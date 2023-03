Les Protozoaires de l'Enfer - Extrême Chronique Extrême (EP)

LES PROTOZAIRES DE L’ENFER est arrivée à la rédaction de Thrashocore, je doute qu’elle remonte à la date de création des cinq compositions de « Extrême » (entre 2008 et 2009), il reste que je m’y suis penché d’abord par curiosité, ensuite pas voyeurisme, enfin par dépit. J’entends bien que l’on puisse traverser des moments difficiles dans son existence et que lorsqu’on est musicien, la composition (ou n’importe quel art d’ailleurs) puisse fonctionner comme un refuge cathartique. En cela, Schtroumpf Grognon (chant, guitare, basse, clavier, batterie, grincement de porte, etc.) a raison de vider son sac via un Bandcamp, c’est un mode d’expression finalement plus sain que, par exemple, la décapitation d’un adulte devant une école, l’agression sexuelle d’une femme que l’on aurait préalablement droguée, la conduite en état de défonce avancée, la pédophilie évidemment ou encore le recours systématique au 49.3. En plus, comme le mec dédie ses cinq compositions à Charley Patton (le père du delta blues), Daniel Johnston (l’un des inventeurs du lo-fi) et Seth Putnam (le défunt chanteur d’black grind psychocandycore, la référence au sucre faisant de moi une proie à peu près aussi facile à manipuler que les innocentes voyageuses du bus d’Emile Louis, il reste que c’est avant tout du bruit fabriqué sur ordinateur, si ce n’est les borborygmes death bien sûr, pas assez élaboré pour mériter l’étiquette de « noise », pas assez marrant être pardonné, sans autre finalité que le divertissement brutal. En soi, je devrais passer outre, je trouve même fantastique que le progrès en matière d’équipement personnel permette à chacun de laisser exprimer sa créativité, quelle qu’elle soit, mais on touche en fait, à bien y regarder, à l’un des écueils de la modernité où finalement tout se vaudrait et où toutes les paroles sont entendables dès lors qu’elles seraient exprimées avec sincérité. Ici, dans un monde pré-Internet où les labels signaient encore des artistes sur les concepts aujourd’hui obsolètes de talent ou de potentiel commercial, je ne mettrai pas un centime sur le fait que LES PROTOZAIRES DE L’ENFER puisse être contractualisé. Le mec travaillerait ses trucs dans sa piaule sous Amiga 500, il ferait endurer à ses potes ivres les six minutes de « Lucifer salue ses voisins en passant le balai devant sa porte », cela ferait marrer tout le monde et peut-être même qu’une nana émotionnellement fragile serait touchée par la fibre artistique du Schtroumpf Grognon, suffisamment touchée pour se laisser embrasser goulument mais, dans un monde qui marcherait droit, ces enregistrements ne sortiraient jamais du disque dur où ils ont été stockés. Aujourd’hui ils sont là, à disposition de toutes et tous, avec en plus tout de même une forme de courage mêlé d’inconscience de la part de l’auteur. In fine le con, c’est certainement moi : le texte est là, vous avez les liens pour aller vous faire votre propre idée et peut-être m’agonir pour n’avoir rien compris à la démarche mais, au-delà du simple divertissement (qu’encore une fois je comprends) que peut constituer le fait de passer des journées entières devant son ordinateur à enregistrer ses lubies, c’est bien la question de l’art, de la condition d’artiste et du statut de compositeur qui est derrière, en sous-jacent. Je ne connais évidemment pas la personne qui représente LES PROTOZAIRES DE L’ENFER, j’espère d’ailleurs qu’elle ne me tiendra pas rigueur de l’article si jamais elle devait tomber dessus, c’est juste que je comprends de moins en moins mes contemporains dont le principal tour de force est d’avoir réussi à matérialiser avec autant d’aplomb le vide, chacun à son niveau : qui en se lançant dans un projet grind, qui en se faisant refaire le vagin serré de ses douze ans, qui en vendant des pantalons à une jambe. En plus, comme le mec dédie ses cinq compositions à(le père du delta blues),(l’un des inventeurs du lo-fi) et Seth Putnam (le défunt chanteur d’ ANAL CUNT ), je me dis naïvement que je vais avoir affaire à un homme de goût dont le message vaut peut-être la peine d’être entendu… Hélas, trois fois hélas, il faut parfois savoir arrêter de déconner. Il y a une différence entre faire de la musique pour soi sans la diffuser sur une quelconque plateforme, faire de la musique puis la rendre publique et faire de la musique, la rendre publique et en plus demander directement à d’autres personnes de l’écouter afin d’obtenir un avis. Moi, sur le papier, je suis le bon bougre mais là… Soit le compositeur est dans un délire totalement dadaïste bien trop perché pour moi et je ne pige aucune de ses références (se reporter au titre des cinq compositions), ce qui ferait de moi un immonde ignare contraint de rendre sa carte de presse s’il en possédait une, soit c’est réellement une blague absolue, soit… Non, je ne vois pas de troisième voie : qui d’autre que l’auteur serait prêt à s’infliger cette musique, qui n’en est pas vraiment une au final ? Si ce n’est moi puisque je suis en train d’écrire dessus ou encore une mère aimante ne parvenant pas à s’avouer la laideur de son rejeton et le couvrant de doux baisers ? 2009 - Indépendant Black grind psychocandycore selon l'organisateur, nuisance sonore selon la police notes Chroniqueur : - Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Les Protozoaires de l'Enfer

Black grind psychocandycore selon l'organisateur, nuisance sonore selon la police - 2008 - France

formats Digital / 2009 - Indépendant

écoutez Et le Démon céda à la colère...

Tu ne seras jamais un hamster bleu qui agit de façon diabolique

Le dentifrice de Satan se promène à cheval près de la Baie des Amours

Lorsque Belzébuth joue au hockey, il ne met pas de casque parce que ses cornes ne rentrent pas dedan

Lucifer salue ses voisins en passant le balai devant sa porte

tracklist 01. Et le Démon céda à la colère... (01:11) 02. Tu ne seras jamais un hamster bleu qui agit de façon diabolique (02:21) 03. Le dentifrice de Satan se promène à cheval près de la Baie des Amours (02:05) 04. Lorsque Belzébuth joue au hockey, il ne met pas de casque parce que ses cornes ne rentrent pas dedans (02:17) 05. Lucifer salue ses voisins en passant le balai devant sa porte (06:32)

Durée : 14:26

line up Schtroumpf Grognon / Chant, Instruments

parution 31 Mars 2009