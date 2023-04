Our Last Breath - Union of Mad Men Chronique Union of Mad Men

death metal mélodique légèrement metalcore. Mais voilà, ma conscience m’a soufflé qu’un groupe ayant splitté depuis vingt ans pouvait bien attendre alors qu’Our Last Breath, il est encore temps de le faire connaître avant qu’il n’ait rendu son dernier souffle justement.



L’histoire de ce sextette commence en 2022 par cet « Union of Mad Men » : un chanteur, deux guitaristes, un bassiste, un batteur, un claviériste, j’ai toujours trouvé que cela faisait beaucoup, ça doit être le bordel pour les prises de décisions non ? Quoi qu’il en soit, nous avons donc sept titres et moins de trente minutes pour se familiariser avec l’équipe. Autant les premières compositions que sont « Exile », « This Kind of Man » et « Promise of Resurrection » ont su trouver en moi une oreille attentive, voire complaisante sachant que je ne suis guère friand du mélo death, la suite m’a en revanche laissé bien plus circonspect. La faute à quoi ? Encore des **!#*** de mélodies vocales en chant clair ! « Brothers in Blood », « Kingdom’s Price », « All Bets are Off », gens du metalcore je viens porteur d’un message de paix mais, par pitié, arrêtez ces refrains sensibles parce que c’est quasi systématiquement éprouvant : soit parce que la mélodie est quelconque, soit parce que le chanteur n’est pas équipé pour le faire, soit les deux dans le pire des cas. Ce que je veux dire, c’est qu’il vaut mieux parfois se limiter à ce que l’on maîtrise le plus, à savoir growler. Parce que même quand OLB part sur les classiques breaks inhérents à ce style, j’ai trouvé qu’ils étaient plutôt bien amenés et ne prenaient pas le pas sur la dimension purement death metal, aussi moderne que soit ce dernier. Cela donne donc un plutôt bon équilibre entre un truc à la synthwave de « Brothers in Blood » me semblant incongru. En la matière, j’aurais privilégié une approche plus symphonique.



De mon point de vue, OLB s’adresse davantage à un public jeune qu’à de vieux croutons dans mon genre, ce n’est pas un reproche mais un simple constat. Les codes de ce genre musical m’échappent un peu, j’accroche bien sur les parties death rapides là où les errances core me laissent en plan au milieu du chemin mais c’est sans doute une bonne formation pour s’initier au metal tout en soutenant l’underground national. D’une pierre deux coups donc, de mon côté c’est sans rancune car j’écouterai l’album si jamais il y en a un second qui voit le jour, en espérant juste égoïstement y trouver ce qui me fait le plus vibrer : des rythmiques rapides, une voix gutturale et de la double en pagaille ! Ce qu’il y a d’un peu triste avec la prolifération actuelle de nouvelles formations, c’est que l’on est toujours en train de penser aux centaines de groupes géniaux que l’on ne connaît pas encore, que l’on ne connaîtra jamais, que l’on n’a pas le temps d’écouter, sans compter les trucs plus anciens qui viennent régulièrement grossir notre ardoise… Par conséquent, en temps normal, j’aurais préféré aller défricher une vieillerie (libre à vous de voir en ces mots une allusion grivoise) plutôt que de me pencher sur le premier EP d’une nouvelle formation française delégèrement. Mais voilà, ma conscience m’a soufflé qu’un groupe ayant splitté depuis vingt ans pouvait bien attendre alors qu’, il est encore temps de le faire connaître avant qu’il n’ait rendu son dernier souffle justement.L’histoire de ce sextette commence en 2022 par cet «» : un chanteur, deux guitaristes, un bassiste, un batteur, un claviériste, j’ai toujours trouvé que cela faisait beaucoup, ça doit être le bordel pour les prises de décisions non ? Quoi qu’il en soit, nous avons donc sept titres et moins de trente minutes pour se familiariser avec l’équipe. Autant les premières compositions que sont « Exile », « This Kind of Man » et « Promise of Resurrection » ont su trouver en moi une oreille attentive, voire complaisante sachant que je ne suis guère friand du, la suite m’a en revanche laissé bien plus circonspect. La faute à quoi ? Encore des **!#*** de mélodies vocales en chant clair ! « Brothers in Blood », « Kingdom’s Price », « All Bets are Off », gens duje viens porteur d’un message de paix mais, par pitié, arrêtez ces refrains sensibles parce que c’est quasi systématiquement éprouvant : soit parce que la mélodie est quelconque, soit parce que le chanteur n’est pas équipé pour le faire, soit les deux dans le pire des cas. Ce que je veux dire, c’est qu’il vaut mieux parfois se limiter à ce que l’on maîtrise le plus, à savoir growler. Parce que même quandpart sur les classiques breaks inhérents à ce style, j’ai trouvé qu’ils étaient plutôt bien amenés et ne prenaient pas le pas sur la dimension purement, aussi moderne que soit ce dernier. Cela donne donc un plutôt bon équilibre entre un truc à la ARCH ENEMY » et des choses plus contemporaines qui doivent être bien efficaces sur scène. Sans compter que le niveau des musiciens est constant, y compris sur les tempos rapides et les solos, ce qui apporte du sérieux ainsi que du professionnalisme à cette toute première galette. A ce niveau, il n’y a guère que le choix des sonorités de clavier que je modifierais, le côtéde « Brothers in Blood » me semblant incongru. En la matière, j’aurais privilégié une approche plus symphonique.De mon point de vue,s’adresse davantage à un public jeune qu’à de vieux croutons dans mon genre, ce n’est pas un reproche mais un simple constat. Les codes de ce genre musical m’échappent un peu, j’accroche bien sur les partiesrapides là où les errancesme laissent en plan au milieu du chemin mais c’est sans doute une bonne formation pour s’initier autout en soutenant l’underground national. D’une pierre deux coups donc, de mon côté c’est sans rancune car j’écouterai l’album si jamais il y en a un second qui voit le jour, en espérant juste égoïstement y trouver ce qui me fait le plus vibrer : des rythmiques rapides, une voix gutturale et de la double en pagaille !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2022 - Indépendant Death Metal Mélodique / Metalcore notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Our Last Breath

Death Metal Mélodique / Metalcore - 2022 - France

formats Digital / 09/08/2022 - Indépendant

écoutez Exile

This Kind Of Man

Promise of Resurrection

Brothers in Blood

Kingdom's Price

Dawn Of Life

All Bets Are Off

tracklist 01. Exile (00:50) 02. This Kind of Man (02:52) 03. Promise of Resurrection (04:38) 04. Brothers in Blood (04:50) 05. Kingdom's Price (04:05) 06. Dawn of Life (04:21) 07. All Bets Are Off (07:02)

Durée : 28:38

parution 9 Août 2022

Essayez plutôt Heaven Shall Burn

Veto

2013 - Century Media Records Heaven Shall Burn

Of Truth & Sacrifice

2020 - Century Media Records Bloodshoteye

An Unrelenting Assault

2006 - Galy Records Neaera

Omnicide

(Creation Unleashed)

2009 - Metal Blade Records Stigma

When Midnight Strikes!

2008 - Pivotal Rockordings