Penitência / Vapulah - Das Sombras Outrora Luz Chronique Das Sombras Outrora Luz

Excellent ! Et surtout quelle surprise ! Cela fait une dizaine d’année que l’on applaudit le Portugal pour son black metal underground, comme si rien de potable n’était véritablement né dans le pays avant à part quelques exceptions, mais voilà que ce split nous prouve le contraire en réunissant le travail de deux formations nées il y a presque 20 ans. PENITENCIA, qui a été créé en 2005 après 4 ans années passées sous le nom NIGHTREALM, n’avait participé qu’à un split en 2006. Et VAPULAH, qui a vu le jour en 2003, possèdait deux démos à son actif, datées de 2004 et 2006. Et aussi bien l’un que l’autre est entré en hibernation durant plus de 15 ans avant de subitement réapparaître ensemble, chapeautés par la fameuse écurie de leur nation : Signal Rex.



Et ça démonte tout, bien comme il faut. Et en plus ce sont carrément les deux groupes qui mettent bien sur le cul ! Non, mais sérieux, qu’est-ce que c’est que ces deux perles qui nous ont privés de leurs talents durant tout ce temps ? Il y a d’abord les 4 compositions de PENITENCIA, des morceaux semi-longs d’une moyenne de 7 minutes qui parviennent à réunir un côté mystique naïf à la ABHOR à des mélodies très envolées à la WOLFNACHT. C’est ultra-jouissif. Tout commence par une petite boite à musique gentillette qui laisse la place au bout de quelques secondes à des riffs tout de suite très marquants, sur lesquels des vocaux agressifs mais chaleureux se posent avec assurance. Les hostilités sont bien lancées dès ce « Andamento I – Descrença », mais on n’est pas prêt pour la suite qui se révèle osée, avec des incursions orchestrales, des choeurs magnifiques, des guitares qui sortent des mélodies encore plus claires... C’est à la fois créatif et efficace ! Une formule difficile qui semble pourtant évidente ici. Le sans-faute !



Et les 4 compositions de VAPULAH prennent le relais. Et là encore, il n’y a que des éloges qui viennent à l’esprit. Le sens des mélodies est tout aussi magique dans ce black metal pourtant plus vicieux. « Povera Rosa » me fout par terre à chaque écoute ! Ce titre arrive à cracher et à embrasser en même temps. C’est incroyable comme la haine arrive à être sublimement belle tout le long de ces 4 minutes. Les autres pistes ne sont pas en reste d’ailleurs, avec elles aussi cette capacité à mettre du beau dans l’horreur, mais dommage que la dernière paraisse plutôt une outro, avec une sorte de longue incantation. Elle ferme bien le split, mais on aurait aimé en avoir plus, surtout que VAPULAH semble avoir splitté, et qu’il n’aura donc plus l’occasion de partager son talent...



Ce split est énorme. J’ai vraiment tout adoré, et ses 45 minutes passent très rapidement. Certains connaissaient sans doute les membres de PENITENCIA car ils faisaient partie de LUX FERRE, mais le résultat est à 666km plus haut !

Black Metal
Chroniqueur : 9 / 10

plus d'infos sur Penitência

Black Metal - 2005 - Portugal Vapulah

2003 - Portugal

nouveaute A paraître le 16 Février 2023

écoutez Vapulah - Sóphica Decadência / Penitência

Penitência - Andamento 2 - Grito / Penitência

tracklist 01. Penitência - Andamento I - Descrença 02. Penitência - Andamento 2 - Grito 03. Penitência - Andamento III - Silêncio 04. Penitência - Andamento IV - Desmoronamento de Cinza 05. Vapulah - Illuminatio Divina 06. Vapulah - Povera Rosa 07. Vapulah - Sóphica Decadência 08. Vapulah - A Noite dos Tempos

Durée : 45:07

