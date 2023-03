Rise Of Nothingness - Die All Mother Fuckers Chronique Die All Mother Fuckers

Alek Sickx X X, l’homme derrière RISE OF NOTHINGNESS. Les plus érudits le reconnaîtront pour ses interventions au sein de NATREMIA, d’autres verront peut-être en lui un musicien live de Die All Mother Fuckers » et ouvrir ce dernier avec le titre « Je chie sur le black metal ». Comme je n’accède pas aux paroles, je ne saurai dire si c’est une profession de foi, du second degré ou de la simple provocation, mais comme ce premier LP s’inscrit pleinement dans une veine black industriel, j’aurais du mal à défendre la thèse du dénigrement volontaire… D’autant que cette seringue dans le logo, cela me rappelle quelques illustrations d’black metal depuis 2005, et vous auriez raison, il fait bien pire. Putain, je ne m’en sors pas… Bon, il reste qu’entre la fonte futuriste, l’enchevêtrement de tiges métalliques et la seringue, le tout sur un fond violacé, mes yeux ont mis du temps à trouver sur la pochette le nom de l’album, du groupe et, surtout, à comprendre ce qu’elle représentait. En résumé : tout explose et, sans dire que cette représentation est prémonitoire d’un avenir plus ou moins proche, force est de reconnaître que l’humanité est plus proche de son extinction nucléaire que de l’avènement des utopies New Age.



Sinon il donne quoi ce « Die All Mother Fuckers » ? Bah mon gars c’est une très sérieuse interprétation du black indus, un bon mélange entre les arrangements électroniques des derniers BORGNE, la fureur des vieux Alek Sickx X X. Après, le problème de ce style, c’est que c’est une niche dans une niche. Ceux qui aiment leur petit bm noir et sans sucre, il y a peu de chances pour qu’ils se choppent des carries en faisant une consommation outrancière de RISE OF NOTHINGNESS : trop éloigné des codes, trop synthétique, pas assez proche de la forêt et des oligo-éléments. Pour les fans d’électro, il y aura encore toujours trop de guitares et le chant ne passera jamais. Alors il reste ceux qui ont le cul entre les deux mondes, et ils ne sont pas forcément les plus nombreux. Ceux qui ne recherchent que la violence, le sale, le souillé et qui se foutent pas mal que le metal prenne des coups de beats dans le rectum, que le batteur soit une petite boite noire et que la majorité des instruments aient l’air d’avoir été programmés…



