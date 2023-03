Tempered - Biowaste Chronique Biowaste (EP)





Trois titres c’est bien évidemment très (trop) peu m’enfin on ne va pas faire la fine bouche ! Ce sera en tout cas suffisant pour se faire une idée du nouveau line-up et se rassurer : non Tempered n’a pas viré bossa nova. Le propos ici est à peu de choses près le même que sur l’excellent



Qu’en est-il donc de ce nouveau hurleur ? Bon, il ne faudra pas compter sur l’expéditive entrée en matière « Excess » et ses 1’28 pour se faire un avis étant donné que sa participation au titre se résume à un « ouh ! » et un « yeeaaaaah ! »… Il nous restera donc les deux pistes suivantes pour se rendre compte que Craig Hewett (également crédité pour l’artwork) joue dans un registre un peu plus éraillé que son compère Aaron McPhail (en featuring sur « Biowaste » d’ailleurs), participant à accentuer encore un peu plus ce côté hardcore, faisant sonner Tempered peut-être encore plus cru et expéditif qu’auparavant.



