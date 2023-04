Rapture - Malevolent Demise Incarnation Chronique Malevolent Demise Incarnation

Que pourrai-je ajouter à ce quasi sans-faute disponible en cassette, vinyle, CD et support digital si ce n’est qu’il y en a pour tous les goûts dans cet album : de la mélodie et des solos, des riffs de tueur, des rythmiques écrasantes, des blasts à foison, du chant de bonhomme et un savoir-faire évident pour équarrir. Cela va être compliqué de rester à un tel niveau. ayant été plus qu’élogieux au sujet de « Paroxysm of Hatred », deuxième album des Grecs de RAPTURE (un nom d’une banalité confondante si j’en crois le nombre d’homonymes existant), je me sentais plutôt en confiance pour aborder le terrain du troisième et dernier volet en date de la formation, j’ai nommé «». Je ne m’attarderai pas outre mesure sur la pochette, elle est vraiment très en deçà de ce que le groupe proposait sur ses sorties précédentes, j’espère juste que le contenu n’est pas à l’avenant car je n’ai pas de bassine à proximité.Avant de rentrer dans le vif du sujet, que les fans ne s’insurgent pas au sujet du délai entre la date de sortie de l’album (2021) et la parution de l’article, la demande n’a été faite qu’il y a quelques semaines. D’ailleurs, je ne sais pas si elle émane d’un membre du groupe ou du label mais un petit mot en accompagnement de la présentation laconique « groupe grec de death / thrash », ça fait toujours plaisir. Le mec aurait écrit « musique » suivi d’un émoticône « bras d’honneur », cela m’aurait procuré le même sentiment. Bref, j’imagine qu’une urgence l’a sans doute empêché de rédiger un petit mot gentil… Mais alors, c’est bien ou pas? Ha c’est sûr que ça poutre sec ! Question, il n’y a pas grand-monde pour venir s’aligner sur la ligne de départ et essayer de faire un brin de concurrence à ce rouleau-compresseur qu’est «». Je ne chercherai pas à le comparer à son prédécesseur mais, au regard de ce que j’entends (si je puis dire), j’ai du mal à imaginer que l’on ait beaucoup perdu en qualité. D’une, c’est putain de technique, de deux, c’est putain de vénère, de trois, ils ont oublié d’enregistrer avec le cul. Par conséquent, on se fait malmener par les vocaux d’, tantôt résolument, tantôt clairement, cette versatilité enrichissant évidemment des compositions déjà bien étoffées. Alors certes la ligne vocale de « Herald of Defiance » me rappelle un peu celle d’« Immortal Rites » ( MORBID ANGEL ), mais est-ce vraiment un reproche ? Non, compte-tenu de la qualité globale de ce troisième LP dequi laisse loin derrière la concurrence tant le groupe se joue des codes du genre et se les approprie avec maestria.Que pourrai-je ajouter à ce quasi sans-faute disponible en cassette, vinyle, CD et support digital si ce n’est qu’il y en a pour tous les goûts dans cet album : de la mélodie et des solos, des riffs de tueur, des rythmiques écrasantes, des blasts à foison, du chant de bonhomme et un savoir-faire évident pour équarrir. Cela va être compliqué de rester à un tel niveau.

