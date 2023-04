Impest - Bone Pit Chronique Bone Pit (Démo)

Bien qu’il soit plus discret que tout un tas d’autres labels pas nécessairement plus intéressants notamment en raison d’une distribution particulièrement hasardeuse de ce côté-ci du globe, Headsplit Records s’est rapidement imposé comme une structure de choix en matière de Death Metal qui dégouline, de Grindcore qui tâche et de Thrash qui avoine. Une réputation extrêmement solide et surtout amplement méritée que les dernières sorties du label de Portland ne viendront pas démentir mais au contraire confirmer (Hemorrhoid, Moiscus, Prehistoric War Cult, Putridarium, Weeping Slime). Parmi elles, la première démo des Américains d’Impest.



Formé en 2023 à Columbia, petite ville de Caroline du Nord, le groupe réuni dans ses rangs trois membres et ex-membres de Marrow Of Earth, Sadistic Ritual, Black Eucharist, Demiser et Primitive Warfare. Un trio d’énervés déjà passablement habitués à faire du bruit. Intitulée Bone Pit, cette première démo éditée au seul format cassette (en tout cas pour l’instant) est l’une des bonnes surprises de ce mois d’avril et aussi modeste soit-elle, celle-ci méritait naturellement que l’on s’y attarde quelques minutes.



Bouclée en un tout petit peu plus de douze minutes, cette première démo ne s’embarrasse d’aucune fioriture et se concentre ainsi sur l’essentiel à savoir offrir à l’auditeur un Death Metal abrasif et primitif aussi peu subtil qu’efficace. N’attendez donc pas d’Impest qu’il révolutionne quoi que ce soit avec sa formule, le trio préférant en effet l’efficacité à l’originalité. Un parti pris qui naturellement me convient très bien moi qui, d’entrée de jeu, me suis fait attraper sans crier gare par le groove redoutable de "Womb To Tomb", excellent titre d’ouverture doté notamment d’un riffing chaloupé particulièrement entêtant.



Aidé par une production ultra corrosive qui crachote et qui grésille comme au bon vieux temps, Impest rappelle par ces élans dynamiques et autres accélérations soutenues des groupes comme Hyperdontia, Sulphurous ou Taphos. Il en va d’ailleurs de même pour le chant partagé entre tous les membres de la formation qui, outre une profondeur accrue, revêt également un coté particulièrement intransigeant notamment là encore lors des phases les plus soutenues. Mais loin de jouer la carte du mimétisme, ces évocations à la nouvelle garde danoise sont plutôt de l’ordre du parallèle que de l’inspiration pure et dure. D’ailleurs je ne vous apprends rien en vous rappelant que ces mêmes groupes danois n’ont évidemment rien inventé et doivent leurs sonorités à tout un tas d’autres formations bien plus anciennes qu’elles. Bref, Impest ne bousculera pas le petit monde du Death Metal avec cette première démo mais peu importe car cela n’empêche absolument pas le jeune trio de faire preuve de belles prédispositions en la matière.



Dans une atmosphère sombre et fuligineuse particulièrement suffocante, Impest déroule sa formule avec force et conviction ainsi qu’un certain talent. Une formule évidemment peu subtile mais qui a cependant le mérite d’offrir une variété dynamique des plus convaincantes. Ainsi aux coups de boutoirs intenses évoqués plus haut ("Womb To Tomb" à 0:15, "Bone Pit" à 0:37 et 2:12, "Cathartic Cadaver Climax" à 1:01...) se succèdent également séquences thrashisantes diablement entrainantes ("Womb To Tomb" à 2:12, "Bone Pit" à 0:49, "Cathartic Cadaver Climax" à 1:09 et 1:39...), légers ralentissements ("Womb To Tomb" à 1:31, "Bone Pit" à 2:27, "Cathartic Cadaver Climax" à 0:29 et 1:57) et enfin passages au groove absolument redoutable (les premiers riffs irrésistibles de "Womb To Tomb", "Bone Pit" et "Cathartic Cadaver Climax", "Bone Pit" à 2:55, "Cathartic Cadaver Climax" à 2:19...). A tout cela il convient également d’ajouter un certain sens de la mélodie traduit ici par la présence de quelques leads et autres solos permettant de cultiver ces atmosphères qui puent la mort et le souffre ("Womb To Tomb" à 2:31 et 3:13 et "Bone Pit" à 2:26 et 3:40).



Une fois de plus, Headsplit Records prouve qu’il a eu le nez creux en signant ces trois jeunes garçons. Evidemment, ces derniers ne bousculeront pas les fondements du genre avec leur Death Metal mais en l’espace de trois titres et douze minutes, la formation originaire de Columbia vient se positionner comme un nouveau groupe à suivre de très près. Certes, la musique d’Impest n’est pas sans évoquer d’autres formations plus reconnues mais sa formule, en plus d’être suffisamment variée, s’avère d’une très grande efficacité. Bref, on attendra encore un petit peu avant de s’emballer outre mesure mais en l’état ces trois titres s’avèrent tout de même particulièrement convaincants.

2023 - Headsplit Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Impest

Death Metal - 2023 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 2 Avril 2023

écoutez Womb to Tomb

Bone Pit

Cathartic Cadaver Climax

tracklist 01. Womb To Tomb (03:38) 02. Bone Pit (04:37) 03. Cathartic Cadaver Climax (03:50)

Durée : 12:05

line up Miasmic Vomit / Guitare, Basse, Chant

Shattered Femur / Guitare, Basse, Chant

Lord Bone / Batterie, Chant

