DRAKON HO MEGAS, c’est pas mal du tout, mais c’est moins bon que ROTTING CHRIST, KAWIR, MACABRE OMEN ou AHERUSIA... Quoi ? Comparer c’est mal ? C’est même carrément inutile ? Certes, certes, mais mon cerveau n’arrive pas à s’en empêcher à l’écoute du deuxième album des Grecs. Pas seulement à cause de la nationalité, sinon j’aurais parlé également de DODSFERD ou WOLFNACHT, mais parce que le style s’en approche particulièrement.



DRAKON HO MEGAS est encore un jeune groupe, mais il sait ce qu’il veut, et il a sorti un premier album en 2021, un an après sa formation, avant de revenir en 2023 avec une suite. Il ne chôme pas, mais il va tellement vite qu’il en a même perdu deux de ses trois membres récemment. Oui, lors de l’enregistrement de ce Coming of the antechrist, le guitariste-claviériste Apostate Archangel était accompagné de son vieil ami Lord Nero au chant et de son plus récent camarade à la basse et aux chœurs : Mars Triumph. Le temps que l’album paraisse, et hop, ils ne font plus partie de l’aventure…



Dommage, dommage parce que la carrière de la formation semblait aller dans le bon sens. Le premier album était paru au format K7 sur le sympathique label Ancient Spirit Terror, puis en CD sur Austral Holocaust Productions, et enfin en vinyl il y a tout juste un an sur le réputé Floga Records. C’est d’ailleurs ce dernier qui est devenu sa maison principale désormais. Un Grec pour un Grec et des ambiances grecques.



Il faut donc s’attendre à retrouver l’univers des formations citées en introduction, et à voir apparaître à nos côtés des divinités couroucées. Toutes les compositions parviennent à les invoquer efficacement, mais avec une petite retenue, avec l’impression que ces Dieux paradent et pavanent mais ne détruisent pas autant d’adversaires que chez d’autres groupes. Nos envies helléniques sont satisfaites grâce aux rythmes et aux vocaux conquérants ainsi qu’aux choeurs puissants mais il reste une petite part de retenue qui empêche d’atteindre Zeus. Peut-être tout simplement parce que l’album est relativement court... Il ne totalise que 37 minutes.

2023 - Floga Records Black Metal Hellénique

Black Metal Hellénique - 2020 - Grèce

tracklist 01. Hymn to the great drakon 02. There were the darkness reign 03. Abyss 04. Abaddon (The angel of the abyss) 05. Coming of the antichrist 06. The synagogue of Satan 07. Ultimate battle

Durée : 37:04

parution 5 Janvier 2023

