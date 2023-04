Coffinborn - Cadaveric Retribution Chronique Cadaveric Retribution

Après avoir publié un sympathique Ep en juillet 2014 COFFINBORN avait ensuite totalement disparu des radars au point d’être totalement oublié, même par ceux qui avaient aimé cette première sortie de quatre bons titres qui était jusqu’à aujourd’hui restée sans suite. Car depuis le trio n’avait absolument plus rien publié et il aura fallu donc attendre pratiquement neuf années pour ravoir de ses nouvelles, celui-ci entre temps ayant été pas mal occupé par ses différents projets parallèles (CRYPTWORM, GRAVECRUSHER, TYRANT, MÖRBID CARNAGE, FAGYHAMU…), qui ont fini par mettre cette entité un peu sur le bas-côté. Néanmoins tout cela a été bénéfique car malgré cette attente interminable les Hongrois signent un très bon album de pur Death Metal à l’ancienne et assez primitif, sans excès techniques ni durées à rallonge au résultat qui va faire parfaitement faire son office. En effet tout cela va lorgner majoritairement du côté de MASSACRE comme de GRAVE dans l’exécution générale comme dans les solos (qui sentent clairement le style d’Ola Lindgren), et aidé en prime par une production chaude et équilibrée au dynamisme constant où la vitesse est majoritaire mais sans que la violence n’y soit hyper radicale et furieuse.



D’entrée on va effectivement s’apercevoir de ces différentes choses via l’instrumental « Self-Mutilation Of The Soul » à la fois enlevé et rampant où l’alternance est de mise, tout ça avec en prime un groove imposant et un rendu grassouillet de par cette basse bien audible. Tout cela va être continu et va offrir un rendu impeccable de bout en bout où l’attractivité ne jamais faiblir et ce quel que soit le tempo employé, et pour ça il suffit d’écouter les excellents « Undead Ceremony » et « Flesheater » qui vont miser autant sur l’explosivité Punk que sur des plans bridés à mort qui amènent une ambiance Doom et obscure encore plus imposante, tout en gardant un vrai dynamisme de par les nombreux roulements à l’ancienne du frappeur (et hurleur à l’occasion). L’alternance rythmique étant en effet de rigueur la majorité du temps (on la retrouve encore sur le vrombissant et impeccable « Cleansed By Putrefaction »), histoire d’offrir une densité impeccable et une envie d’en découdre communicative… même si cela reste totalement présent quand l’écriture se fait encore plus dépouillée et rentre-dedans. Cela est flagrant sur le déchaîné « Lycanthropic Devourment » (qui voit carrément l’ajout de courts blasts et hammerblasts à la CANNIBAL CORPSE au milieu d’un ressenti proche de la cocotte-minute prête à exploser), ou encore sur le rutilant Gruesome Fate qui offre des plans mid-tempo imparables et quelques accents Thrash bien troussés et très plaisants. Et même quand l’allure va franchir ralentir et s’alourdir ce constat largement positif ne va pas baisser d’un iota, que ce soit avec « Infernal Entombment » comme « Cadaveric Retribution » qui vont dévoiler une facette beaucoup plus lourde (voire même presque Doom sur certains passages) et inquiétante. Dégoulinant de graisse de partout et faisant émerger un lead inquiétant cette seconde plage démontre définitivement que les gars restent parfaitement inspirés, même en ralentissant l’allure.



On s’aperçoit en effet que ceux-ci franchissent aisément cet écueil toujours casse gueule (où le risque d’une linéarité est de suite plus important), en réussissant à garder leur ligne de conduite sans s’en éloigner et en densifiant un peu leur propos pour aérer cette galette décidément impeccable et sans fausses notes. Alors certes tout cela sur la longueur finit par sonner interchangeable et en pilotage-automatique du côté des riffs comme du jeu du frappeur qui sonnent franchement prévisible à force (notamment les solis souvent foutus à la fin de chaque morceau) et de fait légèrement linéaire, mais le rendu et la sincérité vont finir largement compenser ces petites erreurs de parcours. Energique et sans compromis cet enregistrement confirme que le bon son Suédois est apprécié du côté de la Hongrie et à Szeged en particulier (d’où proviennent aussi les énervés de MOLIS SEPULCRUM), et qu’un vivier fort sympathique est en train d’émerger au sein du pays avec un talent non-négligeable et désormais à suivre. Avec sa durée générale qui ne s’éternise pas et sa force de frappe qui ne baisse jamais au fil des écoutes on ne peut que donner sa chance à ce disque qui sans révolutionner quoi que ce soit (ni marquer durablement l’année) comblera aisément les amateurs de gros Metal de la mort rugueux et sans fioritures, qui ont envie de se faire du bien avec le cerveau en veille. Bref tout à fait ce qu’on demande au Swedeath et à ses variantes rudimentaires, ce que les mecs réussissent ici aisément en transformant l’essai avec simplicité et grande qualité pour un bonheur auditif très appréciable.

