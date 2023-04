Gorod - The Orb Chronique The Orb

Comme le temps passe vite ma bonne dame ! Eh oui, le temps file et certaines choses ne changent (malheureusement) pas. Gorod sort donc un nouvel album une fois encore en indépendant… Non mais sérieusement ? Y’a pas un label prêt à sortir le bic quatre couleurs pour signer (même au vert ou au rouge on s’en branle !!) l’un des tout meilleurs et plus inventifs groupes de death technique de ces quinze dernières années ?? Le temps passe vite donc, et certains ont toujours de la merde dans les oreilles, mazette ! Mais bon, arrêtons ces jérémiades puisque, grâce à Dieu, il est là, il est tout beau, il est tout chaud le nouveau Gorod ! Lifting de logo très joli au passage, pochette noire et dorée sobre et classieuse (on ressent déjà l’ambiance vénération, veau d’or), « The Orb » vient d’atterrir dans nos esgourdes. Après un album consacré à la déesse lunaire, ce septième album de nos frenchies tourne quant à lui autour du soleil (si je puis dire), en bon copernicien, en tout cas en grande partie. Mais que se cache-t-il derrière cette belle pochette ? Ce nouveau corps céleste est-il à la hauteur de ses ainés ? Eh bien oui, n’en déplaise aux pisse-froids, ce n’est pas encore ici que le quintette signera son premier accident de parcours. Continuant sur son orbite magique en termes de qualité, « The Orb » viendra gentiment se placer comme la suite logique d’



Même si l’album pourra se targuer d’afficher l’étiquette d’opus le plus ‘’varié’’ de la bande, le style des Bordelo-Toulousains n’a pour autant pas radicalement changé. Pour ceux qui dormaient dans le fond de la classe ces vingt dernières années, Gorod façonne donc toujours ce death chiadé, à la fois technique, mélodique et sachant intégrer au sein de séquences au groove monstre les éléments les plus brutaux comme les envolées les plus aériennes. Et cet aspect à multiples facettes n’a jamais été aussi prégnant ! En effet le groupe se montre ici plus versatile que jamais avec une entrée en matière qui nous ramènerait presque à l’époque de



Attention toutefois à ne pas vous faire cueillir par ce faux départ bien frontal et prendre trop vite « The Orb » pour un « Process Of A Newer Decline » ! Gorod a décidé de varier les plaisirs ici et la preuve en sera faite dès le titre éponyme et son intro en synthé tout droit sorti d’un film SF des années 80 ou de Stranger Things, le tempo se ralenti et le chemin se fait plus progressif, tout comme sur « Savitri » (même si cette dernière nous réservera tout de même quelques blasts). Bref, et pour éviter le track by track rébarbatif, Gorod réalise encore ici un sans-faute. Tous les marqueurs inhérents du groupe sont là (brutalité, groove, mélodie et technique) évidemment soutenus par cette dynamique incorporant des rythmes chaloupés teintées d’influences jazzy / funky (« We Are The Sun Gods », « Scale Of Sorrows »). Le niveau de composition de Mathieu Pascal est une nouvelle fois complètement dingue, produire une musique aussi sophistiquée et classieuse (et on parle quand même de death metal !!), chapeau bas Monsieur. Cela n’enlève évidemment rien à la prestation top moumoute de Nicolas Alberny qui nous gratifiera de solos absolument divins et lorsque les deux compères s’y mettent pour tricoter en contrepoints ou autre (« Crematheism » à 2’49, le début de «We Are The Sun Gods », « Savitri » à 2’50, « Victory » à 1’27 ou encore ce passage absolument génial à 3’09 sur « Breeding Silence ») ou en leads aériennes au feeling presque gilmourien, on atteint alors des niveaux stratosphériques pour un plaisir proche de l’orgasme auditif (« The Orb » à 4’09). Bien sûr la quatre corde de Barby n’est jamais bien loin et même si on aimerait pourvoir la palper encore davantage, quel plaisir lorsqu’elle se faufile un chemin direct à vos cages à miel !



On nous l’a souvent fait le coup du « oui c’est notre album le plus brutal mais aussi le plus diversifié /accessible » bla bla bla… sauf que pour le coup ici c’est vrai ! Tout du moins l’album se montre plus varié et coloré (l’effet d’un processus de composition étalé sur une plus longue période que le précédent peut-être ?) et recoupe ce que le groupe peut faire de plus brutal mais également de plus ‘’accessible’’ tout en restant au ressenti global presque plus extrême qu’ grower comme le disent certains.



