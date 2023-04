Contemplation - Brain Mechanics Chronique Brain Mechanics (Coll.)

Contemplation » (2021), Matthieu Ducheine, l’homme derrière le groupe CONTEMPLATION, est de retour avec un concept pour le moins ambitieux : mélanger le doom death metal à des éléments purement dub. Pour se faire, il s’est donc adjoint les services des membres de son autre projet, CHRONO.FIXION, tout ce petit monde se répartissant ainsi les rôles : trois compositions pour CONTEMPLATION, trois en collaboration totale et une pour CHRONO.FIXION. Au regard du résultat final, l’équilibre semble idéal et l’essai bien plus que transformé : c’est même une franche réussite. La fusion de sonorités électroniques et de partitions typiquement metal n’est bien sûr pas une nouveauté, on pensera par exemple à Thematic Emanation of Archetypal Multiplicity » mais, en général, nous sommes plutôt sur le versant industriel plutôt que dub. En effet, ce dernier évoque tout sauf la noirceur et la violence, ce qui, en termes de climat, ne répond que peu aux besoins des musiciens désireux de modifier l’ADN de leurs riffs. Pourtant, non content de se démarquer par ce choix rare, voire audacieux, la réalisation s’avère complètement planante et immersive.



Déjà, il y a ces parties de violon qui, dans l’approche de l’instrument, me rappelle ce qu’avait fait Yann Tiersen sur un EP de 1998 partagé avec BÄSTARD : c’est vif, un peu dans la dissonance, son apport mélodique est indéniable sans pour autant passer du côté folk de la force. D’ailleurs, en soi, l’idée même d’acoquiner le violon à de la dub pourrait sembler saugrenue. Pourtant, la combinaison sonore des deux fonctionne à merveille et donne à l’ensemble une identité sonore rare, pour ne pas dire unique. Bien sûr, le fond du propos demeure résolument doom death : de grosses guitares rythmiques bien pesantes, du chant guttural, l’auditeur retrouve assez facilement ses marques de métalleux. Mais loin de provoquer l’angoisse ou l’anxiété traditionnelle, le son ample couplée à la douceur cotonneuse des structures électroniques engendre l’apaisement de l’esprit sans que jamais l’album ne tombe pour autant dans un pur exercice de machines. Et si je conviens qu’une certaine ouverture peut être nécessaire pour apprécier ces pleinement ces sept compositions, le fait que l’équilibre des genres ne soit jamais rompu élève « Brain Mechanics » au rang d’expérience. Enfin, au niveau des thématiques textuelles, j’ai ressenti une petite influence mi-Damasio mi-Dantec avec des sujets telles que l’aliénation de l’homme aux machines, les actions révolutionnaires réprimées par des forces totalitaires… Pas vraiment du léger donc mais une telle musique n’aurait pu se contenter du message de paix et d’amour du rastafarisme.



