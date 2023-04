In The Woods... - Diversum Chronique Diversum

In The Woods appartient à cette catégorie de groupe – j’avais souligné lors de ma précédente chronique du combo norvégien – dont l’aura dépasse assez largement les frontières du strict public metal. Heart of the Ages – je l’avais dit aussi, je radote – m’avait bouleversé à l’époque de sa sortie tant les ambiances délivrées tranchaient – en 1995 donc – avec les codes du black metal de l’époque. La suite de la carrière des Norvégiens n’a fait que renforcer l’idée selon laquelle une style ne pouvait les enfermer, contenir tout entier leur univers musical et que d’autres rivages étaient nécessaires à leur son expression.



Ces rivages, In The Woods les a atteint à maintes reprises depuis Heart of the Ages. Dès Omnio, puis avec Strange in Stereo, le prog’ est devenu la norme. Non pas un prog’ classique, à la sauce spatiale, mais un prog’ plus sylvestre, plus chamanique, comme si King Crimson rencontrait Katatonia ou encore comme si Pink Floyd s’attendait à copuler avec les Cure ou Anathema. Des albums étranges, planants, délicats, difficiles d’accès mais envoutants dans le même temps.



Pure mais surtout Cease the Day avaient amorcé une décrue, un « pont » comme je l’écrivais dans ma dernière chronique du groupe, entre leur glorieux passé, le black éthéré des débuts et leur évolution, le prog’ menaçant d’aujourd’hui, sans que le groupe n’en perde son étrangeté, sa place à part dans la scène metal, son statut singulier. Diversum va clairement au-delà. Dans la forme surtout, pour dire la vérité, même si les aspects les plus sombres se placent en retrait et, personnellement, c’est le point qui m’aura le plus gêné.



Si l’intro est reconnaissable par sa délicatesse, ses aspects fragiles et mélodiques, le son frappe d’emblée : plus profond, plus menaçant, beaucoup plus lourd, The Coward's Way surprend par ses atours doom, très metal, sa voix claire profonde et sa voix growlée trainante. Massive, la production n’en est pourtant pas dénuée de clarté et de légèreté comme en témoigne ce premier morceau plus rock, plus metal encore une fois, qu’à l’accoutumée. Le rock sombre à la Katatonia prend plus d’espace. Moins expérimental, toujours prog’ mais aussi davantage rock n’ roll, The Coward’s Way et Moments embarquent l’auditeur sur des territoires connus et plus aisés à arpenter. Bernt Fjellestad, le nouveau chanteur, apporte un feeling différent qui se ressent de suite, plus solennel mais peut-être aussi plus classique.



Si le prog’ est toujours la norme, la profondeur du son, son caractère presque ouaté comme sur le très beau Moments par exemple, apporte une épaisseur réelle aux morceaux en leur donnant du volume, de la dynamique et des atours variés. On passe ainsi, avec un certain naturel, du heavy doom (The Coward’s Day, Moments) au dark rock (The Malevolent God, Your Dark, A Wonderful Crisis et Humanity et leurs aspects Anathema très forts) en passant par des titres plus pop ou gothiques dans l’esprit Type O Negative (We Sinful Converge, Master of None), plus légers, voire très hard rock (A Wonderful Crisis sur ses refrains) sans que le prog’ ne soit jamais évacué de leur univers. La variété domine clairement sans qu’une perte de cohérence ne se fasse jour. La ressemblance avec les albums Deliverance et Damnation d’Opeth est parfois très soutenue. C’est le cas sur We Sinful Converge par exemple ou encore sur The Malevolent God.



Toutes ces influences se mêlent sans difficulté, sans à-coups, même si je regrette, à titre strictement personnel, la folie ou la magie chamanique qui se dégageaient des premiers albums, comme une contemplation étrange d’un monde qui ne l’était pas moins. Plus lourd, mais aussi plus classique dans la forme, ce nouveau In The Woods reste largement au-dessus de la masse. La science de la composition du combo norvégien n’y est pas étrangère. Mais là où les précédents albums m’avaient transporté, Diversum m’a davantage laissé en bord de route. L’artwork, laid, ne m’avait pourtant pas rebuté…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE