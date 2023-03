Diablation - Par le feu Chronique Par le feu

Il y a un an et demi, DIABLATION faisait une entrée fracassante sur la scène black metal avec un premier album de très bonne facture, signé sur Antiq Records. Eh bien il n’a pas tardé pour proposer la suite et Par le feu déboule fin mars 2023 sur un autre label français : Osmose Productions ! Et que ceux qui craignaient que cette courte durée entre les deux albums semblait précipitée soient rassurés, ils vont retrouver la bande à Vicomte Vampyr Arkames et V. Orias A. en pleine forme ! Et si ce sont les deux que je cite en premier, c’est que ce chanteur et son ami guitariste / claviériste se connaissent et agissent ensemble depuis bien longtemps, devenus la véritable ossature de DIABLATION. Cette entité créée récemment a décidé de remonter le temps et de revenir à ce que les deux gaillards accomplissaient aux débuts d’AD INFERNA, en 2002, lorsque L’empire des sens sortait en parfaite suite de ce SETH que le Vicomte avait quitté peu avant. Ils avaient cependant décidé dès l’album suivant de partir dans une orientation complètement différente, délaissant le black symphonique pour des ambiances électro-industrielles qui mettaient la plupart des vieux fans sur la touche. Ils ont proposé 8 albums entre 2009 et 2019, et je mentirai si je disais que je les avais tous écoutés, n’étant pas touché par leurs sonorités. Il ne faut jamais perdre espoir puisque les compères sont revenus à leur premier amour. Et désormais, ils sont accompagnés de Maximilien B. de BA'A à la basse, et de X à la batterie.



Et Par le feu est une suite très logique à Allégeance, proposant la même dynamique sombre, les mêmes envolées magistrales, les mêmes riffs mélodiques imparables. Mais l’une de ses plus grosses qualités est de ne pas donner l’impression d’avoir une redite, et à aucun moment on n’a envie de comparer avec les compositions précédents, à aucun moment on ne ressent l’ombre d’une lassitude. Surtout parce que cet album commence sur les chapeaux de roue. Tout d’abord il y a une petite introduction de moins d’une minute qui rappelle toutes celles qui ouvraient les albums de black sympho dans les années 90, et elle a le bon goût de se clore par des déclamations en français bien audibles : « Par le feu, par le sang, par la haine ! ». Et là, le meilleur morceau du groupe à ce jour explose subitement : « Vox Diaboli ». Oh oui, j’ose dire qu’il est d’un niveau d’exception. Les mélodies tuent, les vocaux tuent, les légers chœurs tuent, les passages saccadés tuent… Mais purée, ce titre tue tout ! 10/10 pour cette composition, sans la moindre hésitation ! Après lui, 4 morceaux poursuivent le travail avec une formule claire et nette. Ils sont peut-être un petit cran en-dessous de « Vox Diaboli », mais les éléments jouissifs sont en place, et ils valent de bons 8/10 minimum ! Leur durée moyenne est de 5 minutes, ce qui tranche avec le dernier titre, « Mort, marche avec moi », qui surprend avec plus de 13 minutes. Sur Allégeance la composition la plus longue ne faisait « que » 7 minutes. Sur le papier, on peut un peu s’inquiéter, parce que le black sympho de DIABLATION est censé être plus direct et ne pas s’éterniser dans des ambiances trop développées. Au final ? Il a failli être trop long, mais c’est juste au moment où l’on commence à se poser la question qu’un break relance bien la machine. Il devient alors une bonne longue conclusion à cet opus où le chaos symphoniques est l’un des plus réussis de ces dernières années. J’ai cependant une toute petite crainte, mais elle concerne l’avenir, car j’ai l’impression que le groupe arrive de moins en moins à cacher sa vieille passion pour les machines, et quand j’entends le martèlement clinique des batteries sur cet album, je me dis que la longue parenthèse AD INFERNA goût électro n’est jamais très loin… En tout cas, pour cet album, ça passe, et ça passe même très bien !

2023 - Osmose Productions Black Metal Symphonique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Diablation

Black Metal Symphonique - France

nouveaute A paraître le 31 Mars 2023

écoutez Vox Diaboli

tracklist 01. Inferi Ostium 02. Vox Diaboli 03. L'unique merveille 04. Au bord du gouffre 05. Crépuscule doré 06. Testament de l'humanité 07. Mort, marche avec moi

Durée : 39:50

