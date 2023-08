Degraved - Exhumed Remnants Chronique Exhumed Remnants (Démo)

Cela doit faire à peu près trois ans que Degraved roule sa bosse en toute discrétion au sein d’un underground de plus en plus chargé dans lequel il est parfois difficile de se retrouver. Durant ce laps de temps, la jeune formation originaire de Seattle a sorti une démo parue tout d’abord au seul format numérique avant de se voir proposer deux éditions cassettes par le biais de Gurgling Gore et Unholy Domain Records. A celle-ci a succédé il y a quelques mois un EP intitulé Whispered Morbidity sur lequel je reviendrai d’ici quelques semaines si tout va bien. En attendant de pouvoir m’y pencher, on va aujourd’hui s’intéresser à cette première démo intitulée Exhumed Remnants et dont la sortie remonte à décembre 2020.



Si Degraved évolue aujourd’hui sous la forme d’un quatuor, cela n’a pas toujours été le cas. Débuté comme un projet parallèle de Cavurn par deux de ses membres dont Simon Coseboom que l’on retrouve également chez Ebony Pendant, cette entité a longtemps fonctionné comme un duo avant que ces deux messieurs ne soient rejoints il y a peu par Alex Gaziano (guitare) et Daniel Radu (basse). Pour cette première offrande, les deux hommes n’ont pas eu les yeux plus gros que le ventre puisque ce sont quatre titres (dont un interlude) pour une durée de quinze minutes qui nous sont ici offerts. Une sortie tout ce qu’il y a de plus modeste et dont l’illustration a été confiée pour l’occasion à un certain Droll Meadow (Cave Grave, Extinguished, Prehistoric War Cult, Repulsive Feast, Thorn...).



Si jamais les indices disséminés ici et là par les deux américains ne vous suffisaient pas et qu’à ce stade de votre lecture vous vous posiez encore la question, sachez que Degraved verse évidemment dans la pratique d’un Death Metal sombre et poisseux qui, en tout cas sur le papier, n’a rien de bien nouveau à proposer. Cependant, une fois la lecture lancée, vous vous rendrez certainement vite compte que cela n’est pas tout à fait exact. En effet, si le groupe de Seattle ne brille absolument pas par l’originalité de son propos, on pourra néanmoins saluer l’utilisation de ce chant atypique qui participe ainsi à apporter un soupçon de personnalité à une formule pourtant des plus passéistes. Délaissant ainsi ce growl profond et souvent monocorde que l’on retrouve dans la grande majorité de ce genre de productions, Nick Emard va faire le choix ici d’un chant lointain, trainant et à bout de souffle rappelant énormément celui de Nuclear Holocausto Vengeance du groupe finlandais Beherit. Un pari relativement osé pour un groupe de Death Metal mais qui effectivement apporte un léger soupçon de fraîcheur malgré ces ambiances faisandées qui planent sur ces quatre compositions.



Car pour le reste on ne peut pas dire que le duo soit particulièrement aux avant-postes de l’innovation avec son Death Metal primitif qui brille notamment par la simplicité de son propos et son caractère pour le moins rudimentaire. Mais c’est justement ce côté simple et basique façon « retour aux fondamentaux » qui fonctionne ici particulièrement bien. Grâce à un riffing relativement efficace pourvoyeur d’atmosphères sombres et sinistres et à des changements de rythmes suffisamment nombreux, Degraved parvient à capter l’attention et même à susciter un véritable intérêt tout au long de ces quinze minutes. Séquences rampantes, moments au groove putride et passages plus soutenus se succèdent ainsi dans un joyeux maelström qui à défaut de surprendre ne manquera pas de remplir son office. Certes, la pertinence d’un interlude en mode « full synthétiseur » sur une démo d’un quart d’heure s’avère peut-être discutable mais dans le genre Death Metal sombre et poisseux, Exhumed Remnants s’impose avec les honneurs. En effet, entre ces passages plus ou moins pesants (les premières mesures de "Exhumed Remnants", "Corpse Fermentation" à 3:22, "Incinerated" à 3:57), ces séquences chaloupées ("Exhumed Remnants" à 0:42, "Corpse Fermentation" à 1:23, "Incinerated" à 0:33) et ces accélérations modestes mais providentielles ("Exhumed Remnants" à 1:25, "Corpse Fermentation" à 0:28 et 1:52, "Incinerated" à 0:06 et 1:00), Degraved offre de quoi varier les plaisirs sans rien trahir de son propos initial. Bien sûr, il se dégage de cette formule un côté un petit peu trop vert et rudimentaire pour espérer faire significativement la différence sur un plus long format mais en l’état, je suis de ceux qui ne boudent pas leur plaisir à l’écoute de ces quelques titres.



Si sa contribution au petit monde du Death Metal est infiniment faible, cette première démo n’en reste pas moins pleines de charmes à commencer par ce chant pouvant sembler parfois complètement hors-contexte. Une idée saugrenue car clairement clivante mais qui en même temps marche particulièrement bien le temps de ces quelques compositions et permet au groupe de tirer son épingle du jeu (on verra que ces derniers changeront pourtant leur fusil d’épaule avec Whispered Morbidity). Bref, si vous n’avez pas peur des groupes qui ne frappent ni trop fort, ni trop vite en amenant un soupçon de personnalité à leur musique, se risquer à une écoute de cette première démo n’est peut-être pas mauvaise idée.

2020 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Exhumed Remnants (04:23) 02. Corpse Fermentation (04:09) 03. - (01:16) 04. Incinerated (05:22)

Durée : 15:10

line up Nick Emard / Chant, Guitare, Basse

Simon Coseboom / Batterie

parution 10 Décembre 2020

