Zulu - A New Tomorrow Chronique A New Tomorrow

Si vous vous intéressez de près ou de loin à l’actuelle scène Punk / Hardcore, vous n’avez normalement pas pu passer à côté du phénomène Zulu qui a secoué l’underground grâce en grande partie à deux démos absolument redoutables quelque part entre Hardcore et Powerviolence avec toutefois en guise de particularité, une très forte conscience noire. Pour les quelques retardataires qui pourraient avoir un minimum d’intérêt sur le sujet, je vous conseille vivement de vous pencher sur la chronique de My People...​Hold On / Our Day Will Come, compilation tout à fait indispensable qui regroupe au format vinyle ces deux démos sorties initialement en cassette chez les Anglais de Quality Control HQ (Foreseen, Pest Control, The Flex, Big Cheese...)



Intitulé A New Tomorrow, ce premier album ne cherche à cacher ni ses combats ni ses origines puisque si la formation nous arrive tout droit de Los Angeles, Californie, ses membres ont tous en commun leurs ascendances africaines ou métissées. Une filiation mis une fois de plus en image et en couleurs grâce aux talents de Savannah Imani Wade qui, souvenez-vous, signait déjà pour Zulu l’artwork des deux précédentes démo du groupe. Comme pour la compilation My People...​Hold On / Our Day Will Come, c’est sur le label de Baltimore Flatspot Records (Speed, End It, Scowl, Mizery, Higher Power...) que vient de paraître il y a quelques jours cette sortie évidemment très attendue par une bonne partie de la scène Hardcore.



Comme on ne change pas une équipe qui gagne, le groupe à de nouveau fait appel aux services du producteur Zach Tuch (Touché Amoré, Superbloom, Dare, Trash Talk...) pour l’enregistrement, le mixage et le mastering de ces quinze nouveaux titres. Ce dernier signe là une production forte à propos (guitares ultra incisives et abrasives, batterie dynamique et naturelle, voix hargneuses, basse aux rondeurs vibrantes et saturées) qui lors des instants les plus virulents et les plus sauvages ne va pas manquer de laisser ses marques sur l’auditeur.

Et de la même manière que l’on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas non plus une formule qui fait toute la particularité de votre identité. Ainsi, à l’image de ce que l’on peut déjà trouver sur My People...​Hold On / Our Day Will Come, A New Tomorrow voit se succéder brulots Punk / Hardcore / Powerviolence particulièrement lourds et explosifs et digressions diverses qui dans les deux cas ne servent qu’à souligner le propos de Zulu. Un discours qui, si vous ne l’avez pas encore compris, va en grande partie servir d’exutoire à toutes ces frustrations et autres injustices vécues et subit depuis des siècles par la population noire. Ces thématiques omniprésentes donnent évidemment lieu à des paroles particulièrement fortes sur, par exemple, l’affirmation de soi, de sa culture et de ses différences ("Our Day Is Now", "Where I’m From"...), les doutes et la légitimité de ces différentes communautés ("Must I Only Share My Pain (Interlude)", "We’re More Than This"...), le racisme qui gangrène les États-Unis et plus globalement nos sociétés mais aussi sur les choses plus positives qu’il est nécessaires de mettre également en avant ("We’re More Than This", "Crème De Cassis By Aleisia Miller And Precious Tucker"...). Bref, des prises de positions profondément marquées qui dans un milieu sensé être ouvert et compréhensif mais néanmoins majoritairement blanc font forcément du bien et devraient, on l’espère (outre remettre en place les idées de certains), donner envie à plus de jeunes de couleurs de s’intéresser à ce genre de musique et mieux, de leur insuffler l’idée de prendre un instrument et de s’y mettre à leur tour.



Si vous êtes de ceux qui ont déjà posé leurs oreilles sur la musique de Zulu, vous savez de quoi celle-ci est faite. Les autres découvrirons avec plaisir ou non que ces digressions, nombreuses, coupent de manière brutale les secousses et autres coups de boutoirs distribués généreusement par les Californiens. Proposés sous forme d’interludes originaux et de samples divers et variés, le groupe prend un malin plaisir à fricoter avec tout un tas d’autres sonorités particulièrement éloignées du Punk / Hardcore. Ainsi du Rap ("We’re More Than This") au Reggae ("Our Day Is Now" à 1:14) en passant par la Soul (les dernières secondes de "For Sista Humphrey", "Music To Driveby" et "Lyfe Az A Shorty Shun B So Ruff", l’interlude "Shine Eternally") et même certaines musiques aux accents tribaux (les derniers instants de "Who Jah Bless, No One Curse") ou classiques ("Africa", "Must I Only Share My Pain (Interlude)" et "Crème De Cassis By Aleisia Miller And Precious Tucker"), Zulu se plaît à changer de registre en mettant en lumière l’héritage d’ainés principalement issus des années 60, 70 et 80 et qui déjà à l’époque menaient en musique les mêmes combats. Si l’exercice de faire cohabiter tout un tas de sonorités parfois très éloignées ne manque pas d’originalité et qu’il apporte pas mal de fraîcheur à ce Hardcore / Powerviolence somme toute classique, il s’avère aussi relativement périlleux dans la mesure où ces derniers rompent par nature avec la dynamique enclenchée par Zulu sur les instants les plus sauvages et intenses.



Marchant dans les pas des titres présentés sur My People...​Hold On / Our Day Will Come, ce premier album devrait normalement répondre aux attentes de tous ceux ayant déjà succombé aux charmes de Zulu par le passé puisqu’à formule identique, résultat identique. Certes, A New Tomorrow n’offre rien de bien nouveau à se mettre sous la dent en comparaison des précédents enregistrements proposés par le groupe californien mais à vrai dire peu importe. Ce que l’on retiendra surtout c’est la puissance du message, l’efficacité des compositions lorsqu’elles se font directes et implacables et la fraîcheur de tous ces samples et autres interludes au groove et à l’énergie vibrante et "chill". Bref, attendu de pied ferme, Zulu met de nouveau un grand coup de savate dans la fourmilière et ne devrait pas manquer une fois de plus de susciter enthousiasme et prise de position.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE