Poison Ruïn - Härvest Chronique Härvest

Si vous êtes de ceux qui n’ont encore jamais entendu parler de Poison Ruïn c’est probablement parce que vous fréquentez les mauvaises crèmeries ou alors que vous n’êtes pas spécialement curieux de ce qui agite Internet. En effet sans forcément parler de "hype", terme que je déteste au plus haut point, on ne peut pas dire que la formation originaire de Philadelphie soit passée particulièrement inaperçue ces derniers mois, surtout depuis la sortie en 2021 de cette compilation éponyme parue sous les couleurs du label australien Urge Records. Cet intérêt partagé un petit peu partout à droite et à gauche a notamment conduit la formation à signer avec rien de moins que Relapse Records pour la réédition de cette fameuse compilation mais aussi et surtout pour la sortie de ce premier album forcément très attendu.



Pour illustrer celui-ci, Poison Ruïn a choisi de ne pas trop se compliquer la vie puisque l’on retrouve ce chevalier (le même que celui déjà présent sur les deux premières démos du groupe) ici armé d’une faux et vraisemblablement occupé à moissonné son champs de blé d’un air menaçant. S’il y avait un côté désuet et suranné aux artworks utilisés par Poison Ruïn sur ses précédents enregistrements, ce vert pour le moins discutable rend la chose malheureusement bien moins séduisante... C’est évidemment un petit peu dommage mais comme toujours, cela ne doit pas faire oublier que l’essentiel ne réside pas là mais bel et bien dans ces onze nouvelles compositions une fois encore rondement menées.



Malgré une signature sur Relapse Records et la promesse, on ne peut que l’imaginer, de moyens supplémentaires, les Américains n’ont pas souhaité sacrifier une once de leur identité. Enregistré et mixé par leur soin, ce premier album passé tout de même entre les mains d’Arthur Rizk pour le mastering est auréolé de cette même production brute et dépouillée qu’auparavant et qui une fois encore confère à ces quelques titres ce côté bancal et fauché qui caractérisait déjà les précédents enregistrements de Poison Ruïn. Un parti pris qui n’a évidemment rien d’anodin puisqu’il colle à l’image poussiéreuse et médiévale qu’entretiennent les Américains autant dans leur musique que dans leurs paroles.



De fait, en dépit d’une visibilité forcément accrue, rien n’a véritablement changé du côté de Poison Ruïn qui revient ici faire parler de lui avec onze titres naviguant toujours aussi habilement entre Punk Rock, Post-Punk, Heavy Metal et donc Dungeon Synth pour ces quelques moments forts sympathiques et a propos servant généralement d’introductions ou de conclusions à certaines de ces compositions ("Pinnacle Of Ecstasy", "Härvest", "Resurrection I", "Slowly Through The Dark"). Bref, si vous aviez déjà croisé le fer avec le groupe de Philadelphie, vous ne serez absolument pas dépaysés en posant vos oreilles sur ce premier album bouclé en moins de trente-quatre minutes. Eh oui, bien que Poison Ruïn ne soit pas un foudre de guerre, il y a tout de même une certaine urgence qui transparait assez clairement dans chacun de ses morceaux. Une dynamique que celui-ci entretien notamment par un jeu de batterie ultra simple et dépouillé, une basse vibrante et énergique et des riffs aux mélodies faciles mais diablement entêtantes. Une formule qui naturellement ne date pas d’hier mais dont l’efficacité n’est aujourd’hui certainement plus à démontrer.

