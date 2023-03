Tempered - Greenwashed Chronique Greenwashed (EP)

Il y a de cela quelques semaines, je découvrais par hasard que Tempered avait sorti en novembre dernier un nouvel EP trois titres. Tempered ! Ce combo britannique que le manque de temps libre (et ma légendaire passion pour la procrastination) m’avait jusqu’ici empêché d’évoquer avec vous. Mieux vaut tard que jamais évidemment, l’heure est donc venue de vous toucher deux mots sur ce quintette originaire de Glasgow, membre du fameux collectif CST (Central Scotland Thrash) et qui sortait donc il y a quatre ans leur premier EP, enregistré de façon indépendante.



Les premières secondes du titre éponyme ne laisseront que très peu planer le doute avec leur fort accent Slayerien, nous sommes bien en territoire thrash ! D’obédience résolument old-school, il s’inspirera de grands noms du genre et l’on pensera tour à tour à Slayer donc, mais aussi Kreator, Nuclear Assault ou encore Sepultura. Un riffing férocement tranchant, une rythmique la plupart du temps pied au plancher, des vocaux hargneux crachés en pleine gueule, bref on est de retour fin ’80 début ’90. C’est affûté et efficace comme à la grande époque.

On le remarquera toutefois assez rapidement (dès le milieu du titre d’ouverture), Tempered a décidé de teinter son thrash de notes hardcore donnant une couleur plus crossover à certains passages (on pense parfois à S.O.D. voire Plague Years) et il ressort indéniablement de l’ensemble une énergie, une urgence presque punk, accentuée encore par la durée très courte de certains titres. On sent d’ailleurs un groupe très à l’aise dans se compos et qui excelle dans tous les formats : mandale flash en pleine tronche, branlée plus classique ou troussée long format (« Greenwashed » et ses plus de sept minutes au compteur), sans jamais donner l’impression de forcer dans un sens comme dans l’autre.



Cette diversité d’ensemble fait une grande partie de l’intérêt de cet E.P., que ce soit en terme de style (oscillant entre pur thrash old-school et penchants plus hardcore), de durée des compositions (de 1’28 à presque 7’) ou de richesse des rythmiques qui s’enchainent bien souvent à une vitesse folle (du mid tempo groovy aux accélérations les plus frénétiques) et sans oublier la petite dose de groove bienvenue. S’il n’apportera pas de grosses nuances, on appréciera quand même particulièrement ce chant enragé entre growl death et éructations plus hardcore (en alternance ou mélangés !) et surtout cette basse vicieuse, parfaitement mixée. C’est en effet un régal que d’entendre la quatre cordes d’Andy Thomson venir se faufiler dans tous les interstices rajoutant une profondeur tellement délectable à la musique des Glaswégiens (oui c’est bizarre mais ça se dit). Rajoutez à cela quelques leads pas dégueus (tantôt chaotiques tantôt plus construits) et tableau sera complet.



Sorti un peu de nulle part, ce premier E.P. de Tempered s’avère être un vrai petit régal de thrash old-school mâtiné d’influences hardcore. Débordant d’une énergie follement communicative et d’une sincérité évidente, les vingt minutes de « Greenwashed » s’écoutent et se réécoutent avec toujours autant de plaisir, le poing fermé, les dents serrées et ce petit sourire aux lèvres qui en dit long.

