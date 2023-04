Oblivion Throne - Voidgazer Chronique Voidgazer (EP)

Encore une fois s’il y’a bien une chose à retenir de ce délire collectif appelé Covid c’est l’incroyable foisonnement culturel et musical qui en a découlé, vu qu’un peu partout sur la planète nombre de musiciens débutants ou plus expérimentés ont décidé de se lancer dans de nouveaux projets les plus divers possibles… avec souvent la qualité au rendez-vous ! C’est le cas pour ce trio d’Asheville en Caroline du Nord qui depuis ses débuts il n'y a même pas deux ans n’a franchement pas chômé en livrant déjà une Démo, un album et aujourd’hui un Ep… histoire de ne pas perdre la main malgré une musique simple et primitive. Car le combo n’est pas du genre à s’embarrasser de futilités et livre ici un Speed/Thrash résolument rétro au son live et grassouillet qui ne va pas dépareiller par rapport à ses précédentes sorties, et va délivrer ici durant vingt minutes trois morceaux qui sentent la sueur, la pisse et la bière chaude bien dégueulasse et prouver ainsi que les mecs ne sont pas là pour rigoler ni se prendre au sérieux.



D’ailleurs ceux-ci ne prétendent rien réinventer musicalement tant leur musique sonne comme dans les années 80, et principalement du côté du Big Four… vu que dès l’introduction on a l’impression d’entendre le démarrage du « Blackened » de METALLICA, de par ses riffs dissonants en arrière-plan qui sonnent loin derrière dans le néant. Et puis une fois cela terminé place à un roulement de batterie énergique et à « Lust For Steel » bien rapide et remuant, où se côtoient en alternance régulière des plans enlevés à cheval sur d’autres en mid-tempo et particulièrement énergique, où se mêle des riffs à la MEGADETH et un chant clair typiquement d’époque. D’une sobriété exemplaire et porté par un sens du riff incisif ainsi qu’une batterie qui se contente d’être efficace, tout cela offre un rendu impeccable qui défoule et offre de belles perspectives sur la suite à venir… ce qui va être totalement le cas. Car faisant presque office de suite non-officielle à cette première plage « Voidgazer » va prendre le pli en lorgnant vers ANTHRAX avec un groove imparable et même un peu de tabassage entre quelques rasades de parties lentes et rampantes, offrant ainsi un mélange rythmique parfaitement efficace qui donne envie de festoyer et de se dandiner. Autant dire que les gars aiment bien jouer sur la diversité et garder une vitesse présente la majeure partie du temps afin que tout cela ne soit jamais lassant ou redondant, ce qui n’est jamais le cas ici et ce même quand ça s’étire au niveau temporel comme avec le long « Souls Ensnared » aux accents épiques particulièrement prononcés (tant ça ne débande pas et envoie la purée comme il faut). Cependant entre ces longues parties instrumentales où ça attaque l’adversaire épée en main les trois acolytes glissent un soupçon de lourdeur par l’apport de plans tribaux écrasants qui renforcent la noirceur environnante, avant que les boucles musicales ne reprennent leur bonhomme de chemin.



Car du côté de l’écriture il ne faut pas s’attendre à quelque chose de compliqué, tant ça se contente de miser sur des passages mémorisables où l’explosivité varie juste ce qu’il faut avant de revenir à son point de départ, donnant de fait parfois l’impression d’entendre un peu trop souvent les mêmes riffs et patterns. Néanmoins il ne faut pas faire la fine bouche vu que cela est relativement mineur et est largement compensé par ce feeling permanent et cette alternance de voix de chacun des mecs qui donnent de la profondeur, en jouant autant sur une certaine mélodie que via l’agressivité débridée. Alors oui tout cela est (très/trop) standard et calibré pour marquer durablement l’année mais cela n’est pas si grave tant ce voyage dans le passé se montre agréable, sincère et authentique même s’il est certain qu’on n’y retiendra pas grand-chose au final… argument finalement balayé par l’envie et l’entrain communicatif présents constamment sur ce disque, et c’est finalement amplement suffisant.

2023 - Autoproduction Speed/Thrash Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Oblivion Throne

Speed/Thrash Metal - 2021 - Etats-Unis

écoutez Honorable Death (Intro)

Lust for Steel

Voidgazer

Souls Ensnared

tracklist 01. Honorable Death (Intro) 02. Lust For Steel 03. Voidgazer 04. Souls Ensnared

Durée : 20 minutes

line up Alex Cabrerra / Chant - Guitare

Tommy / Basse - Chant

Elanti / Batterie - Chant

parution 25 Janvier 2023