Si en l’état Härvest ne réservera donc aucune surprise à quiconque a déjà posé ses oreilles auparavant sur la musique du groupe de Philadelphie, il n’aura cependant aucun mal à s’imposer comme l’album que nous attendions tous après deux démos et un EP particulièrement convaincants et prometteurs. On va donc naturellement retrouver ici tout ce qui faisait déjà le sel de Poison Ruïn précédemment. De ces mélodies toutes plus obsédantes les unes que les autres ("Pinnacle Of Ecstasy", "Torture Chamber", "Härvest", "Frozen Blood", "Resurrection II") à ces nombreux leads et autres solos Thin Lizzien particulièrement bien sentis ("Pinnacle Of Ecstasy" à 3:21, "Tome Of Illusion" à 1:47, "Torture Chamber" à 1:15, "Härvest" à 3:21 et 3:51, "Resurrection II" à 1:55...) en passant par cette basse vibrante aux lignes chargées ou bien encore ce chant âpre et contestataire qui à travers cette imagerie médiévale aborde pourtant des sujets d’actualité (« Pinacle Of Ecstasy », « Härvest » et « Tome Of Illusion » offrant par exemple tous les trois une certaine critique du capitalisme alors que des titres comme "Blighted Quarter" et "Bastards Dance" se veulent quant à eux bien plus unificateurs), tout chez Poison Ruïn confère à un naturel fédérateur. Une efficacité de tous les instants soulignée également par le caractère varié, en tout cas d’un point de vue rythmique, de leur musique. Si on trouve quelques titres et/ou séquences qui jouent la carte du mid-tempo ("Frozen Blood" et le bien nommé "Slowly Through The Dark") c’est plutôt bon train que Poison Ruïn mène sa barque à coups de rythmiques Punk entrainantes plus ou moins rapides ("Torture Chamber", "Resurrection I", "Augur Die", "Bastards Dance") et de passages up-tempo moins haletantes mais néanmoins dynamiques ("Pinnacle Of Ecstasy", "Tome Of Illusion", "Härvest", "Resurrection II", "Blighted Quarter").



Bref, au moment de conclure, il ne fait aucun doute que ce premier album s’inscrit effectivement dans la catégorie des franches réussites. Certes, comme souvent, Poison Ruïn n’a pas réinventé la roue mais sa formule située quelque part entre Punk Rock, Post Punk et Heavy Metal à laquelle viennent se mêler atmosphères et imageries médiévales permettent aux Américains de se bâtir une identité forte qui à l’heure de faire les comptes permet de faire toute la différence. Surtout, il y a tout ce que l’on peut attendre dans ces trente quatre minutes d’un album de ce genre : des compositions simples mais racées, des riffs et des solos ultra efficaces, des ambiances prenantes, un esprit dynamique et fédérateur, des paroles intelligentes. Étape cruciale pour n’importe quelle formation qui n’en est encore qu’à ses débuts, ce premier album est pour le plus grand plaisirs des amateurs de Poison Ruïn la suite logique de ses débuts prometteurs.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Relapse Records Post-Punk / Heavy Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Poison Ruïn

Post-Punk / Heavy Metal - Etats-Unis

écoutez Pinnacle of Ecstasy

Tome of Illusion

Torture Chamber

Frozen Blood

Resurrection I

Augur Die

Blighted Quarter

Bastards Dance

Slowly Through the Dark

Härvest

Resurrection II

vidéos Härvest

Poison Ruïn

Extrait de "Härvest" Resurrection II

Poison Ruïn

Extrait de "Härvest"

tracklist 01. Pinnacle Of Ecstasy (04:32) 02. Tome Of Illusion (02:08) 03. Torture Chamber (02:42) 04. Härvest (04:37) 05. Frozen Blood (03:13) 06. Resurrection I (03:05) 07. Resurrection II (03:02) 08. Augur Die (01:24) 09. Blighted Quarter (02:57) 10. Bastards Dance (03:45) 11. Slowly Through The Dark (02:27)

Durée : 33:52

line up Mac Kennedy / Chant, Guitare

Nao Demand / Guitare

Will McAndrew / Basse

Allen Chapman / Batterie

parution 14 Avril 2023

thrashothèque 1 personne possède cet album

voir aussi Poison Ruïn

Poison Ruïn (Compil.)

2021 - Urge Records