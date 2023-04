Nihilism - Codex Nihilistic Exhumed Chronique Codex Nihilistic Exhumed

Codex Nihilistic Exhumed », troisième album des Français de NIHILISM, par la fin. En effet, les cinq reprises présentes de HYPOCRISY, CARCASS, thrash death metal puissante tout en restant mélodique.



La puissance, elle est évidente dès l’écoute de « War on the Blind » : guitares épaisses, peut-être un peu trop étouffées d’ailleurs, martellements rythmiques, chant profond sans pour autant sombrer dans le pur guttural, le tout porté par un mid tempo bien costaud, c’est sûr qu’à ce niveau c’est de la belle ouvrage. Les autres titres sont d’ailleurs à l’avenant, avec un « Twelve Thousand » à l’introduction très DEATH justement puis qui évolue vers des riffs carcassiens, pas révolutionnaire évidemment mais toujours sacrément efficace. Nous pourrons également noter la bonne qualité des solos, sur « Death & Hades » par exemple. Ils sont rares mais apportent une dimension supplémentaire aux morceaux, la parcimonie étant donc ici un atout bien plus qu’un handicap. Comme en plus NIHILISM semble être engagé dans la défense des droits des animaux, cela renforce la sympathie que l’on peut avoir pour le groupe tout en changeant un peu des traditionnelles histoires de meurtres et de violence perverse.



Pour le reste, nous retrouverons néanmoins ici tout ce qui fait le tronc commun de la scène death metal : un nom un peu trop générique, une pochette « tête de mort » qui me fait penser au Ghost Rider et peut-être un certain manque de variété entre les titres qui permettrait de conserver un haut niveau d’attention tout du long, même si « Fucking Prophecy », avec ses riffs saccadés, relance bien la machine à claques.



