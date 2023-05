Kold - Intet mere er Chronique Intet mere er

ERNTE en 2022 mais aussi le merveilleux Danois AFSKY dès son premier opus en 2018 ? Et bien cette fois-ci encore c’est chez les descendants du roi Harald qu’il est allé cherché KOLD. Et il va falloir dépasser la mauvaise première impression, parce que c’est véritablement du lourd.



Je parle de « mauvaise première impression » parce que je suis persuadé que la plupart d’entre vous, comme moi, ont eu un petit geste de recul au nom de la formation, sans véritable originalité, et rappelant évidemment les Norvégiens de KHOLD... Et puis le logo... il n’est pas très avenant, il a l’air très faiblard même... A l’image de la photo du groupe, qui ne donne en plus aucune indication pertinente sur le contenu de la musique enchanteresse d’Intet mere er :







Les deux énergumènes se nomment Mathias Skov Samso Jepsen et Nicklas Johansen. Le premier s’occupe des vocaux et de la batterie, le second de la basse, des guitares et des vocaux sur le dernier morceau uniquement : « Nattefrost ». Ils se sont fait aider pour quelques interventions au clavier et pour le mix par le jeune papa Jeppe Samsø Termansen. Et c’est ainsi qu’ils ont travaillé sur le véritable premier album du groupe, deux ans après un EP 4 titres bien rempli de 39 minutes.



La mauvaise première impression s’efface par contre immédiatement, dès les premières secondes de « Vinden, den kalder dit navn », pour faire place à des images magnifiques, très maitrisées, très bien dessinées, de paysages aux étendues infinies. Le black metal y a une touche pure, mais il est savamment emporté dans des tourbillons atmosphériques qui balaient toute la négativité et laissent pénétrer en permanence des rayons de luminosité solaire. Toutes les compositions sont tout simplement belles et émotionelles. Les vocaux gardent constamment un timbre grave et ne tentent pas de rajouter un pathos inutile. Les mélodies suffisent pour apporter les touches de clarté qui surélèvent l’ensemble.



Il y a eu des albums plus forts ou plus aboutis dans ce style, mais ce qui est sûr, c’est que mon cerveau se laisse embarquer par la musique de KOLD a chaque écoute. Donc c’est une réussite qui ne demande pas plus de réflexion. Voici un nouveau très bon groupe, une nouvelle fois proposé sur le label allemand Vendetta. Il a un très bon flair, et il sait faire les recherches dans des pays autres que le sien. Faut-il rappeler que c’est lui qui a déniché la Suissesse démoniaque d’en 2022 mais aussi le merveilleux Danoisdès son premier opus en 2018 ? Et bien cette fois-ci encore c’est chez les descendants du roi Harald qu’il est allé cherché. Et il va falloir dépasser la mauvaise première impression, parce que c’est véritablement du lourd.Je parle de « mauvaise première impression » parce que je suis persuadé que la plupart d’entre vous, comme moi, ont eu un petit geste de recul au nom de la formation, sans véritable originalité, et rappelant évidemment les Norvégiens de... Et puis le logo... il n’est pas très avenant, il a l’air très faiblard même... A l’image de la photo du groupe, qui ne donne en plus aucune indication pertinente sur le contenu de la musique enchanteresse d’Les deux énergumènes se nomment Mathias Skov Samso Jepsen et Nicklas Johansen. Le premier s’occupe des vocaux et de la batterie, le second de la basse, des guitares et des vocaux sur le dernier morceau uniquement : « Nattefrost ». Ils se sont fait aider pour quelques interventions au clavier et pour le mix par le jeune papa Jeppe Samsø Termansen. Et c’est ainsi qu’ils ont travaillé sur le véritable premier album du groupe, deux ans après un EP 4 titres bien rempli de 39 minutes.La mauvaise première impression s’efface par contre immédiatement, dès les premières secondes de « Vinden, den kalder dit navn », pour faire place à des images magnifiques, très maitrisées, très bien dessinées, de paysages aux étendues infinies. Le black metal y a une touche pure, mais il est savamment emporté dans des tourbillons atmosphériques qui balaient toute la négativité et laissent pénétrer en permanence des rayons de luminosité solaire. Toutes les compositions sont tout simplement belles et émotionelles. Les vocaux gardent constamment un timbre grave et ne tentent pas de rajouter un pathos inutile. Les mélodies suffisent pour apporter les touches de clarté qui surélèvent l’ensemble.Il y a eu des albums plus forts ou plus aboutis dans ce style, mais ce qui est sûr, c’est que mon cerveau se laisse embarquer par la musique dea chaque écoute. Donc c’est une réussite qui ne demande pas plus de réflexion.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Vendetta Records Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 10/10

plus d'infos sur Kold

Black Metal Atmosphérique - Danemark

tracklist 01. Vinden, den kalder dit navn 02. Ødeland 03. Forgabt i virvar 04. Et mørke 05. Nattefrost

Durée : 44:06

parution 3 Mars 2023

Essayez aussi Dead Limbs

Spiritus/Sulphur

2017 - Northern Silence Productions Darkestrah

Turan

2016 - Osmose Productions Defod

The Lengthening Shadow

2021 - Cavernous Records Moongates Guardian

Cold Waters of Anduin

2020 - More Hate Productions Wayfarer

A Romance with Violence

2020 - Profound Lore Records