Un petit mot avant de conclure sur la surprenante reprise du « Strange Days » des Doors : j’avoue ne pas être un absolu connoîsseur de la bande à Jim Morrison et avoir dû me repasser le titre original afin de me le remettre en tête. Que dire encore ? Si ce n’est que l’on a affaire ici à un modèle du genre, revisitant l’original sans aucunement le dénaturer, une fois de plus magistral.



Avec ce nouvel album, Gorod rajoute une pierre, et pas des moindres, à une discographie d’ores et déjà impressionnante. « The Orb » porte le groupe au firmament du style, toujours avec SA patte, tel le Dieu Soleil du death technique et il n’est visiblement pas prêt de s’éclipser. Bon sang ! Ça fait déjà quatre ans et demi qu’ « Æthra » a vu le jour ?! J’avoue avoir un peu tiqué en vérifiant les dates tant il me parait être sorti hier (bon disons avant-hier).Eh oui, le temps file et certaines choses ne changent (malheureusement) pas. Gorod sort donc un nouvel album une fois encore en indépendant… Non mais sérieusement ? Y’a pas un label prêt à sortir le bic quatre couleurs pour signer (même au vert ou au rouge on s’en branle !!) l’un des tout meilleurs et plus inventifs groupes de death technique de ces quinze dernières années ?? Le temps passe vite donc, et certains ont toujours de la merde dans les oreilles, mazette ! Mais bon, arrêtons ces jérémiades puisque, grâce à Dieu, il est là, il est tout beau, il est tout chaud le nouveau Gorod ! Lifting de logo très joli au passage, pochette noire et dorée sobre et classieuse (on ressent déjà l’ambiance vénération, veau d’or), « The Orb » vient d’atterrir dans nos esgourdes. Après un album consacré à la déesse lunaire, ce septième album de nos frenchies tourne quant à lui autour du soleil (si je puis dire), en bon copernicien, en tout cas en grande partie. Mais que se cache-t-il derrière cette belle pochette ? Ce nouveau corps céleste est-il à la hauteur de ses ainés ? Eh bien oui, n’en déplaise aux pisse-froids, ce n’est pas encore ici que le quintette signera son premier accident de parcours. Continuant sur son orbite magique en termes de qualité, « The Orb » viendra gentiment se placer comme la suite logique d’ « Æthra » tout en variant suffisamment le propos pour ne pas faire dans la redite stérile.Même si l’album pourra se targuer d’afficher l’étiquette d’opus le plus ‘’varié’’ de la bande, le style des Bordelo-Toulousains n’a pour autant pas radicalement changé. Pour ceux qui dormaient dans le fond de la classe ces vingt dernières années, Gorod façonne donc toujours ce death chiadé, à la fois technique, mélodique et sachant intégrer au sein de séquences au groove monstre les éléments les plus brutaux comme les envolées les plus aériennes. Et cet aspect à multiples facettes n’a jamais été aussi prégnant ! En effet le groupe se montre ici plus versatile que jamais avec une entrée en matière qui nous ramènerait presque à l’époque de « Process Of A New Decline » en termes de brutalité et d’intensité par les deux brûlots que sont « Chrematheism » et « We Are The Sun Gods ». Karol sort les biscotos et s’en blaste à cœur joie, Julien active le mode ours des cavernes (mal) réveillé en pleine hibernation et la section à cordes balance du riff éclaboussant tout sur son passage, tout en conservant cette patte groovy inhérente au groupe (miam ce passage à 21’’ sur le titre d’ouverture !). Y’a pas à dire, on croirait avoir fait un bon de dix ou quinze ans dans le passé.Attention toutefois à ne pas vous faire cueillir par ce faux départ bien frontal et prendre trop vite « The Orb » pour un « Process Of ADecline » ! Gorod a décidé de varier les plaisirs ici et la preuve en sera faite dès le titre éponyme et son intro en synthé tout droit sorti d’un film SF des années 80 ou de Stranger Things, le tempo se ralenti et le chemin se fait plus progressif, tout comme sur « Savitri » (même si cette dernière nous réservera tout de même quelques