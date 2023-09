Degraved - Whispered Morbidity Chronique Whispered Morbidity (EP)





Si le label Gurgling Gore reste une fois encore mêlé à cette affaire (outre une édition cassette, on retiendra surtout une version CD comprenant également les quelques titres d’Whispered Morbidity, ce premier EP se voit illustrer par un certain Yodth Gnosis. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que celui-ci a déjà collaboré par le passé avec des groupes tels qu’Antichrist Siege Machine, Enforced, Luring, High Command et quelques autres encore. Bref, il signe là une oeuvre chargée et primitive qui à défaut de bousculer les choses à au moins le mérite d’être claire et de poser une ambiance ténébreuse et mortifère.



Comme je l’évoquais déjà un petit peu plus haut, Whispered Morbidity voit le groupe américain opérer quelques changements drastiques avec pour commencer un Nick Emard qui a choisi d’abandonner ses vocalises rampantes et fantomatiques empruntées à Nuclear Holocausto Vengeance de Beherit au profit d’un growl guttural très convaincant mais néanmoins nettement plus classique. Une décision pouvant paraître surprenante dans la mesure où cette voix était à n’en point douter l’un des points les plus remarquables d’



Comme avec le train, un changement peut parfois en cacher un autre. Aussi on va vite se rendre compte que Degraved ne s’est pas contenté du point évoqué ci-dessus mais qu’il est allé encore un peu plus loin dans sa transformation en optant désormais pour une formule à la fois plus groovy et plus dynamique. Certes, on pouvait déjà entendre sur la première démo des Américains quelques séquences de ce genre mais Whispered Morbidity est tout de même d’un autre niveau. De fait, si ces quatre nouvelles compositions conservent cet aspect rampant qui faisait déjà le sel de Degraved précédemment (les premiers instants de "Crematortured" et de "Reduced To Bone And Ash" ainsi que les dernières secondes de "Whispered Morbidity"), force est de constater que le ton s’est quelque peu corsé. Un titre comme "Compulsory Bloodletting" mené particulièrement bon train pendant plus de quatre minutes atteste à lui seul de cette dynamique nouvelle même si les autres titres sont évidemment loin d’être en reste. En effet, de "Crematortured" à 1:04 et 1:49, "Reduced To Bone And Ash" à 2:23 et "Whispered Morbidity" à 1:21, les Américains vont se faire plaisir en lâchant la bride à coups de blasts plus ou moins soutenus et de tchouka-tchouka diablement entrainants. Côté groove, le constat reste évident mais néanmoins un poil plus tempéré même s’il n’empêche que l’on se retrouve plusieurs fois à chalouper face à certaines séquences particulièrement efficaces dans le genre ("Crematortured" à 0:36 et 3:24, "Compulsory Bloodletting" à 0:52, les premières secondes bien lourdingues de "Reduced To Bone And Ash" et de "Whispered Morbidity").



Bref, vous l’aurez compris, c’est un groupe quelque peu transfiguré que nous retrouvons ici sur ce premier EP. Certes, Degraved a perdu une partie de son charme, notamment cette particularité vocale qui en faisait un groupe un petit peu à part dans le paysage actuel mais ce qu’il a gagné en contrepartie devrait probablement l’aider à toucher un public plus large. Evidemment, on ne fait pas du Death Metal en espérant gagner en popularité ou je ne sais quoi mais on peut comprendre la démarche à laquelle ont choisi d’adhérer les Américains en optant pour quelque chose de plus "balisé" et de fondamentalement plus direct et efficace. Personnellement je ne leur jette pas la pierre puisqu’à vrai dire Whispered Morbidity s’impose sans mal comme une sortie particulièrement digne d’intérêt et surtout un poil meilleure que Un tout petit peu plus de deux ans auront été nécessaires aux Américains de Degraved pour donner une suite à leur première démo intitulée Exhumed Remnants . Un tout petit peu plus de deux ans auront été nécessaires aux Américains de Degraved pour donner une suite à leur première démo intitulée Exhumed Remnants. Un laps de temps relativement court qui aura vu passer le groupe d'un duo à un quatuor avec l'arrivée dans les rangs de la formation de Seattle du guitariste Alex Gaziano et du bassiste Daniel Radu (ex-Painboys). Un changement de taille qui s'accompagne également d'une trajectoire revue et corrigée puisque même si Degraved continue de naviguer dans les eaux troubles d'un Death Metal sombre et poisseux, celui-ci a souhaité pour l'occasion revoir sa copie et y apporter quelques modifications passant difficilement inaperçues. Si le label Gurgling Gore reste une fois encore mêlé à cette affaire (outre une édition cassette, on retiendra surtout une version CD comprenant également les quelques titres d'Exhumed Remnants), ce n'est par contre plus le cas d'Unholy Domain Records remplacé pour l'occasion par Me Saco Un Ojo Records chez qui vient de paraître il y a quelques jours seulement une édition vinyle qui ne manquera pas de trouver preneur. Intitulé Whispered Morbidity, ce premier EP se voit illustrer par un certain Yodth Gnosis. 