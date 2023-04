Majesties - Vast Reaches Unclaimed Chronique Vast Reaches Unclaimed

Gros engouement derrière ce premier album de Majesties, ce que je peux comprendre pour un style quasi éteint et pour le line-up associé. Une exécution hors pair de musiciens mais sans l’aura de ses références et qui s’essoufflera sur la fin. Après avoir fait décanter plusieurs semaines la galette, clairement l’album passera difficilement l’épreuve du temps et poussera à se repasser les premiers bijoux d’In Flames (et panser les plaies du dernier opus). Cela n’en reste pas moins une belle découverte de ce début d’année et qui annonce une suite prometteuse, on attend évidemment ça. Découvert pour la plupart à travers Aria Of Vernon Tombs en 2015 puis confirmé par l’album suivant, le groupe américain Obsequiae aura indubitablement converti bon nombre à son black metal mélodique médiéval rafraîchissant. Alors lorsque l’on apprend que son frontman et compositeur Tanner Anderson avait formé un nouveau groupe en catimini en 2016 (la fiche Metal-Archives a été créée il y a quelques semaines) et que le premier album sort ce mois de mars, clairement on saute dessus. Si en plus la fiche promo place les mot-clés “No Fashion Records”, “Wrong Again Records”, “The Jester Race” ou “Melodic Death Metal scene of the mid 1990s”, alors là… Indissociable des albums “revival” scandinaves, l’Espagnol Juanjo Castellano est sur le coup pour l’artwork (grosse inspiration de?).La fiche aura finalement résumé ce premier album, un death/black mélodique suédois à l’ancienne (sans clavier ou chant clair) typique des années 90… Enfin presque. De mon ressenti on retrouve ce côté “fantasy”/”Moyen Âge” relativement “lumineux” et plutôt “bucolique” d’Obsequiae, pas vraiment les mélodies glaciales et mélancoliques inhérentes au genre de l’époque. Pour autant le résultat n’en reste pas moins probant, le travail de composition et d'exécution larguent une bonne partie des groupes exhumant le style. Effectivement, l’oreille plus attentive les structures s’éloignent des schémas binaires trop souvent entendus tout en déversant un lot de riffs et leads mélodiques plus que conséquent. Tout particulièrement la première partie de la galette, dans le lot les breaks “In Flamiesque” des grands jours de “Our Gracious Captors” ou les mélodies poignantes de “Verdant Paths to Radiance”. “Première partie” oui. Car malgré le talent et les efforts des musiciens l’album aura malheureusement tendance à s’essouffler. La faute en partie à une musique “trop lisse” sans réelle émotion, pas vraiment aidée par le chant péchant en puissance et sous mixé. Tare difficilement acceptable pour cet hommage au style (kératose pilaire indivisible). On aurait apprécié quelques fulgurances et breaks crucificateurs malgré les quelques cavalcades et blasts virils étonnants (“The World Unseen”). On piquera inéluctablement du nez par moment.Gros engouement derrière ce premier album de Majesties, ce que je peux comprendre pour un style quasi éteint et pour le line-up associé. Une exécution hors pair de musiciens mais sans l’aura de ses références et qui s’essoufflera sur la fin. Après avoir fait décanter plusieurs semaines la galette, clairement l’album passera difficilement l’épreuve du temps et poussera à se repasser les premiers bijoux d’In Flames (et panser les plaies du dernier opus). Cela n’en reste pas moins une belle découverte de ce début d’année et qui annonce une suite prometteuse, on attend évidemment ça.

