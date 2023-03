Ashen - Ritual Of Ash Chronique Ritual Of Ash





Et après ce début légèrement surprenant le reste de cette galette va revenir aux fondamentaux et au classicisme entendu sur la précédente sortie de ses géniteurs, et qui font toujours mouche la plupart du temps. D’ailleurs là-encore ceux-ci ne se sont pas embarrassés de détails inutiles vu que l’ensemble tourne toujours aux alentours des quatre minutes, et n’a de fait pas la possibilité de lasser l’auditoire bien que tout cela donne parfois l’impression de se répéter et d’être interchangeable (au fur et à mesure qu’on avance vers la fin). Cependant tout cela ne va être que de l’ordre du détail car on va être happés constamment par ce côté massif qui se dégage du lot, comme sur le syncopé et brutal « Harbinger » qui outre offrir des riffs plus froids ne va pas en oublier la moiteur ambiante et surtout donner la furieuse envie de secouer la nuque comme un dératé, à l’instar du tout aussi étouffant « Threshold » qui garde le même schéma directeur. Conservant sa puissance et son étreinte même quand ça n’accélère jamais ou très peu - comme on s’en aperçoit sur le majoritairement bridé « Blood » ou le glacial et dodelinant « Buried In Ice » (qui porte très bien son nom), l’entité va aussi sortir un peu de sa zone de confort mais tout en restant dans les clous, histoire de surprendre à nouveau un petit peu ses fans.



Ceux-ci vont être étonné (si on peut dire) par le guerrier « Cursed Rebirth » qui va dévoiler des parties épiques vrombissantes et impeccables qui sentent bon le AMON AMARTH de la grande époque, l’ensemble étant porté par du mid-tempo imparable qui défoule parfaitement et fait plaisir à entendre. D’ailleurs la Suède présente ici va revenir frontalement durant le très bon et enlevé « Gravemind » qui rappelle les grandes heures du son HM-2 et de la scène de Stockholm et de Göteborg, en donnant clairement l’envie d’en découdre et de guerroyer instantanément… le tout avec une accroche continue et immédiate. Si l’album se termine de manière plus quelconque avec le sympathique « Inhuman » il n’en reste pas moins qu’on est en présence d’un disque totalement addictif et qui mettra à mal les cervicales, en mélangeant avec tact le modernisme discret à du rétro salvateur. Sobres et intelligents dans leur démarche les Australiens signent une réalisation de très bonne tenue qui plaira facilement au plus grand-nombre, tant son rendu homogène passera facilement le cap des écoutes et s’appréciera quand on aura envie de musique sans prétentions et facile d’accès – et ce même si on aura du mal à faire émerger des titres vraiment au-dessus de la mêlée, confirmant de fait toutes les promesses entrevues précédemment et la qualité générale des entités signées sur le catalogue local de Bitter Loss Records qui ne cesse de grandir. Connaissant depuis quelques temps un net regain d’activité au sein de sa scène extrême l’Australie nous gratifie de nouvelles formations pour la plupart particulièrement intéressantes et prometteuses, et parmi les nombreux prétendants à la reconnaissance hors de leurs frontières ASHEN est clairement un des meilleurs éléments qu’on ait pu entendre récemment. Révélé il y’a un peu plus d’un an avec le très bon Ep « Godless Oath » le quatuor de Perth récidive avec un premier opus totalement dans la lignée de cette précédente sortie, et qui conserve les éléments qui ont fait sa réussite avec ses morceaux groovesques à mort et ses plans pachydermiques continus, bien calés entre quelques lames de fond basées sur la vitesse. Néanmoins avec sa doublette d’ouverture le combo va oser un soupçon de nouveauté tout en conservant son style rugueux et imparable, car avec « Ritual » et « Deadsight » il ne va pas hésiter à ajouter des ambiances éthérées liées à l’ajout de nappes de claviers discrètes mais qui amènent un sentiment aérien consistant, bien installées au milieu de rythmiques jouées en alternance pour un rendu tout en sobriété et efficacité où la lumière émerge doucement des ténèbres environnants.Et après ce début légèrement surprenant le reste de cette galette va revenir aux fondamentaux et au classicisme entendu sur la précédente sortie de ses géniteurs, et qui font toujours mouche la plupart du temps. D'ailleurs là-encore ceux-ci ne se sont pas embarrassés de détails inutiles vu que l'ensemble tourne toujours aux alentours des quatre minutes, et n'a de fait pas la possibilité de lasser l'auditoire bien que tout cela donne parfois l'impression de se répéter et d'être interchangeable (au fur et à mesure qu'on avance vers la fin). Cependant tout cela ne va être que de l'ordre du détail car on va être happés constamment par ce côté massif qui se dégage du lot, comme sur le syncopé et brutal « Harbinger » qui outre offrir des riffs plus froids ne va pas en oublier la moiteur ambiante et surtout donner la furieuse envie de secouer la nuque comme un dératé, à l'instar du tout aussi étouffant « Threshold » qui garde le même schéma directeur. Conservant sa puissance et son étreinte même quand ça n'accélère jamais ou très peu - comme on s'en aperçoit sur le majoritairement bridé « Blood » ou le glacial et dodelinant « Buried In Ice » (qui porte très bien son nom), l'entité va aussi sortir un peu de sa zone de confort mais tout en restant dans les clous, histoire de surprendre à nouveau un petit peu ses fans.Ceux-ci vont être étonné (si on peut dire) par le guerrier « Cursed Rebirth » qui va dévoiler des parties épiques vrombissantes et impeccables qui sentent bon le AMON AMARTH de la grande époque, l'ensemble étant porté par du mid-tempo imparable qui défoule parfaitement et fait plaisir à entendre. D'ailleurs la Suède présente ici va revenir frontalement durant le très bon et enlevé « Gravemind » qui rappelle les grandes heures du son HM-2 et de la scène de Stockholm et de Göteborg, en donnant clairement l'envie d'en découdre et de guerroyer instantanément… le tout avec une accroche continue et immédiate. Si l'album se termine de manière plus quelconque avec le sympathique « Inhuman » il n'en reste pas moins qu'on est en présence d'un disque totalement addictif et qui mettra à mal les cervicales, en mélangeant avec tact le modernisme discret à du rétro salvateur. Sobres et intelligents dans leur démarche les Australiens signent une réalisation de très bonne tenue qui plaira facilement au plus grand-nombre, tant son rendu homogène passera facilement le cap des écoutes et s'appréciera quand on aura envie de musique sans prétentions et facile d'accès – et ce même si on aura du mal à faire émerger des titres vraiment au-dessus de la mêlée, confirmant de fait toutes les promesses entrevues précédemment et la qualité générale des entités signées sur le catalogue local de Bitter Loss Records qui ne cesse de grandir.

