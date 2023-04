Heimland - Forfedrenes taarer Chronique Forfedrenes taarer

Non petit, reviens ! Tu ne t’es pas trop trompé ! Tu pensais trouver ici la chro du dernier ENSLAVED, qui s’appelle Heimdal, et tu te retrouves avec une formation au nom assez proche : HEIMLAND. C’est vrai qu’il y a une similitude, ça commence par « Heim », qui veut dire « maison » en norvégien… Et donc, « Heimland » signifie : « le pays de la maison »… « La patrie » quoi ! C’est un groupe encore assez jeune, formé en 2016, et qui n’avait jusqu’à maintenant proposé que des singles et un EP, en 2021. Il est composé de quatre membres pour une ossature assez classique : un chanteur, un guitariste, un bassiste et un batteur.



Et HEIMLAND est un groupe particulièrement respectueux de ses aînés. C’est pourquoi j’essayais de retenir les fans d’ENSLAVED, même si ici on retrouve plutôt les anciennes ambiances du groupe culte. Le black metal y est agressif et nerveux, mais particulièrement empreint de touches pagan qui font plonger l’esprit dans des paysages forestiers. Du vieil ENSLAVED, mais aussi beaucoup d’images communes avec KAMPFAR. C’est véritablement le groupe qui m’est le plus souvent venu à l’esprit le long de ces 7 compositions.



Les ressemblances se font aussi un niveau de la durée des morceaux, et du choix de s’exprimer dans sa propre langue, en norvégien. Le titre de l’album est d’ailleurs « Les larmes des ancêtres » et certaines compositions veulent dire : « Au berceau de la biche », « Ombres d’une époque révolue » ou encore « L’effondrement de la famille ». Des thématiques et des sonorités qui peuvent aussi rappeler HELHEIM ou EINHERJER, mais qui ont cependant du mal à se démarquer. Cet album est bien réalisé mais il n’a pas de véritable personnalité. Il se contente de bien jouer un style qui a été et qui est toujours très représenté. Il semble par contre tout à fait adapté à la scène, et c’est sans aucun doute sous un format live qu’HEIMLAND pourrait se développer et agrandir son auditoire.

2023 - Edged Circle Productions Pagan Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Pagan Black Metal - 2016 - Norvège

nouveaute A paraître le 5 Mai 2023

écoutez Ved doedens vugge

tracklist 01. Doedens foerstning 02. Ved doedens vugge 03. Lagt i ruiner 04. Iskald raatten jord 05. Forfedrenes taarer 06. Skugger fra ei svunnen tid 07. Ættestupet

Durée : 34:53

