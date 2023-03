Tramalizer - Fumes Of Funeral Pyres Chronique Fumes Of Funeral Pyres

Ce qu’il y’a d’impressionnant avec nos amis Finlandais c’est leur incroyable propension à faire émerger régulièrement de nouvelles formations extrêmes de grande qualité, qu’elles soient composées de jeunots énervés prêts à en découdre comme de vieux vétérans de l’underground local qui aiment répandre la bonne parole. Car à l’instar de leurs récents et excellents compatriotes de CRYPTIC HATRED (via le furibard « Nocturnal Sickness ») TRAMALIZER va officier dans un Death Metal sobre et à l’ancienne, aux accents particulièrement sombres. S’il n’a même pas deux ans d’existence au compteur le quatuor a déjà été productif s’offrant une Démo (où les trois titres présents dessus ont été réenregistrés pour ce passage au grand-format) ainsi qu’une fidèle reprise d’ENTOMBED en hommage à son légendaire chanteur, tout ça avant de s’attaquer aujourd’hui à ce premier opus qui ne se sera pas fait désirer très longtemps. Car les gars ont de la ressource et ne veulent pas traîner en chemin et c’est tant mieux, vu que cette galette rondement menée possède tout du long un sentiment d’urgence proéminent donnant de fait aux compositions une supplément de violence et de fluidité.



Ce ressenti impeccable va exploser d’entrée sur l’incandescent « Tramalized » où la vitesse reste continue et le groove se place en élément majeur, le tout avec une écriture rudimentaire qui mise tout sur la sobriété sans pour autant faire dans la finesse. Car ici tout est fait pour que l’auditoire ait la furieuse envie d’en découdre et de secouer la nuque comme il faut, et cela va être une constante par la suite que ce soit avec le très remuant « Point Of No Turning Back » (qui voit l’apparition de passages plus lents à la noirceur exacerbée) ou encore le primitif « Hating God » (au grand-écart suffocant et à la vitesse prépondérante), qui offrent un rendu impeccable et qui sent bon l’œuvre d’Alex Hellid et ses sbires. D’ailleurs si cela est encore apparent sur le court et varié « As They Are Put To Sleep » les choses vont être encore plus flagrantes sur « Curse Of The Lake Drag » qui va lorgner carrément vers le mythique « Left Hand Path » de l’album du même nom, vu qu’on va y trouver ce même break horrifique et cette longue clôture rampante d’où émerge un solo mélodique de toute beauté. Malheureusement c’est bien le seul point commun avec cette merveille car pour le reste ça n’en a ni la saveur de l’original ni la même qualité musicale, vu que ça s’embourbe un peu trop rapidement pour en être vraiment mémorable et clôturer une première moitié de disque malgré tout assez réussie et franchement convaincante.



Car cet accroc sera finalement le seul petit faux-pas de cet enregistrement, vu que sa seconde partie sans atteindre l’accroche et l’attractivité de la précédente va quand même se maintenir sur de bonnes bases et ce que ce soit avec le sobre et enlevé « Fumes Of Funeral Pyres », ou encore via le massif « The Rostov Ripper » qui dégouline de graisse en proposant plus de mid-tempo redoutablement entraînant. Avec en prime une reprise fidèle et burnée (« Looking For Reality ») de leurs obscurs compatriotes thrasheurs de FEROX (qui ont fait leurs gammes durant une courte période à la fin des années 80), et une conclusion de haute-tenue (« At The Night Of Feast ») qui reprend intelligemment l’ensembles des rythmes proposés jusque-là, ce long-format se termine comme il faut et clôt ainsi quarante-cinq minutes très agréables qui ne donnent jamais l’impression de s’éterniser. Sans sortir un chef-d’œuvre ni un futur incontournable le combo réussit parfaitement son entrée - et ce malgré un sentiment persistant de légère répétition entre les différentes plages (dont la construction peut se révéler interchangeable tout du long), mais qui ne nuisent pas à l’attrait global. Du coup bien que tout cela ne soit pas mémorable on passe quand même un bon moment fort sympathique, tant l’homogénéité y est assez constante de par son écriture et son envie d’en découdre effectuée de très belle façon par des musiciens dont le seul but est celui de se faire plaisir. A eux désormais de faire le nécessaire pour sortir de la deuxième division où ils sont cantonnés pour l’instant, vu que le rendu y est trop juste pour espérer grimper plus haut même s’il y’a à parier que cette situation leur convient parfaitement avec moins de pression et plus de plaisir… on verra bien pour la suite ce que cela donnera à l’avenir.

