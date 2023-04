Punish Yourself - Death Glam X X I I I Chronique Death Glam X X I I I (EP)

BURNING HEADS, l’à jamais magique GOLGOTH 13, LAGONY, LOFOFORA… P.Y. (c’est plus simple) avait bien sûr joué de nuit, déjà dans son délire des peintures phosphorescentes, derrière des grilles, et son punk metal industriel avoinait alors sérieusement, même pour mes oreilles peu sensibles. Ce n’est pas pour autant que je me suis intéressé à la carrière des Toulousains, n’ayant que très rarement adhéré à ce genre musical et préférant finalement écouter du pur EBM genre SUICIDE COMMANDO. Bref, « Death Glam X X I I I » est donc un EP composé de trois nouvelles compositions, de deux titres live et de deux remix, un exercice somme toute classique, même PUNISH YOURSELF. Pour moi, les membres sont avant tout des gens de la scène, du spectacle vivant, leur musique est plus une expérience à vivre qu’à endurer dans son doux foyer, pantoufles aux pieds.



Par conséquent, « L4T » est sans contexte le single de cet EP : une composition entraînante, un bon refrain (de ceux que l’on dit « taillés pour la scène », cela pouvant aussi signifier que l’on se fait quand même un peu chier en l’écoutant chez soi), ça passe. « Jug » possède une dimension punk plus marqué du fait de son tempo rapide, la formation « en a encore sous le pieds » (j’accumule les poncifs aujourd’hui), c’est certainement dans la lignée directe de ce que produit la troupe et les fans ont donc peu de chances d’être déçus. Enfin « Knife » est probablement le morceau où la dimension électro est la plus présente, et la plus plaisante également à mes esgourdes car axé sur un beat que je qualifierais de lascif, voire de langoureux.



En revanche, les lives « Mothra » et « Spin » n’apportent pas grand-chose, si ce n’est de pouvoir se dire qu’il reste encore des amateurs de THE SISTERS OF MERCY et FRONT 242 en ce bas monde. Il manque clairement la dimension visuelle pour bien saisir toute l’ampleur des chansons mais, tel Shiryû du Dragon, le sens de la vue me fait défaut. Il faut donc que je m’en remette à mes écoutilles et ce qu’elles entendent semble un peu insuffisant. Même en termes de puissance de jeu, P.Y. peut aujourd’hui difficilement rivaliser avec un SHAÂRGHOT par exemple. Enfin, concernant les remix, l’exercice est complexe puisque les titres initiaux sont déjà principalement basés sur de l’électronique. Il faut donc être en mesure de déconstruire pour mieux réinventer, le meilleur exemple restant à mon sens les réécritures d’VENETIAN SNARES, alors que « Knife » me laisse sur ma faim avec pourtant un postulat de départ synth pop intéressant mais qui reste selon moi très en-dessous de ce que font par exemple les Marseillais de CELLULOIDE, ne serait-ce qu’au niveau des sons.



2023 - Geisha Machine Records Punk Metal Industriel notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. L4T (04:24) 02. JUG (03:12) 03. KNIFE (04:57) 04. MOTHRA (I) (04:36) 05. SPIN (I) (05:56) 06. JUG (X) (02:51) 07. KNIFE (X X) (05:11)

Durée : 29:47

line up Klodia Sparkling / Chant

Mathys Dubois / Batterie

X.av / Guitare, Chant

Mikaël Charry / Machine

Pierlox / Guitare, Chant

VX / Chant

parution 23 Février 2023

