste qu’en dépit de tous ces mieux, il me manque le truc qui ferait totalement décoller mon intérêt, d’autant que je n’ai pas une prédilection particulière pour le style pratiqué. Par conséquent, je ne doute pas un instant que les amateurs de black suédois puissent trouver ici de quoi se réjouir car les qualités couvrent largement les faiblesses de l’album. Peut-être que le troisième sera le bon ? De ce que j’ai pu lire, lorsques’est pointé en 2019 avec son premier album («»), la réception de ced’obédience nordique, en dépit de son enracinement transalpin, avait plutôt séduit. Comme souvent aujourd’hui, la formation est un one man band mené parqui s’entoure de musiciens anonymes pour les concerts (nous les voyons d’ailleurs sur la pochette) et du chanteur anglaispour ce deuxième album : «».C’est donc une nouvelle fois sur le label(au moins, on sait où l’on met les pieds) que le groupe propose ses sept nouvelles compositions pour une durée honnête et bien suffisante de trente minutes. Non, cette phrase ne sonne effectivement pas comme quelque chose de très gentil mais l’honnêteté journalistique me pousse à reconnaître que je n’ai guère été estomaqué par le registre somme toute très convenu de la musique proposée. De la Suède, le principal compositeur en a retenu les aspects les plus mélodiques duet, même si l’interprétation est en tout point impeccable, l’auditeur aguerri risque de n’y trouver qu’une énième resucée de ses petits chouchous (insérez ici les noms que vous voulez.)Je constate cependant une nette amélioration dans l’écriture, préférant donc largement «» à son ainé «» : plus épique, plus incisif dans ses attaques guitaristiques, plus rapide également et, surtout, moins de riffs bancals hérités d’un morneou d’unde troisième zone, même les solos me semblent mieux maîtrisés et davantage inspirés. Idem pour le chant d’ailleurs, qui sonne bien plus radical (ainsi que bien plus à sa place) que celui de, alias, pourtant vocaliste de THE AMENTA sur l’EP «» (2011) et les LP «» (2013) puis «» (2021). Mais au sein de, il n’y a pour moi aucun doute, le choix deme semble bien plus judicieux.A ces progrès notables s’ajoute une production également plus soignée : claire et puissante, elle convient parfaitement à cequi a le mérite de laisser la facilité des claviers de côté pour donner un semblant de profondeur à sa musique, le groupe concentrant donc ses efforts sur une instrumentation « classique », bien entendu électrique et finalement suffisante pour les ambitions affichées : unpur, exécuté sans emphase inutile.Il reste qu’en dépit de tous ces mieux, il me manque le truc qui ferait totalement décoller mon intérêt, d’autant que je n’ai pas une prédilection particulière pour le style pratiqué. Par conséquent, je ne doute pas un instant que les amateurs desuédois puissent trouver ici de quoi se réjouir car les qualités couvrent largement les faiblesses de l’album. Peut-être que le troisième sera le bon ?

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Extreme Metal Music Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Tryglav

Black Metal Mélodique - 2018 - Italie

formats CD, Vinyl, Digital / 17/02/2023 - Extreme Metal Music

nouveaute A paraître le 17 Février 2023

écoutez The Ritual

The Evocation

The Plague

The Repentance

The Redemption

The vision

The Vengeance

tracklist 01. The Ritual (05:26) 02. The Evocation (03:51) 03. The Plague (05:08) 04. The Repentance (04:15) 05. The Redemption (03:18) 06. The Vision (05:44) 07. The Vengeance (04:11)

Durée : 31:53

line up Boris Behara / Instruments

Callum Wright / Chant

Essayez aussi Sühnopfer

Offertoire

2014 - Those Opposed Records Legion of Doom

The Summoning of Shadows

2012 - Zyklon-B Productions Thy Serpent

Christcrusher

1998 - Spinefarm Records Ages

The Malefic Miasma

2015 - Black Lodge Records Abyssos

Fhinsthanian Nightbreed

1999 - Cacophonous Records