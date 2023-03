Räum - Cursed by the Crown Chronique Cursed by the Crown

RÄUM. Voilà un nom qui sonne comme un raclement de gorge qui ne m’est pas familier. Et pour cause, l’existence discographique des Belges ne remonte qu’à cette année (2023 donc) avec tout d’abord deux singles directement sortis chez black metal, très orienté post cependant, voire postcore. Et à quoi est-ce que cela se reconnaît ? Je n’ai eu nul besoin d’écouter, j’ai simplement regardé la photo promotionnelle du groupe : les mecs ressemblent à de bons gros hardcoreux, il y a de la barbe, de la casquette et de la chemise à carreaux, pas vraiment la panoplie du true blackman habituel… Vous me direz que j’ai fait un délit de faciès, ce à quoi je ne pourrai qu’acquiescer mais en ayant pour moi la certitude de ne m’être pas trompé… Le monde change, le BM s’est urbanisé et le parcours des musiciens qui composent cette nouvelle formation est d’ailleurs sans surprise au regard du style pratiqué : on y retrouve d’anciens DOWN TO DUST (post black metal) et KISS THE GOAT (post sludge metal). Le chemin est cohérent en tout cas.



Que les puristes ne voient pas de suite rouge en hurlant à qui veut l’entendre qu’il y en a assez de voir leur style de prédilection souillé par du métissage (houlà, je ne suis pas sûr du chemin que je suis en train d’emprunter), les quatre compositions (dont les deux singles évoqués plus haut) de « post. Maintenant, si l’on s’intéresse un peu plus à la musique qu’au contexte, il y a d’abord le constat d’une belle cohérence entre le visuel et le sonore. Une musique sobre, en noir et blanc dans le sens où elle ne développe que deux sentiments, la mélancolie et la dépression, naturelle : une production simple de bonne salle de répétition, pas d’ajouts d’instruments superflus (clavier, hautbois, trompette, que sais-je encore), juste des riffs et des hurlements.



Et encore, des riffs, il n’y en a pas tant que ça au final car les titres ont plutôt tendance à jouer sur les boucles hypnotiques, les lancinances, la répétition et, à ce petit jeu, RÄUM se débrouille plutôt bien. Il y a une atmosphère indéniable, les premières minutes d’« Andromeda » me faisant même penser à du vieux black de la musique. De l’autre, il est parfois trop monolithique, par exemple au regard de la pièce finale « Beyond the Black Shades of the Sun » dont le riff principal s’apparenterait à un croisement entre rock donc où la voix criarde dépareille un peu trop à mon goût. Ce décalage, je le ressens également dans la présence scénique, notamment en regardant le « Live Session » enregistré à Liège où la dimension post screamo apparaît alors comme une évidence et me fait un peu sortir du « concept » RÄUM.



