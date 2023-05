Dying Remains - Entombed In Putrefaction Chronique Entombed In Putrefaction (EP)

Empruntant son nom au premier album des Américains de Morta Skuld, Dying Remains ne devrait pas manquer de faire vibrer la corde sensible de tous les amateurs de Death Metal à l’ancienne qui ne manqueront pas de relever le clin d’oeil (plus que l’influence).

Originaire de Calgary, cette jeune formation vient de faire son entrée dans le petit monde du Death Metal avec la sortie le mois dernier d’un premier EP intitulé Entombed In Putrefaction. Une parution opérée sous les couleurs du label Maggot Stomp dont j’ai quelque peu boudé (volontairement ou pas) les dernières sorties pourtant assez nombreuses. Alors évidemment, étant donné la fraîcheur du projet, il y a fort à parier que peu d’entre vous aient déjà croisé la route de ces Canadiens qui d’ailleurs ne manquent pas d’expérience puisque l’on trouve aux commandes messieurs Damon MacDonald, Jared Wysiecki et Dimitri LaRose des excellents Detherous rejoint pour l’occasion par un certain Chris McCrimmon, guitariste live au sein de cette même formation depuis le début de l’année.



Disponibles pour le moment au seul format cassette (en plus de la version numérique proposée sur Bandcamp), les cinq titres d’Entombed In Putrefaction ont été enregistrés par Scott Oliphant aux Colossus Studios. Pour ce qui est de l’illustration, celle-ci est l’oeuvre de Lucas Korte (aka Shoggoth Kinetics), artiste américain ayant déjà collaboré par le passé avec des groupes comme Blood Incantation, Inoculation, Malignant Altar, Molder, Phantasmagore, Tomb Mold ou bien encore VoidCeremony. Bref, ce dernier signe pour l’occasion une oeuvre particulièrement engageante qui devrait normalement motiver les plus indécis et autres curieux à une écoute ne serait-ce que succincte.



Pour cette entrée en matière, Dying Remains n’a donc pas particulièrement vu les choses en grand puisque le groupe nous offre cinq compositions dont une reprise des Américains de Jungle Rot ("Psychotic Cremation") pour une durée qui n’excède pas les treize minutes. Autant dire que les présentations seront donc vite torchées même si cela devrait suffire pour se faire une idée assez claire du sujet. Pour cette nouvelle aventure, les quatre garçons de Detherous on fait le choix judicieux de changer de registre. Loin du Death / Thrash sauvage et intense de Detherous, les Canadiens optent ici pour la pratique d’un Death Metal bien épais et dégoulinant de groove. Une formule qui évidemment n’a rien de nouveau à offrir mais qui s’inscrit cependant dans l’ère du temps et cela par plusieurs aspects.



Tout d’abord, il y a cette production parpaing absolument impeccable qui sans attendre une seule seconde va venir nous fracasser le crâne. Tout est y, puissance, abrasivité, lourdeur et caractère pour un résultat équilibré particulièrement probant. Une mise en situation convaincante qui va rendre la découverte et les écoutes qui suivront ô combien agréables.

Ensuite ces riffs chaloupés pas bien compliqués mais qui ne devraient pas manquer de donner la bougeotte à quiconque posera ses oreilles dessus. Mené pour l’essentiel sur la base de mid-tempo particulièrement entêtants, Entombed In Putrefaction est en effet l’occasion pour Damon MacDonald et Chris McCrimmon d’appréhender leurs rôles de guitaristes d’une manière bien différente de celle choisie pour Detherous. Comme déjà dit plus haut, les deux hommes prennent ici un malin plaisir à dispenser des riffs bien épais et cadencés qui vous collent à la peau et donnent l’irrépressible envie de vous trémousser façon bad boy. Rien de bien sorcier dans ce riffing mais un sens de la formulation qui de "Gore And Agony" à "Slain To Consume" en passant par "Festering Puncture Wounds" et "Entombed In Putrefaction" donne envie de mettre des coups à tout ce qui bouge. Il y a bien un peu de mélodie apportée ici et là sous la forme de solos ("Slain To Consume" à 1:28, "Festering Puncture Wounds" à 1:54, "Entombed In Putrefaction" à 0:52) mais l’esprit général est bel et bien à la baston et aux coups bas.

Enfin ce premier EP est également caractérisé par quelques changements de rythmes particulièrement bienvenues puisqu’il permettent de rompre avec ce côté ultra groovy (et un poil linéaire) et ainsi apporter un peu plus de rythme et de dynamique à ces treize minutes. Souvent brefs, ces instants s’avèrent tout à fait nécessaires puisque malgré des morceaux courts compris grosso modo entre deux et trois minutes, la nature répétitive de ces nombreux plans chaloupés aurait très vite pu jouer un mauvais tour aux Canadiens. Il n’en est rien ici puisque ces quelques secousses dispensées sous la forme de tchouka-tchouka plus ou moins rapides ("Gore And Agony" à 1:49, "Slain To Consume" à 0:34, "Festering Puncture Wounds" à 0:22 et 1:55, "Entombed In Putrefaction" à 1:52) viennent ainsi apporter cette nuance nécessaire.



Bref, vous l’avez compris, Dying Remains n’entend pas mentir sur ses intentions et révèle à travers ce premier EP un Death Metal efficace et savoureux mais dont on perçoit déjà certaines limites. À l’heure de ce premier EP, celles-ci ne sont pas vraiment un souci mais il faudra savoir les contourner ou s’en affranchir pour espérer marquer le coup si une suite il devait y avoir. En attendant que celle-ci arrive, on saura apprécier pour ce qu’ils sont ces quelques titres efficaces et sans prise de tête ainsi que cette reprise bien choisie de Jungle Rot (à laquelle est venue participer monsieur Hayden Johnson des excellents Coffin Rot) qui effectivement colle parfaitement à l’univers des Canadiens. Pour résumer, c’est donc ce que l’on appelle une bonne entrée en matière.

2023 - Maggot Stomp Records Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Gore And Agony (02:55) 02. Slain To Consume (02:15) 03. Festering Puncture Wounds (03:24) 04. Entombed In Putrefaction (03:13) 05. Psychotic Cremation (Jungle Rot Cover) (01:28)

Durée : 13:15

line up Damon MacDonald / Chant, Guitare

Chris McCrimmon / Guitare

Jared Wysiecki / Basse

Dimitri LaRose / Batterie

parution 14 Avril 2023

