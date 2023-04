Proudhon / Civilian Thrower - Proudhon / Civilian Thrower Chronique Proudhon / Civilian Thrower (Split-tape)

Les Lyonnais de CT disposent de la face A et lui font subir les derniers outrages. Bon sang, ces cinq nouvelles compositions sont toutes des bombes sales. Il y a certes toujours les influences de la doublette magique Pibe (aussi dans grind, aboiements hardcore et borborygmes death, une véritable démonstration de force. D’autre part, les musiciens sont eux aussi mieux servis que le passé : les riffs sont enfin parfaitement compréhensibles, la guitare est plus distincte, faisant un récital féroce de ses gammes extrêmes. Du côté du batteur, c’est l’énergie atomique qui domine, le mec fracasse ses blasts, la messe est dite, CIVILIAN THROWER vient de poser ses godillots sur la table, personne ne mouftera.



Par conséquent, si vous êtes du côté de Vaulx-en-Velin fin juin, déplacez-vous au Lixiviat Festival 2023, il y a clairement une affiche d’enculés (CIVILIAN THROWER donc mais également YACOPSAE, THE AFTERNOON GENTLEMEN, CHIENS, BLOCKHEADS, WARFUCK, WHORESNATION), bref, que du très lourd.



Je retourne symboliquement la cassette (change de Bandcamp donc). Il semblerait qu’il n’y ait pas que CIVILIAN THROWER qui ait bouffé de la hyène enragée. Car si PROUDHON reste dans des formats de titres courts tels qu’on lui connaissait (grosso merdo, une minute), soit j’ai la berlue, soit les mecs ont clairement décidé de faire exploser leur plafond de violence autorisé. C’est légal ça, de tartiner autant la tronche des auditeurs ? Beaucoup plus grind death que dans mes souvenirs, les quatre morceaux mettent avoine sur avoine, ce sont de grosses tartines de phalanges chirurgicalement appliquées sur un fessier rebondi. Ici également, la production donne le meilleur d’elle-même pour faire sonner le groupe à la hauteur de ce qu’il est : un concentré de rage sociale, le genre de truc hautement inflammable qui, s’il remplaçait en manifestation la techno et son cortège de slogans à la con, aurait déjà permis de régler le problème depuis longtemps : tribunal populaire pour haute trahison et peloton d’exécution.