blasts). Bref, et pour éviter le track by track rébarbatif, Gorod réalise encore ici un sans-faute. Tous les marqueurs inhérents du groupe sont là (brutalité, groove, mélodie et technique) évidemment soutenus par cette dynamique incorporant des rythmes chaloupés teintées d’influences jazzy / funky (« We Are The Sun Gods », « Scale Of Sorrows »). Le niveau de composition de Mathieu Pascal est une nouvelle fois complètement dingue, produire une musique aussi sophistiquée et classieuse (et on parle quand même de death metal !!), chapeau bas Monsieur. Cela n’enlève évidemment rien à la prestation top moumoute de Nicolas Alberny qui nous gratifiera de solos absolument divins et lorsque les deux compères s’y mettent pour tricoter en contrepoints ou autre (« Crematheism » à 2’49, le début de «We Are The Sun Gods », « Savitri » à 2’50, « Victory » à 1’27 ou encore ce passage absolument génial à 3’09 sur « Breeding Silence ») ou en leads aériennes au feeling presque gilmourien, on atteint alors des niveaux stratosphériques pour un plaisir proche de l’orgasme auditif (« The Orb » à 4’09). Bien sûr la quatre corde de Barby n’est jamais bien loin et même si on aimerait pourvoir la palper encore davantage, quel plaisir lorsqu’elle se faufile un chemin direct à vos cages à miel !On nous l’a souvent fait le coup dubla bla bla… sauf que pour le coup ici c’est vrai ! Tout du moins l’album se montre plus varié et coloré (l’effet d’un processus de composition étalé sur une plus longue période que le précédent peut-être ?) et recoupe ce que le groupe peut faire de plus brutal mais également de plus ‘’accessible’’ tout en restant au ressenti global presque plus extrême qu’ « Aethra » , allez comprendre ! Peut-être l’absence quasi-totale de chant clair joue-t-elle aussi car Julien ne désactive ici le mode ours vénère qu’une seule fois sur le titre éponyme et même lorsque le tempo se fait plus lent et rampant ça continue de bien vous chiquer les mollets (« Waltz Of Shades »). La profondeur des compositions est telle qu’il vous faudra bien plus de quelques simples écoutes pour totalement appréhender et vous familiariser avec la bête, ses mille facettes et toutes les petites merveilles cachées dont elle regorge, un vraicomme le disent certains.Un petit mot avant de conclure sur la surprenante reprise du « Strange Days » des Doors : j’avoue ne pas être un absolu connoîsseur de la bande à Jim Morrison et avoir dû me repasser le titre original afin de me le remettre en tête. Que dire encore ? Si ce n’est que l’on a affaire ici à un modèle du genre, revisitant l’original sans aucunement le dénaturer, une fois de plus magistral.Avec ce nouvel album, Gorod rajoute une pierre, et pas des moindres, à une discographie d’ores et déjà impressionnante. « The Orb » porte le groupe au firmament du style, toujours avec SA patte, tel le Dieu Soleil du death technique et il n’est visiblement pas prêt de s’éclipser.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Indépendant Death Technico-Mélodique notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.5/10

plus d'infos sur Gorod

Death Technico-Mélodique - 2005 - France

écoutez Chrematheism

We Are the Sun Gods

The Orb

Savitri

Breeding Silence

Victory

Waltz of Shades

Scale of Sorrows

Strange Days

tracklist 01. Chrematheism (04:41) 02. We Are the Sun Gods (05:04) 03. The Orb (05:06) 04. Savitri (06:40) 05. Breeding Silence (05:24) 06. Victory (03:15) 07. Waltz of Shades (04:46) 08. Scale of Sorrows (04:03) 09. Strange Days (The Doors cover) (03:07)

Durée : 42'06

line up Julien / Chant

Barby / Basse

Mathieu / Guitare

Nicolas Alberny / Guitare

Karol Diers / Batterie

parution 17 Mars 2023

voir aussi Gorod

Leading Vision

2006 - Willowtip Records Gorod

Transcendence (EP)

2011 - Autoproduction Gorod

Æthra

2018 - Overpowered Records Gorod

Kiss The Freak (EP)

2017 - Autoproduction Gorod

Neurotripsicks

2005 - Willowtip Records