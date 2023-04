Heaven's Gate - Heaven's Gate Chronique Heaven's Gate (EP)

Aussi improbable que cela puisse paraître, Heaven’s Gate est la réunion de Tony Foresta (Municipal Waste, Iron Reagan...), Mike Goo (Warthog, Witchtrial...), Jeff Howe (ex-Combatwoundedveteran, ex-Reversal Of Man...) et Paul Mazurkiewicz (Cannibal Corpse...). Un line-up des plus surprenants qui mêle des musiciens d’horizons variés allant ainsi du Thrash / Crossover festif au Hardcore le plus virulent en passant par le Death Metal de patrons. Bref, plus je relis cette première phrase et plus cela continue de me surprendre.



En activité depuis janvier 2022, le groupe originaire de Tampa a sorti en juillet de la même année un premier single intitulé "Jerusalem Syndrome". Passé relativement inaperçu (en tout cas je n’en ai pas eu vent ou alors j’ai déjà oublié), celui-ci sera suivi en février 2023 par un premier EP éponyme paru sous les couleurs de l’excellent label américain Beach Impediment Records (Impalers, Long Knife, The Chisel, Condor, Mercenary, Witchtrial...). Côté production, le groupe a fait appel aux services de Jeramie Kling (Ex Deo, Inhuman Condition, Ribspreader...) et Taylor Nordberg (Deicide, Inhuman Condition, Ribspreader...) pour l’enregistrement, Will Killingsworth (Orchid, Ampere, Bucket Full Of Teeth...) pour le mixage et Joel Grind (Toxic Holocaust, Joel Grind...) pour le mastering. Enfin pour en finir avec ces présentations, un petit mot sur l’illustration un brin dérangeante qui orne ce premier EP. Celle-ci est l’oeuvre de l’Américain Alexander Heir dont on a déjà pu croiser le travail chez d’autres groupes tels que Warthog, Tørsö Suburban Scum et bien d’autres. Bref, le décor étant planté, passons à la suite !



Bien qu’il soit présenté matériellement sous la forme d’un vinyle 12", Heaven’s Gate ne compte que cinq titres regroupés sur une seule face (la face B est quant à elle gravée avec le logo du groupe) pour une durée qui n’excède pas les onze minutes. Certes, tout cela est beaucoup trop court mais aussi amplement suffisant pour convaincre.



Étant donné le pédigrée des trois quarts de l’effectif, il ne fallait pas vraiment s’attendre à autre chose qu’un savoureux mélange de Punk, de Thrash et de Hardcore. Aussi, c’est bel et bien dans une sorte de Crossover à l’esprit résolument plus Punk que Metal que verse Heaven’s Gate. Une formule très inspirée par la scène Punk / Hardcore américaine des années 80, notamment pour son intensité et ses fulgurances radicales. Sans grande surprise, c’est donc évidemment pied au plancher qu’Heaven’s Gate mène essentiellement sa barque même si le groupe va tout de même brièvement lever le pied comme sur l’excellent "Into The Sinkhole" mené au son d’un riff mid-tempo particulièrement entêtant ou sur la dernière partie de "Skyway" où aux instruments viennent se mêler les samples de chaines d’informations relatant les évènements tragiques du Sunshine Skyway Bridge où trente-cinq personnes perdirent la vie après l’effondrement d’une partie de celui-ci il y a près de quarante-trois ans.



Alors c’est vrai, Heaven’s Gate n’a strictement rien inventé avec sa formule probablement aussi vieille que moi mais il est tout de même plaisant de constater que chaque musicien a su apporter ici sa petite touche personnelle et même pour certains sortir quelque peu de leur registre habituel. Ainsi, même si l’on reconnait effectivement très bien le timbre de voix de Tony Foresta, son chant s’avère ici un poil plus abrasif que chez Municipal Waste ou Iron Reagan. De la même manière, Paul Mazurkiewicz avec sa batterie ultra dépouillée et son jeu Punk / Hardcore très efficace mais néanmoins un poil plus limité offre à découvrir autre chose que ce que l’on à l’habitude d’entendre de lui chez Cannibal Corpse. Reste Mike Goo dont on reconnait sans mal l’aptitude élevée aux riffs qui tâchent (rien à jeter ici, le bonhomme livre comme à son habitude un festival de riffs tous plus bonnards les uns que les autres avec, cerise sur le gâteau, quelques solos foutraques particulièrement bien sentis) et Jeff Howe dont la base saturée nous retourne l’estomac avec toujours autant de virulence depuis près de trente ans.



Si cette collaboration sortie de nul part s’avère pour le moins inattendue, le résultat est lui à la hauteur des attentes suscitées par ce même line-up. Déferlante Thrash / Punk / Hardcore particulièrement intense et survoltée, ce premier EP s’impose comme une mise en bouche ultra efficace et convaincante qui à défaut de révolutionner quoi que ce soit devrait enthousiasmer ceux d’entre vous qui poseront leurs oreilles sur ces quelques titres. Messieurs, c’est ce que l’on appelle du beau boulot. Vivement la suite !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE