Aspid - Extravasation Chronique Extravasation

ASPID, ou Аспид pour les russophiles.



Comment ? Vous ne connaissez pas ce quatuor russe qui n’a sorti qu’un seul album, « Кровоизлияние » (autrement appelé « Extravasation »), en 1993 sur le label Ritonis, label qui abritait également Коррозия Металла ? Vous n’avez décidément aucune excuse, d’autant que ce dernier a encore sorti une compilation en 2022. Mais trêve de galéjades, cela vaut concrètement quoi ASPID en 2023 ? J’ai envie de dire, tout dépend ce que vous recherchez. Si ce sont de pleines brouettes de violence, de la technique à haute vélocité, des arrangements symphoniques ras la gueule, passez votre chemin nobles auditeurs ! N’oubliez pas que l’on est en 1993 et en Russie. Certes, vous pourrez toujours me dire que deux ans plus tard, HIERONYMOUS BOSCH sortait son premier album (« The Human Abstract ») et que ça pesait un maximum, il ne faudrait cependant pas faire de l’exception, la règle.



ASPID pratique donc un thrash que l’on qualifiait à l’époque de techno, non pas parce que les mecs faisaient concurrence à Gala mais tout simplement parce que les compositions étaient globalement plus travaillées que la moyenne, avec en général un bassiste bien en évidence qui pouvait aisément voler la vedette aux guitaristes, genre ASPID cochait absolument toutes les cases, et d’une fort belle manière qui plus est. Tout d’abord, la production reste encore aujourd’hui irréprochable mais, me concernant, c’était une certitude, ne supportant quasiment plus les trucs modernes surgonflés aux hormones de croissance animale. Dit autrement, les Russes ont plus un physique à la Bruce Lee qu’un corps hypertrophié de bodybuilder occidental et ce qui gigote dans leur calcif n’est pas aussi chétif que chez Garbit (petit emprunt à MC Jean Gabin, chanson « J’t’emmerde »). Une production simple comme cela se faisait à l’époque, pensée avant tout pour valoriser les musiciens, des compositions à tiroir truffées de rythmiques saccadées, syncopées, des solos lumineux, même le fait que le tout soit chanté en Russe ne dérange pas l’oreille plus que cela car le timbre est parfait pour le registre pratiqué, avec des mélodies justes, cohérentes avec l’instrumentation. Franchement, cela vaut largement les débuts d’un Кровоизлияние ». Evidemment, c’est moins technique, moins rapide, moins puissant, mais ASPID avait finalement déjà tout dit il y a vingt ans.



Pour un disque dont je n’attendais rien et que je m’apprêtais à remiser au fin fond de la liste des choses à écouter, me voilà tout sauf Gros-Jean comme devant : c’est exactement le genre de thrash metal que j’affectionne : fin, subtil, recherché dans ses structures, passionnant de bout en bout. Excellente découverte ! Je ne suis pas particulièrement adepte de la spéléologie musicale mais nombreux sont ceux qui aiment à déterrer une merveille oubliée des temps jadis, le groupe obscur qui n’a produit qu’une seule démo en dix exemplaires mais dont tout le monde affirme les avoir vus en concert. Aussi, je me permets d’agiter sous vos yeux ébahis, tel un chiffon rouge sous le regard haineux d’un taureau, le seul et unique album d’, oupour les russophiles.Comment ? Vous ne connaissez pas ce quatuor russe qui n’a sorti qu’un seul album, «» (autrement appelé «»), en 1993 sur le label, label qui abritait également? Vous n’avez décidément aucune excuse, d’autant que ce dernier a encore sorti une compilation en 2022. Mais trêve de galéjades, cela vaut concrètement quoien 2023 ? J’ai envie de dire, tout dépend ce que vous recherchez. Si ce sont de pleines brouettes de violence, de la technique à haute vélocité, des arrangements symphoniques ras la gueule, passez votre chemin nobles auditeurs ! N’oubliez pas que l’on est en 1993 et en Russie. Certes, vous pourrez toujours me dire que deux ans plus tard,sortait son premier album («») et que ça pesait un maximum, il ne faudrait cependant pas faire de l’exception, la règle.pratique donc unque l’on qualifiait à l’époque de, non pas parce que les mecs faisaient concurrence à Gala mais tout simplement parce que les compositions étaient globalement plus travaillées que la moyenne, avec en général un bassiste bien en évidence qui pouvait aisément voler la vedette aux guitaristes, genre Steve DiGiorgio dans SADUS ou Tony Choy dans ATHEIST , de longs passages faits de rythmiques évolutives et un riffing globalement plus complexe que ce qui se pratique chez le commun des mortels. Oui,cochait absolument toutes les cases, et d’une fort belle manière qui plus est. Tout d’abord, la production reste encore aujourd’hui irréprochable mais, me concernant, c’était une certitude, ne supportant quasiment plus les trucs modernes surgonflés aux hormones de croissance animale. Dit autrement, les Russes ont plus un physique à la Bruce Lee qu’un corps hypertrophié de bodybuilder occidental et ce qui gigote dans leur calcif n’est pas aussi chétif que chez Garbit (petit emprunt à MC Jean Gabin, chanson « J’t’emmerde »). Une production simple comme cela se faisait à l’époque, pensée avant tout pour valoriser les musiciens, des compositions à tiroir truffées de rythmiques saccadées, syncopées, des solos lumineux, même le fait que le tout soit chanté en Russe ne dérange pas l’oreille plus que cela car le timbre est parfait pour le registre pratiqué, avec des mélodies justes, cohérentes avec l’instrumentation. Franchement, cela vaut largement les débuts d’un CORONER et les fans de VEKTOR seraient bien inspirés de se pencher sur «». Evidemment, c’est moins technique, moins rapide, moins puissant, maisavait finalement déjà tout dit il y a vingt ans.Pour un disque dont je n’attendais rien et que je m’apprêtais à remiser au fin fond de la liste des choses à écouter, me voilà tout sauf Gros-Jean comme devant : c’est exactement le genre deque j’affectionne : fin, subtil, recherché dans ses structures, passionnant de bout en bout. Excellente découverte !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE