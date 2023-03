As Light Dies - The Laniakea Architecture - Volume II Chronique The Laniakea Architecture - Volume II

Quel album créatif ! En fait, il est sans doute aussi intrigant, surprenant et travaillé que sa pochette. Mais alors que cette dernière, sublime, ne m’inspire que de bons commentaires, les musiques me partagent beaucoup plus. 9 pistes, 9 œuvres qui partent dans tous les sens. Et certains passages parviennent à me convaincre, ils sont beaucoup plus nombreux ceux qui m’irritent. Il y a même de nombreux moments où le doigt chargé d’appuyer sur stop me démange. J’avoue qu’il lui est même plusieurs fois arrivé de s’actionner lorsque j’avais lancé l’écoute à des moments où je n’étais pas réceptif…



C’est qu’en fait The Laniakea Architecture - Volume II est un sacré bordel organisé, et qu’il y a tellement d’ajouts en tous genres qu’il est difficile de tout aimer. C’était déjà le cas sur l’opus précédent, le fameux Volume I sorti en 2014, il y a déjà 9 ans. Mais tout a encore été accentué, à tel point que l’on ne comprend pas vraiment ce que l’on écoute, et qu’aucun univers ne se matérialise dans notre esprit. Alors qu’on aurait espéré que l’ensemble se mélange harmonieusement pour donner vie à un monde étrange mais cohérent, c’est malheureusement l’impression de zapper sans fin entre des programmes sans lien les uns entre les autres qui prend le pas. Du black, qui passe subitement à du death, puis à du gothic et finalement à du doom, mais avec des guerriers nains qui deviennent tout à coup poètes maudits, pour se transformer en sentinelles des mers et enfiler un déguisement de Bernard-Henri Lévy… Ah oui, c’est chargé !



C’est pourtant intéressant d’intégrer beaucoup d’idées et je suis toujours sensible à des compositions qui incorporent des instruments plus variés. Ici, on trouve le low whistle et la guitare portugaise d’Antonio C.Herrero, le violoncelle de Sofia M.R, le violon de Jesús Villalba, le piano et les claviers de Daniel Maqueda, mais eux aussi ne réussissent pas à être aussi efficaces qu’ils auraient dû. Ils deviennent anecdotiques, perdus dans un puzzle mal découpé. C’est bien ça, j’ai toujours l’impression d’avoir des pièces qui ne vont nulle part, comme si trois ou quatre puzzles avaient été mélangés, et que seules quelques morceaux pouvaient donc bien s’imbriquer ensemble…



Dommage donc pour ces musiciens qui sont évidemment sincères et créent ce qu’ils souhaitent avec beaucoup de passion, mais je n’ai pas du tout été embarqué sur un navire de la trempe de celui de la pochette…

2023 - Darkwood Metal varié notes Chroniqueur : 5.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

nouveaute A paraître le 9 Mars 2023

tracklist 01. Falling Apart 02. Celephaïs 03. La ascensión 04. Épocas venideras 05. The Green 06. Esus Agápē 07. From the Scratch 08. Unveiling the Final Curtain 09. To Finish

Durée : 45:20

