Mais ferme ta gueule Sakrifiss... Parler avant de savoir, on sait tous que ça pue du fion. Et il y a quelques semaines je me suis amusé à cracher du venin sur le label italien Avantgarde Records : « Oh, le label sort beaucoup de choses moisies ces temps-ci. ». J’ai ravalé mon fiel bien rapidement suite aux albums proposés en 2023. C’est une très bonne cuvée avec des pépites tous les mois ! HØSTSOL en janvier, ENISUM et CIEMRA en février, DARK SANCTUARY en mars... Que des albums qui méritent le détour. Et ça continue avec ARGENTHORNS. Sauf que cette fois-ci, ce n’est plus un « détour » qu’il faut organiser, mais tout un séjour.



Et pourtant je ne m’y attendais pas ! J’avais juste une petite curiosité devant la présentation faite par le label, et je me suis retrouvé sur le cul assez rapidement. Pas à la première écoute par contre, parce que cet album est rempli d’éléments qui enclenchent la fonction « défense » du cerveau. Mais il a tout de suite donné envie d’être réécouté et puis il est devenu un besoin répété. Certains ne seront peut-être pas sensibles à ses charmes, mais le vieux fan de BAL-SAGOTH qui sommeillait en moi n’a pas pu résister !



ARGENTHORNS est un groupe finlandais tenu par Mason Rofocale, et ses influences avouées sont évidemment les Anglais que je viens de citer, mais aussi les premières sorties de DIMMU BORGIR, LIMBONIC ART et ODIUM. Et la limite entre « influence » et « copie » est vraiment très fine pour le coup, mais étant donné que toutes ses formations sont soit mortes soit loin de proposer ce qu’elles faisaient dans les années 90, il n’y a pas de quoi faire la fine bouche. Il faut surtout savourer le fait qu’un successeur parvienne à faire revivre des ambiances aussi proches ! Je rêve d’un retour de BAL-SAGOTH depuis des années, alors même si ce n’est pas le nom qui apparaît sur la pochette, je prends ! Ça défonce tellement que je crie un grand OUI. Ces compositions reprennent le même esprit, avec 8 fresques à la fois symphoniques, classiques et savoureusement aventureuses. Et les aventures se passent dans des mondes éloignés peuplés de créatures et autres espèces fantastiques. On est emporté là-bas, sur plusieurs planètes aux atmosphères héroic-fantasy galaxique. C’est très, très riche, aussi bien du point de vue des instruments que des vocaux, qui hurlent, déclament et soufflent exactement comme chez BAL-SAGOTH. Et franchement j’adore ça, au point que j’ai ressenti les mêmes frissons qu’à l’époque, celle où ARCTURUS aussi arrivait à fabriquer tout un univers à partir de sons et idées créatifs.



Certains pourront trouver que c’est ringard, que ce n’est pas l’esprit qu’ils attendent du black, et ils n’auront qu’à éviter ce chemin, comme ils ont toujours éviter ceux des formations de black les plus envolées, les plus synthétiques, les plus galactiques...

2023 - Avantgarde Music Black Metal Galactique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal Galactique - Finlande

nouveaute A paraître le 21 Avril 2023

tracklist 01. Hänen Salissaan Kastoimme Unenhoureet Vereen 02. The Manor of the Demon Duke 03. In the Hoary Shadows of the Blighted Gardens 04. I Incursion II A Procession of Spectres 05. Malefic Chronicle 06. Wings of Psychomachia 07. The Grand Hallowing of the Tyrant 08. Elpyminen

Durée : 39:30