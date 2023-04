Caedeous - Malum Supplicium Chronique Malum Supplicium

On ne peut pas faire ça ! Tellement de groupes portugais ont relevé le niveau de leur scène et montrer qu’on devait la surveiller, ce n’est pas pour que d’autres viennent tout gâcher… Mais malheureusement c’est ce qui arrive avec CAEDEOUS, terriblement calamiteux… Et comme la présentation que j’avais lue m’avait mis l’eau à la bouche le déception a été encore plus grosse, au point que l’eau à la bouche se transforme en vieille chiasse dégoulinante…



Qu’est-ce qui s’est passé ? Ce n’est pourtant pas un jeune groupe perdu qui se serait trop pressé de sortir un premier album. La formation existe depuis 2014 et a sorti des opus en 2017, 2018 et 2022. Ce n’est pas non plus un gars seul qui se serait borné à tout faire de lui-même malgré son incompétence. Ils sont au contraire 5 à avoir joint leurs forces pour proposer cette erreur musicale : Thomas Blanc est aux vocaux, Douglas Melchiades aux guitares, Federico Leone à la batterie, Paulo J. Lendes au piano et aux orchestrations et l’Anglaise Rosmerta aux chœurs et à un moment aux vocaux clairs… L’équipe est de plus complétée à la basse par un autre Anglais, le réputé Rich Gray qui a joué pour ANNIHILATOR.



Le véritable problème vient des choix musicaux avec des mélanges qui se veulent grandioses, avec l’intention de représenter une ambition démesurée, mais qui finalement deviennent rapidement et presque constamment cacophoniques. Ça commence pourtant assez efficacement, mais ça part vite en vrille… On nous promettait du Black metal symphonique grandiose, « idéal pour les fans de DIMMU BORGIR, EMPEROR et BAL-SAGOTH ». on se retrouve avec des orchestrations baveuses, une batterie immonde, et surtout, surtout, des vocaux death metal totalement à côté de la plaque. Et le pire, c’est que ces éléments ne se marient pas du tout ensemble, ils se battent les uns contre les autres et cassent les oreilles au lieu de créer les ambiances voulues. Lovecraft ? Barker ? Alighieri ? ils étaient prévus dans la description de CAEDEOUS, on les attend toujours…



Il n’y a qu’à de rares moments que les compositions parviennent à éviter les crispations, lorsque la batterie, les orchestrations ou les vocaux se calment enfin et cassent le chaos… Le groupe en a peut-être pris conscience, et c’est ce qui doit expliquer qu’un deuxième CD arrive en bonus : une version sans vocaux, uniquement orchestrale… Une autre vision, mais elle ne m’a pas plus donné envie de la réécouter plus de deux fois, et ne m'a elle non plus jamais rappelé les formations black metal sympho prises en exemple…

tracklist 01. Scalas ad Inferos 02. Cruxis Inferni 03. In Flamma Peribimus 04. Maledictio Animae 05. Pandemonium 06. Obscura Ascensionis 07. Pergame Altare 08. Abominatio Alchimiae 09. Malum Supplicium

