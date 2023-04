Sieluhaaska - Kun aurinkoni kuoli Chronique Kun aurinkoni kuoli (EP)

En écoutant pour la première fois SIELUHAASKA, je me suis dit qu’il pouvait être soit finlandais soit portugais. Et que si ce n’était pas le cas, eh bien qu’il avait sans doute été bercé par l’une ou l’autre de ces scènes, voire les deux. Le nom du groupe et celui de l’album ont été une confirmation car c’est bien de finnois qu’il s’agit. SIELU signifie « l’âme » et HAASKA « la perte »… Une âme perdue donc. Et perdu si profondément que son opus signifie « Quand mon soleil est mort ».



Saasta est le véritable maître à bord. Il s’occupe de la majorité des instruments et des vocaux, mais il laisse la batterie à son compatriote SS Blutsauger, que certains ont pu découvrir au sein de LICHT DES URTEILS. Il avait sorti en 2021 un split partagé avec FOEDUS, puis il a replongé dans ses ténèbres de longs mois. Il n’en ressort pas avec un album, mais avec un EP 4 titres qui n’atteint que 22 minutes. Durée courte, mais durée qui a su convaincre Purity Through Fire. Le label croit en son poulain et lui a offert une sortie en digipack.



Les trois premiers morceaux ont des saveurs très proches les unes des autres, même si la troisième, « Kun minä kuolen » est une reprise d’un groupe finlandais underground : HÄMYS. Et cette saveur, c’est du black metal entraînant mélodique à la GOATMOON, trempé dans l’obscurité poisseuse des Légions portugaises. Très bon résultat, qui va tout de suite au principal et sans aucun temps mort. « Conjuration of the True Pain from Within » est le seul morceau avec un nom en anglais, et même son style est différent. Il est bien plus long avec près de 10 minutes, et il est très lancinant et tortueux, rappelant les morceaux lents de BURZUM et JUDAS ISCARIOT entre autres.



SIELUHAASKA assure bien en parvenant à créer des ambiances sombres et crades. On a une terrible impression d’avoir déjà entendu ces compositions, mais elles sont suffisamment bien maîtrisées pour ne rien gâcher.

tracklist 01. Kun aurinkoni kuoli 02. Kaaoksen syleilyyn 03. Kun minä kuolen (Hämys cover) 04. Conjuration of the True Pain from Within

Durée : 22:20

