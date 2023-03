Minenwerfer - Feuerwalze Chronique Feuerwalze

Rahaahahahahah ! Je rigole ! Et pourtant c’est loin d’être drôle, à la base… C’est juste que ça m’amuse de voir un groupe prendre à contre-pied son public récent. Surtout qu’il était attendu ce 4ème album ! Ah si, il faut quand même rappeler que le précédent a provoqué un raz-de-marée. C’était Alpenpässe, c’était en 2019, c’était sur Purity Through Fire et c’était surtout 1.2 million de vues sur YouTube… 1.200.000 ! On connaît tous la chaîne Black Metal Promotion. Eh bien MINENWERFER est son meilleur score de vues depuis tous les temps, devant BURZUM… Bon, on ne peut pas faire ultra confiance à des chiffres, mais c’est tout de même un indicateur, et n’importe qui a navigué sur la plateforme en écoutant du black metal s’est vu recommander cet album à un moment ou l’autre. Et il le méritait le bougre, avec son black metal incisif emporté par des riffs magistraux. Il provoquait des jouissances auditives imparables, qui avaient aussi le bon goût de ne pas lasser. On en redemandait, on voulait une suite ! Et les Américains ont mis 4 ans pour nous la sortir !



Nous la découvrons sur une écurie différente : nos amis d’Osmose ! Mais ce changement n’est rien par rapport à celui de l’évolution musicale. Le fameux « contre-pied » qui en a choqué plus d’un parmi les fans les plus récents : des compositions bien plus brutes et véritablement moins accessibles ! Alors attention à la première écoute, elle a beaucoup déçu parce que l’oreille n’a pas trouvé ce qu’elle attendait et espérait. L’oreille se crispe. Elle pleure même ! Elle couine « Mais où sont les mélodies ? Où sont les émotions ? ». Elles sont là, mais ce ne sont pas celles d’Alpenpässe.



C’est l’opus précédent qui était une parenthèse, et le duo tenant MINENWERFEE a décidé de la fermer, tout en profitant de sa nouvelle maturité. Alors ceux qui n’étaient pas allés écouter les deux premiers albums ne le savaient peut-être pas, mais ce groupe a toujours aimé faire passer les sentiments par la douleur. Sur Feuerlwalze, il remet au premier plan les influences thrash et death qu’il avait juste moins assumé ces dernières années. C’est ça que certains auditeurs regretteront. Mais il faut absolument qu’ils persistent, ne serait-ce que pour une seule écoute supplémentaire, suffisante pour qu’ils saisissent l’excellence de cette galette. S’ils n’attendent pas un Alpenpässe II, ils constateront que ces 7 nouvelles compositions régalent. Ce sont des déflagrations explosives qui donnent une impression de chaos complet, mais toujours avec des riffs du tueurs. Les mélodies ne sont plus apportées sur un plateau, mais elle se cachent au détour d’un feu surpuissant. C’est cette fois-ci en plein milieu des tranchées que MINENWERFER nous transporte, et les nombreux samples permettent une immersion encore plus forte, sifflet d’alarme, balles, explosions, cris de douleur… Tout cela contribue à la tension générale, et les claques se succèdent tout le long des 49 minutes. C’est une expérience terriblement jouissive et d’une qualité irréprochable. On peut regretter l’orientation, on peut ne pas être sensible au style rentre-dedans, mais on ne peut pas dire que cet album est foiré ou foireux. C’est une bombe !

2023 - Osmose Productions Black thrash

plus d'infos sur Minenwerfer

Black thrash - 2007 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 10 Mars 2023

écoutez Feuerwalze

tracklist 01. Cemetery Fields 02. Feuerwalze 03. Eternal Attrition 04. Nachtschreck 05. Sturmtruppen III (Sommekämpfer) 06. Shrapnel Exsanguination 07. Labyrinthine Trench Sectors

Durée : 48:33

